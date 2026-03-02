Del Golfo Pérsico a Wall Street: la guerra contra Irán amenaza con disparar el petróleo

El riesgo de bloqueo del estrecho de Ormuz hace escalar el precio del petróleo

El asesinato del ayatolá Alí Jamenei en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel , ocurrida el 28 de febrero de 2026, marcó un punto de inflexión histórico en la República Islámica. Por primera vez desde la Revolución Islámica de 1979, un líder supremo fallece por acción militar externa, desatando un vacío de poder, represalias iraníes y una escalada que golpea directamente la yugular del petróleo : el estrecho de Ormuz .

Según el analista político Claudio Fantini , en diálogo con Radio Rivadavia y citado por Agencia Noticias Argentinas (NA), el conflicto genera una incertidumbre global inédita . “Primero que nada, a través de los mercados. En una economía globalizada, la posibilidad cierta de que haya una escalada en los precios internacionales del crudo es el primer impacto”, explicó Fantini.

Irán posee aproximadamente el 10-12% de las reservas mundiales probadas de petróleo (alrededor de 208.600 millones de barriles, según estimaciones actualizadas de 2026 por fuentes como World Population Review y EIA), y controla el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del suministro global de crudo. El país produce unos 3,3 millones de barriles diarios, con China como principal comprador.

El estrecho permanece cerrado o altamente restringido para buques desde el sábado 28 de febrero, según reportes de medios iraníes y confirmaciones de navieras que evitan la zona por seguridad. Esta interrupción inmediata disparó los precios.

El viernes pasado, el Brent cerró en US$72,48 por barril. Este lunes 2 de marzo de 2026, en las primeras horas de negociación, el barril Brent alcanzó picos de hasta US$82,37 (subida intradía superior al 13%) antes de moderarse y cotizar alrededor de US$78-80 (alza aproximada del 8-10% respecto al cierre previo), según datos en tiempo real de Bloomberg, Investing.com, Cinco Días y EFE.

Asimismo, analistas advierten que una prolongación del bloqueo podría llevar el precio a US$100 o más, nivel similar al pico de la guerra Rusia-Ucrania en 2022 y muy por debajo del récord histórico de US$146,08 en julio de 2008.

El poder transicional en Teherán y la Guardia Revolucionaria

Tras la muerte de Jamenei, el poder quedó en manos de un triunvirato transicional integrado por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial y el titular del Consejo de los Guardianes. Este esquema busca conducir la transición hacia el regreso a un régimen de ayatolás con una figura religiosa única, aunque aún no se define quién será el sucesor.

La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) mantiene un rol central: “Es un organismo militar poderosísimo, casi tanto o más que el ejército regular, y depende directamente de la máxima autoridad”, detalló Fantini. Ahora responde teóricamente al triunvirato, pero conserva autonomía operativa, lo que complica las señales de calma hacia los mercados.

image Fotografía de archivo del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, que ahora se ha paralizado. Foto: BBC

Riesgos de escalada y escenarios militares

La gran incógnita radica en si Washington y Tel Aviv lograrán imponerse sin una invasión terrestre. “Si esta guerra no la ganan desde el aire y desde el mar, puede complicarse mucho. Irán es territorialmente muy grande, con 90 millones de habitantes. Entrar por tierra sería como ingresar al laberinto del Minotauro”, graficó el analista.

Los objetivos difieren: para la administración Trump, bastaría con un régimen más dócil en términos económicos y petroleros; para Israel, la continuidad de una teocracia chiita que niega su existencia representa una amenaza existencial.

Sobre el riesgo nuclear, Fantini relativizó un uso inmediato: “El que tira la bomba atómica pierde frente a la humanidad. Sabe que queda condenado. Por eso Putin no la usó en Ucrania”.

Impacto económico global y respuestas de los productores

El salto en el precio del crudo genera un efecto inflacionario directo: sube el costo de la nafta y se traslada a toda la cadena productiva. China, principal importador iraní, no se quedará sin petróleo, pero pagará precios de mercado en lugar de descuentos preferenciales.

Frente a esta presión, los miembros de OPEP+ evalúan acelerar el aumento de oferta, abandonando los incrementos graduales para contrarrestar la escalada. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos ya preparan incrementos en exportaciones.

La región arrastra décadas de entrelazamiento entre poder político, petróleo y religión. El desenlace dependerá de si la superioridad aérea occidental prevalece o si el conflicto deriva en una guerra terrestre prolongada y costosa. Mientras tanto, desde el Golfo Pérsico hasta Wall Street, la economía mundial contiene la respiración ante una crisis que ya altera precios, cadenas de suministro y expectativas inflacionarias a escala planetaria.

Fuentes: Noticias Argentinas, Bloomberg Línea y EFE.