La paradoja de Ormuz: por qué Irán exporta más petróleo mientras el barril global escala a USD 100

FOTO DE ARCHIVO: El segundo petrolero vendido a Venezuela se ve en la costa de Bushehr, Irán, el 8 de junio de 2022. PDVSA pagó casi 157 millones de euros (unos 173 millones de dólares), o el 63% de

FOTO DE ARCHIVO: El segundo petrolero vendido a Venezuela se ve en la costa de Bushehr, Irán, el 8 de junio de 2022. PDVSA pagó casi 157 millones de euros (unos 173 millones de dólares), o el 63% de

Los mercados energéticos mundiales amanecieron este jueves con un fuerte repunte en la volatilidad. El petróleo vuelve a acercarse a la barrera de los 100 dólares por barril tras conocerse el ataque a dos petroleros internacionales en aguas del Golfo Pérsico, un evento que intensifica los temores de un desabastecimiento global en el decimotercer día de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En las primeras horas de la sesión asiática, imágenes de dos petroleros envueltos en llamas en el norte del Golfo Pérsico, cerca de Irak y Kuwait, encendieron las alarmas de los inversores. Canales iraquíes atribuyeron este ataque a Irán, lo cual marca una nueva y peligrosa escalada en las hostilidades.

La respuesta del mercado fue inmediata: los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) saltaron un 6,5%, situándose en 91,58 dólares por barril, y el precio del petróleo Brent hoy es de 96, con un cierre anterior de 91,98, retomando la senda alcista hacia el umbral de los 100 dólares. Esta subida borra parte del alivio vivido a mediados de semana, cuando los precios habían caído por debajo de los 80 dólares tras haber tocado picos de casi 120 dólares el lunes.

La paradoja del Estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní cumplió sus advertencias de atacar navíos comerciales en respuesta a las ofensivas de Estados Unidos e Israel iniciadas el 28 de febrero. El temor a transitar por el Estrecho de Ormuz —por donde circula casi un 20% del suministro mundial— paralizó a gran parte de la flota comercial de países como Arabia Saudí e Irak.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que este bloqueo de facto reducirá la oferta global en 8 millones de barriles diarios (mbd) durante marzo.

extrecho de ormuz.jpeg

Sin embargo, The Wall Street Journal reveló una sorprendente paradoja: Irán está exportando actualmente más petróleo que antes de que estallara la guerra. Utilizando una "flota en la sombra" de buques antiguos, Irán lleva cargados una media de 2,1 millones de barriles diarios en los últimos seis días, superando los 2 millones de febrero.

La demanda de China e India mantiene a flote las exportaciones iraníes, y evidencia que Teherán mantiene el control de la vía marítima mientras estrangula la capacidad exportadora de sus rivales regionales.

Liberación histórica de reservas y giros geopolíticos

Para evitar un colapso en la economía global por el choque energético, las potencias occidentales activaron contramedidas sin precedentes:

Liberación récord de la AIE: Los 32 estados miembros aprobaron la mayor inyección de la historia del organismo, al decidir sacar gradualmente 400 millones de barriles al mercado.

Intervención de Estados Unidos: El presidente Donald Trump anunció la liberación rápida de 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), y advirtió además que su administración estudia intervenir en los mercados de futuros para forzar una baja en los precios.

Acercamiento a Rusia: En un giro diplomático provocado por la crisis, el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev, confirmó reuniones con funcionarios estadounidenses en Miami. Como resultado inmediato de la necesidad de estabilizar el mercado, Washington ha levantado temporalmente las restricciones para que India pueda adquirir crudo ruso en alta mar.

Perspectivas

A pesar de las declaraciones del presidente Trump asegurando que el conflicto terminará "muy pronto", la realidad en el Golfo Pérsico muestra pocas señales de desescalada. Mientras el bloqueo selectivo de Irán se mantenga en el Estrecho de Ormuz, el pulso entre el miedo al desabastecimiento y las inyecciones artificiales de reservas estratégicas seguirá dictando la volatilidad del oro negro.