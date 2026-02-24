Así son los enormes camiones autónomos que cambian la minería de Chile, Brasil, Perú y Argentina

La minería mundial atraviesa una transformación tecnológica sin precedentes. El avance de los camiones mineros autónomos , gestionados mediante conectividad 5G e inteligencia artificial (IA) , desplaza los límites de la eficiencia operativa.

Según cifras de Global Data , la flota global de estas unidades aumentó un 84% entre julio de 2024 y julio de 2025, para alcanzar un total de 3.832 unidades en operación. Las proyecciones sugieren que para 2030 el número superará las 5.000 unidades . En este escenario, en el que América Latina emerge como un polo estratégico, ¿cuál es el lugar que ocupa nuestro pais?

Chile: El líder absoluto de la región

Con 208 camiones en operación, Chile ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en adopción de autonomía, solo superado por China, Australia y Canadá. Este posicionamiento responde a la visión estratégica de compañías como Codelco, BHP y Teck.

Codelco lideró la tendencia desde 2008 en su División Gabriela Mistral, que hoy posee 24 equipos autónomos. Sin embargo, el hito actual reside en la División El Teniente, la mina subterránea más grande del mundo. Allí, una flota autónoma recorre 4.500 kilómetros de túneles, monitoreada desde el Centro Integrado de Operaciones (CIO) en Rancagua, a 50 kilómetros de distancia.

Katherine Feliú, superintendenta de Mina Sur, destacó en medios locales: “En el mundo, somos la única mina que tiene equipos LHD (palas) y camiones autónomos operando de forma continua”. Otros actores clave incluyen a BHP Escondida, con 33 camiones autónomos, y Quebrada Blanca 2 de Teck, que proyecta 28 unidades para 2026.

Brasil: Vale quintuplica su apuesta por la tecnología

El gigante minero Vale aceleró su transición tecnológica en el Sistema Norte de Brasil. Tras firmar un acuerdo con Caterpillar y Sotreq, la compañía busca elevar su flota de 18 a 90 unidades hacia el año 2028. El plan prioriza la reconversión de camiones convencionales, lo que optimiza activos existentes y reduce emisiones.

image Brasil proyecta 90 camiones autónomos para 2028 tras el histórico acuerdo entre Vale y Caterpillar.

Esta modernización incorpora camiones de 400 toneladas métricas de capacidad, un salto frente a las 320 actuales. Según Carlos Medeiros, vicepresidente ejecutivo de operaciones, la automatización mejora la seguridad y reduce el consumo de combustible por tonelada transportada. Hasta finales de 2024, Vale invirtió cerca de USD 210 millones en infraestructura autónoma y formación de personal.

Perú: La consolidación de la mina 100% digital

En Moquegua, la operación Quellaveco de Anglo American consolidó a Perú en el mapa de la innovación. Diseñada desde su origen bajo el marco FutureSmart Mining, Quellaveco opera como la primera mina 100% digital del país.

Su flota cuenta con 32 camiones autónomos que trabajan sin operadores a bordo. Esta tecnología permite alcanzar niveles de eficiencia operativa superiores al 90%. El sistema centraliza los datos en el Centro Integrado de Operaciones (CIO), el "cerebro digital" que aplica inteligencia predictiva para la toma de decisiones en tiempo real.

Argentina: El nuevo horizonte y el impulso del RIGI

Argentina vive un momento decisivo en su historia minera. Con inversiones por 7.510 millones de dolares proyectadas para el ejercicio fiscal 2026, el país entra en una fase de ejecución real en territorio. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) movilizó proyectos y facilitó la compra de flotas mineras de última generación para más de 12 proyectos de gran escala.

En yacimientos de cobre como Josemaría y Taca Taca, se espera la integración de tecnología autónoma china para transformar la productividad del sector. El país busca consolidar este ciclo estructural para posicionar a la minería como el tercer generador neto de divisas.