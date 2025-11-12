Vista invertirá más de U$S 4.500 millones en Vaca Muerta para aumentar su producción un 60% en 2028

Bajada del Palo Oeste y La Amarga Chica son los pilares del crecimiento de Vista Energy.

Vista Energy presentó su nuevo plan estratégico y anunció una inversión de más de 4.500 millones de dólares en Vaca Muerta para impulsar su producción un 60% y alcanzar los 180.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d) en 2028. La visión de la compañía para 2030 se centra en alcanzar una producción de 200.000 boe/d.

La empresa, que ya invirtió más de 6.000 millones de dólares en la Argentina, se consolidó como el principal productor independiente de crudo y mayor exportador de petróleo del país . Vista proyecta ingresos por exportaciones por 8.000 millones de dólares en los próximos tres años, y un EBITDA ajustado de 2.800 millones de dólares para 2028, lo que representa un crecimiento del 75% respecto de su estimación para 2025.

Consolidar el desarrollo de Vaca Muerta

“Estamos entrando en una nueva etapa de crecimiento que llevará a Vista a una escala superior, apoyados en todo lo que construimos hasta ahora. En un contexto global donde la demanda de energía sigue creciendo, los productores eficientes y de bajo costo, como nuestra compañía, marcarán la diferencia. Haber consolidado una cultura de alto desempeño, ágil y con un equipo de clase mundial fue clave para seguir liderando el desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy.

Vista presentó su nuevo plan estratégico ante la comunidad financiera internacional en su tercer Investor Day, un evento que marcó un nuevo hito para la compañía con la presencia en vivo de más de quince representantes de las principales entidades financieras del mundo —entre ellas Bank of America, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Santander y UBS.

De acuerdo con las proyecciones del plan, entre 2026-2028, Vista prevé generar un flujo de caja libre de ~1.500 millones de dólares por año (considerando un escenario de precio Brent de 65 - 70 dólares por barril). Este nivel de generación de caja permitirá sostener el crecimiento, fortalecer la estructura financiera y mantener la capacidad de inversión de largo plazo.

Desde el anuncio del primer plan estratégico en 2021, Vista incrementó tres veces su producción y cuatro veces su EBITDA ajustado, que pasó de 380 millones de dólares a 1.600 millones de dólares en 2025. Además, el valor de su acción se expandió a una tasa anual compuesta del 73%, posicionándola entre las compañías de E&P con mejor desempeño a nivel global.

Miguel Galuccio Vista Energy CEO Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy.

Una producción top

Hay que recordar que la compañía había informado que, en el tercer trimestre, la producción total alcanzó los 126.800 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), un 7% superior al trimestre anterior y un 74% más, año contra año. La producción de crudo fue de 109.700 barriles por día, lo que representa un incremento del 7% contra el trimestre anterior, y un aumento interanual del 73%.

El EBITDA ajustado ascendió a 472 millones de dólares, un 17% más que en el trimestre anterior y un 52% más, año contra año.

El lifting cost se ubicó en 4.4 dólares por boe, un 6% por debajo del nivel registrado un año atrás, reflejando la eficiencia alcanzada en las operaciones de desarrollo.

Los ingresos totales fueron de 706 millones de dólares, un 16% más que en el segundo trimestre del año y un 53% por encima del mismo período del 2024.

Las inversiones totalizaron los 351 millones de dólares, impulsada por la puesta en producción de nuevos pozos durante el trimestre.

El resultado neto alcanzó los 315 millones de dólares, mientras que el resultado por acción fue de 3.0 dólares. Al cierre del trimestre, el apalancamiento neto se ubicó en 1.5 veces sobre una base proforma.