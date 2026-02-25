El cuello de botella que preocupa en Vaca Muerta: no alcanza la mano de obra para el GNL y el petróleo

La demanda supera la oferta: faltan técnicos y operarios para el salto productivo de Vaca Muerta.

El desarrollo sostenido de Vaca Muerta atraviesa una etapa de crecimiento que combina mayor producción, ampliación de exportaciones y nuevos proyectos de infraestructura. Este proceso demanda inversiones constantes, pero también una expansión acelerada de la mano de obra calificada, capaz de acompañar la construcción de gasoductos, plantas y sistemas logísticos vinculados al petróleo y al gas.

En este contexto, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, puso el foco en el impacto laboral del proyecto Argentina LNG y de las obras asociadas al transporte de gas.

“El proyecto va a ir empezando este año y, con las obras, va a estar terminando hacia 2027. Se va a estar haciendo el gasoducto de Southern Energy y todo lo que estamos haciendo nosotros”, señaló Marín en diálogo con Infobae.

“Yo me imagino que no va a haber gente con capacidades en Argentina para todas esas obras”, agregó.

En relación con el impacto directo e indirecto del GNL, el directivo fue cauteloso, pero marcó un horizonte concreto. “Los números son muy grandes. Inclusive más, pero vamos a ser prudentes. Entre directos e indirectos, hablamos de 40 mil puestos de trabajo que el proyecto LNG va a generar seguro”, afirmó.

Además del gas, Marín vinculó el crecimiento laboral con el aumento de la producción petrolera. Según sus proyecciones, Argentina atraviesa un ciclo que puede modificar su perfil energético. “Vamos a pasar el millón de barriles tranquilo. Este año es posible que rompamos el récord por primera vez en la historia”, sostuvo.

Horacio-Marin--1536x1024.jpeg Horacio Marín participará en Gastech 2025

Vaca Muerta como eje del crecimiento

Para el CEO de YPF, el desafío no se limita a sumar personal, sino a garantizar competencias técnicas y condiciones de seguridad. En ese marco, destacó la inauguración del Instituto Vaca Muerta.

“El 16 de marzo inauguramos el Instituto Vaca Muerta. YPF lo empujó y lo lidera, pero después entraron las compañías. Se van a necesitar más de 10 mil operarios para perforación, fractura y operaciones. Por eso estamos trabajando en capacitar a la gente”, explicó el directivo.

Marín remarcó que la formación también apunta a reducir riesgos laborales y mejorar los estándares operativos. “Yo no quiero trabajar en una industria donde haya accidentes. Tenemos que capacitar a la gente para que conozca los riesgos y vuelva a su casa igual que yo”, destacó.

“No hay curita que justifique ni un metro cúbico de petróleo adicional ni un litro más de nafta. Eso hay que tenerlo claro. Les damos herramientas para que sepan el riesgo que toman y para que puedan parar las operaciones cuando ven peligro. Nunca hay que trabajar sin dos barreras de seguridad”, añadió.

En esa línea, el presidente de YPF detalló que el instituto contará con tecnología aplicada a la formación. “Vamos a poner un equipo de perforación escuela con toda la computación y los sistemas en tiempo real. Ahí aprenden, ven cómo funciona todo y después certificamos”, indicó.

WhatsApp Image 2025-05-26 at 09.13.59 (1).jpeg El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó que el VMOS avanza más rápido de lo previsto.

Seguridad, certificación y articulación sectorial

El esquema contempla que las empresas incorporen personal certificado por el instituto, como parte de un compromiso sectorial. “Todas las compañías petroleras y de servicios nos comprometemos a ingresar gente nueva a partir de esa certificación”, señaló Marín.

El interés por la capacitación quedó reflejado en la alta demanda. Según precisó, la inscripción superó las expectativas iniciales. “Abrimos la semana pasada y en tres días, para 600 vacantes, hubo más de 10 mil anotados. Eso muestra la expectativa que hay”, subrayó.

El directivo también destacó el rol de los instructores y de la infraestructura disponible en Neuquén. “Contratamos personas con experiencia en la industria y un director con perfil educativo. Ya tenemos un edificio de alta calidad, un polo tecnológico, donde vamos a instalar todo el equipamiento”, detalló.