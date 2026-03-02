Conflicto EEUU – Irán: qué pasará con el precio de los combustibles en Argentina

Crisis en Medio Oriente: la muerte de Ali Khamenei sacude al petróleo y presiona el precio de los combustibles.

La muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei , en un ataque conjunto atribuido a Estados Unidos e Israel , marcó un punto de quiebre en la historia reciente de la República Islámica y abrió un escenario de inestabilidad global con consecuencias inmediatas sobre el mercado energético global. El precio de los combustibles en el centro de la escena .

Por primera vez desde la Revolución Islámica de 1979, Irán enfrenta la pérdida de su máxima autoridad por una acción militar externa. El vacío de poder generado aceleró una cadena de represalias, amenazas cruzadas y decisiones estratégicas que impactaron directamente en uno de los puntos más sensibles del comercio mundial: el Estrecho de Ormuz .

Irán concentra entre el 10% y el 12% de las reservas probadas de petróleo a nivel mundial y produce alrededor de 3,3 millones de barriles diarios. Además, controla el tránsito marítimo por Ormuz, una vía por la que circula cerca del 20% del suministro global de crudo.

Tras los ataques del sábado, el paso quedó cerrado o severamente restringido para buques comerciales. Varias navieras suspendieron operaciones en la zona por razones de seguridad, generando una interrupción inmediata del flujo energético.

El impacto no tardó en reflejarse en los precios. El Brent, que había cerrado en torno a los 72 dólares por barril, llegó a superar los 82 dólares en las primeras ruedas posteriores al conflicto, antes de estabilizarse cerca de los 78-80 dólares. Los datos fueron seguidos en tiempo real por plataformas como Bloomberg, Investing.com y EFE.

Este repunte representa una suba intradía superior al 13% y consolida uno de los mayores saltos del petróleo en los últimos años, impulsado por el temor a una interrupción prolongada del suministro.

YPF estación de servicio playero trabajador surtidores nafta combustible Del Golfo Pérsico a Wall Street: la guerra contra Irán amenaza con disparar el petróleo.

La suba del petróleo y los combustibles en Argentina

El incremento de la suba del precio del barril de petróleo se debe exclusivamente por lo que pasa en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, en Argentina, el impacto de esa medida puede darse en los próximos días teniendo en cuenta que Donald Trump afirmó que las acciones pueden durar de 4 a 5 semanas.

También hay que recordar que, desde que asumió el presidente Javier Milei, el precio de los combustibles está sujeto al precio internacional. Esto generó que en 2025 el precio en los surtidores terminó 10 puntos arriba del promedio general del Índice de Precios al Consumidor. Si el conflicto se prolonga, se pueden avecinar nuevos aumentos.

En este marco, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, brindó un panorama de la actitud que tomará la compañía en los próximos días. “Tenemos una excelente política de precios que estamos siguiendo donde podemos ver todo el precio de cualquier bomba de cualquier gasolinera en tiempo real. Si el spread cambia, si se reducen, tengo que reducir el precio. Si aumentan, tengo que aumentar. Si el precio del petróleo sube, tengo que subir. Si bajan, tengo que bajar. Así es como gestionamos el precio en YPF”, consideró el pope de la empresa de mayoría estatal.

Estación Naftas - (Puma).jpg Qué pasará con el precio de los combustibles.

Ataques regionales y reacción de los mercados

La escalada militar se intensificó con ataques iraníes a instalaciones energéticas estratégicas en la región. Entre los objetivos alcanzados se destacó la refinería saudita de Ras Tanura, una de las más importantes del mundo, además del hundimiento de un petrolero en el golfo de Omán.

Estas acciones reforzaron la percepción de riesgo entre los inversores. En las bolsas europeas, las acciones de Shell, BP y TotalEnergies registraron subas superiores al 5%, acompañando la escalada del crudo.

Al mismo tiempo, los activos considerados refugio mostraron fuertes avances. El oro superó los 5.300 dólares por onza, mientras que los principales índices bursátiles registraron caídas, con especial impacto en los sectores financiero y turístico. Los mercados asiáticos también cerraron en rojo, reflejando el temor a una crisis prolongada.