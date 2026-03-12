Miguel Galuccio fue distinguido por AmCham como Empresario Argentino del Año

AmCham Argentina , la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país, cerró la edición 2026 de la Argentina Week con un encuentro en Nueva York que reunió a inversores internacionales, empresarios y funcionarios de ambos países. En ese marco, la cámara distinguió a Miguel Galuccio , fundador y CEO de Vista Energy, como el Empresario Argentino del Año .

Galuccio fundó Vista hace apenas ocho años. En ese tiempo, la compañía creció de manera exponencial y hoy se consolidó como el principal productor independiente de petróleo y el mayor exportador de crudo de la Argentina. Desde el inicio de sus operaciones en el país, Vista invirtió más de 6.500 millones de dólares en Vaca Muerta y proyecta desembolsar entre 1.500 y 1.600 millones de dólares durante este año. En paralelo, la compañía más que quintuplicó su producción, pasando de 24.500 barriles diarios de petróleo a 135.000 barriles por día.

Los lazos entre Vaca Muerta y EE.UU

Al recibir el premio, Galuccio expresó su “gran aprecio y enorme respeto por AmCham” y destacó que “los lazos entre ambos países han sido fundamentales para el desarrollo de la Argentina. De hecho, los primeros proyectos de escala en Vaca Muerta vinieron de dos empresas norteamericanas como Chevron y Dow Chemical junto con YPF”.

Señaló que “el potencial de crecimiento futuro está directamente relacionado con el interés de las empresas norteamericanas en invertir en el recurso no convencional, y AmCham cumple un rol clave como nexo para generar nuevos diálogos y construir puentes entre ambos países”.

Miguel Galuccio Vista Energy CEO Miguel Galuccio ponderó la estrategia de Vista Energy en Vaca Muerta.

Sobre el desarrollo de Vaca Muerta, Galuccio afirmó que “es un hito del cual los argentinos tenemos que sentirnos orgullosos, porque cambió el paradigma energético del país. Hoy estamos en camino de convertirnos en un proveedor global de energía en un mundo que la necesita para el desarrollo del planeta y de su gente”.

“Es también un ejemplo de que cuando los argentinos nos alineamos detrás de una visión de largo plazo somos capaces de hacer cosas extraordinarias”, agregó.

Durante su discurso Miguel Galuccio agradeció al gobernador de Neuquen, Rolando Figueroa, y al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, "por el el trabajo que hacen para impulsar y desarrollar nuestra industria"

La cultura de Vista

El fundador de Vista también destacó el rol de las personas y la cultura de la compañía: “En Vista tenemos profesionales extraordinarios que trabajan dentro de una cultura que los empodera para lograr resultados extraordinarios. Ellos son los verdaderos dueños de este premio”.

Finalmente, Galuccio señaló que la distinción tiene para él un significado especial: “Este premio cierra un círculo que comenzó cuando tenía 25 años en Estados Unidos, un camino que me llevó a recorrer el mundo y que finalmente me devolvió a la Argentina, el país que me formó en lo profesional y en el carácter. Pienso en ese recorrido y solo puedo sentir un profundo agradecimiento hacia quienes fueron parte de este camino: mi país, el equipo de Vista, mi familia a las provincias se Neuquén y Río Negro y, nuevamente, AmCham”.