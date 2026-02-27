La próxima semana se firmará el mayor acuerdo de exportación de GNL de Argentina a Europa

La semana que viene se firmará un acuerdo que sellará la mayor venta de gas natural licuado (GNL) desde Argentina al mundo, tanto en volumen como en extensión de tiempo. Según pudo confirmar Más E, el acuerdo será rubricado entre Southern Energy (SESA) —un consorcio estratégico conformado por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%)— y SEFE (Securing Energy for Europe) , compañía energética internacional propiedad del Gobierno Federal de Alemania .

El entendimiento establece la exportación de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante un período de 8 años . Se estima que la operación, sujeta a la evolución de los precios internacionales, podría generar ingresos superiores a los USD 7.000 millones , aportando una fuente genuina de divisas para el país y reforzando la seguridad energética del continente europeo.

El inicio de las operaciones en Río Negro

Los envíos comenzarán a fines de 2027, momento en el que entrará en operación el "Hilli Episeyo", el primero de los dos buques de licuefacción que Southern Energy instalará en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.

HOA - Southern Energy & SEFE 4 (Bulgheroni - Freyre - Martinez Tanoira - Turri - Rueda - Petersen) La firma contó con la presencia de altos ejecutivos de empresas que conforman el consorcio Southern Energy S.A.

El volumen comprometido en este acuerdo no es menor: representa más del 80% de la capacidad de producción del buque inicial (que es de 2,45 millones de toneladas anuales) y más del 30% de la capacidad conjunta proyectada cuando el proyecto esté a pleno con ambas embarcaciones.

El proyecto global de Southern Energy busca posicionar definitivamente a la Argentina en el mercado mundial de GNL a partir de 2027. Para ello, la compañía confirmó una inversión que superará los USD 15.000 millones a lo largo de 20 años de operación.

Además del impacto macroeconómico, la instalación y puesta en marcha del proyecto en el Golfo San Matías prevé la creación de 1.900 empleos directos e indirectos —predominantemente de origen local— y una fuerte participación de la cadena de valor regional. Los términos finales de esta histórica operación comercial quedarán plasmados en un acuerdo definitivo de venta que se cerrará en los próximos meses.

Garantías del gobierno alemán

El gobierno federal alemán confirmó que evalúa otorgar garantías para préstamos vinculados a una iniciativa de GNL en la provincia de Río Negro. Estas coberturas buscan reducir riesgos políticos y económicos, permitiendo que bancos internacionales financien el desarrollo de infraestructura.

Las garantías, conocidas como UFK, se aplican cuando un proyecto es considerado de interés estratégico. En caso de incumplimientos, el Estado asumiría parte de las pérdidas, trasladando el respaldo al sistema financiero y, en última instancia, a los contribuyentes.

Aunque no se detalló públicamente quién solicitó la cobertura, fuentes oficiales reconocieron que se trata de una instancia preliminar. El objetivo es evaluar la viabilidad económica y técnica antes de avanzar con compromisos definitivos.

Golars-FLNG-Hilli-Achieves-100th-LNG-Cargo-Milestone-with-ASaP-Technology-Onboard.jpeg El proyecto Argentina LNG sigue avanzando.

El interés alemán se vincula con la necesidad de sustituir gradualmente el gas ruso y consolidar nuevas rutas de abastecimiento. La Unión Europea aceleró en los últimos años la búsqueda de proveedores confiables fuera de Eurasia.

En ese marco, el proyecto argentino aparece como una alternativa competitiva. El gas sería transportado desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada, donde se instalarán dos terminales flotantes para su licuefacción y exportación.

Desde el gobierno alemán aclararon que la solicitud de garantías no fue presentada por el comprador, sino por entidades financieras interesadas en participar del financiamiento. Asimismo, la empresa estatal SEFE señaló que no impulsó directamente el pedido.

El análisis se desarrolla en paralelo a los debates internos sobre criterios ambientales. Durante la gestión de Robert Habeck, se había incorporado una evaluación climática para este tipo de apoyos. Sin embargo, la la conducción de Katherina Reiche puso a revisión esas directrices. El objetivo es equilibrar las metas climáticas con las necesidades de seguridad energética.

Para Alemania, el GNL argentino representa una fuente estable en un contexto de transición. Además, se lo considera un puente hacia el desarrollo futuro de la industria del hidrógeno, aprovechando infraestructuras y vínculos comerciales de largo plazo.