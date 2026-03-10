Quintana Energy finalizó la sísmica 3D en la lengua mendocina de Vaca Muerta

Quintana Energy informó que concluyó la etapa de adquisición sísmica en el bloque Cañadón Amarillo , un proyecto considerado estratégico para ampliar el conocimiento geológico de l Clúster Mendoza Sur . La compañía comunicó el avance a través de LinkedIn, donde destacó que la información obtenida permitirá profundizar el análisis del subsuelo y planificar el desarrollo futuro del área.

Según explicó la empresa, el objetivo de esta campaña fue reunir datos de alta calidad que permitan comprender con mayor precisión la estructura geológica del bloque . Con esa información, el equipo técnico podrá avanzar en la interpretación del subsuelo y evaluar nuevas oportunidades de desarrollo energético en la región.

La compañía también remarcó el trabajo conjunto con las empresas involucradas en la operación. En ese sentido, destacó el rol de Well Field, responsable de la adquisición de datos en campo, y del equipo de FDC de Argentina, que lideró junto a Quintana Energy la ejecución técnica del proyecto.

quintana Quintana Energy completa la adquisición sísmica en Cañadón Amarillo y avanza con su plan en Vaca Muerta

Una campaña clave

La campaña sísmica fue impulsada por la UTE conformada por Quintana Energy y TSB, que inició la fase de adquisición de datos sísmicos 3D en el bloque Cañadón Amarillo, ubicado en la porción mendocina de Vaca Muerta. La inversión destinada a esta etapa de exploración técnica alcanzó los 4 millones de dólares.

El proyecto abarcó una superficie total de 202,5 kilómetros cuadrados y se concentró en una zona que hasta el momento no contaba con información sísmica tridimensional. Esta tecnología permite construir un modelo del subsuelo mucho más preciso y reducir la incertidumbre geológica antes de avanzar con nuevas perforaciones.

Para llevar adelante la campaña se realizaron distintas etapas preparatorias, entre ellas estudios de viabilidad paleontológica, planificación del terreno y despliegue de nodos de registro. Posteriormente se inició la fase operativa con diez vibradores sísmicos trabajando en el área para la captura de datos.

quintana sismica 3d mendoza

Próximos pasos para la lengua mendocina de Vaca Muerta

La sísmica 3D consiste en la generación controlada de ondas que se propagan a gran profundidad en el subsuelo. El registro de sus reflexiones en las diferentes capas geológicas permite construir un modelo detallado de la estructura subterránea y detectar posibles zonas con potencial hidrocarburífero.

Este tipo de tecnología resulta clave en las etapas tempranas de exploración, ya que permite optimizar la planificación de los pozos y reducir riesgos técnicos. En el caso de Mendoza, además, este tipo de trabajos no se realizaban desde 2017, por lo que la campaña marca un nuevo avance en la actividad exploratoria de la provincia.

Una vez finalizada la adquisición de los datos sísmicos, el proyecto entrará en una fase de análisis e interpretación de la información recolectada. Este proceso incluirá también el reprocesamiento de los registros para mejorar la resolución del modelo geológico del área.

Con esos resultados, la compañía podrá avanzar en la definición de las locaciones de los pozos que explorarán el potencial productivo de Vaca Muerta en el bloque Cañadón Amarillo. Según los planes preliminares, la operadora proyecta perforar dos pozos piloto durante el segundo semestre de 2026, adelantándose a los compromisos exploratorios inicialmente previstos para 2027.