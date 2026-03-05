Vaca Muerta Insights 2026: quién es quién entre los ejecutivos y especialistas que debatirán el futuro del shale

A menos de dos semanas de su realización, el evento Vaca Muerta Insights 2026 se prepara para reunir a buena parte de los principales referentes del sector energético. El encuentro se realizará el 17 de marzo a las 8 de la mañana en el Casino Magic de Neuquén y convocará a ejecutivos de las compañías líderes del shale, autoridades gubernamentales y analistas del sector para discutir el rumbo de la industria.

Organizado por LM Neuquén, Más Energía y EconoJournal , el foro buscará poner sobre la mesa los principales desafíos en Vaca Muerta: desde las inversiones necesarias para sostener el crecimiento de la producción hasta los cuellos de botella en infraestructura y las oportunidades de exportación de petróleo y gas en los próximos años.

A lo largo de la jornada se sucederán paneles dedicados al upstream, al midstream y al ecosistema de servicios que sostiene la actividad no convencional. Ejecutivos de compañías como YPF, Tecpetrol, Vista, Pluspetrol, Pampa Energía y Pan American Energy (PAE) compartirán escenario con representantes de multinacionales como TotalEnergies y Chevron, además de economistas y analistas especializados en energía. La agenda también incluirá debates sobre tecnología aplicada a la industria, el desarrollo de infraestructura para evacuar la producción de la cuenca neuquina y el impacto macroeconómico que podría tener el crecimiento de las exportaciones energéticas.

Vaca Muerta Insights 2026: los líderes del sector se reúnen en Neuquén para debatir el futuro de la actividad

Quiénes disertarán en Vaca Muerta Insights 2026

La apertura de la jornada estará a cargo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien dará inicio al encuentro con un mensaje centrado en el rol de la provincia en el desarrollo del shale argentino.

Uno de los principales expositores será Horacio Marín, presidente y CEO de YPF desde 2023. Ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de La Plata, cuenta además con una maestría en Ingeniería del Petróleo por la Universidad de Texas en Austin y formación ejecutiva en la Universidad de Stanford. Con más de tres décadas de trayectoria en la industria, Marín llevó adelante su carrera en distintos países de América, incluyendo Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Desde que asumió la conducción de YPF impulsó el denominado Plan 4x4, una estrategia que busca transformar a la petrolera en una compañía shale de escala global, con foco en aumentar la producción y posicionar a la Argentina como exportador relevante de hidrocarburos hacia 2030.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, estará presente en VMI 2026.

También, participará María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación desde octubre de 2024. Economista graduada en la Universidad Nacional de La Plata, desarrolló gran parte de su carrera profesional en el negocio del gas natural. Antes de asumir en el Gobierno, se desempeñó como gerenta general de NRG Energía y previamente ocupó posiciones de liderazgo en empresas como Camuzzi, donde se trabajó como CEO, Total Austral, Metrogas, Grupo Albanesi y Gas Meridional. Además posee una maestría en Economía por la Universidad del CEMA y formación especializada en energías renovables y economía ambiental.

En representación de Tecpetrol disertará Ricardo Ferreiro, presidente de Oil & Gas de la compañía del Grupo Techint. Ingeniero mecánico graduado en la Universidad Nacional de La Plata, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector energético en distintos países de América Latina. Ingresó a Tecpetrol en 1992 y a lo largo de su carrera ocupó posiciones de liderazgo en Perú, México, Ecuador, Colombia y Venezuela. Participó además en el proyecto Camisea en Perú, uno de los emprendimientos gasíferos más importantes de la región. En diciembre de 2023 asumió la presidencia del área de exploración y producción de la compañía.

Desde Vista Energy participará José Biondi, gerente de Activo, Tecnología e Innovación de la compañía desde mediados de 2025. Ingeniero en petróleo con formación ejecutiva en el IAE Business School y en la Universidad de Virginia (Darden School of Business), Biondi inició su carrera en Chevron, donde trabajó durante ocho años. Se incorporó a Vista en 2018 y desde entonces tuvo un rol clave en el desarrollo de los activos no convencionales de la empresa en Vaca Muerta.

Otro de los panelistas será Julián Escuder, country manager de Pluspetrol desde septiembre de 2024. Licenciado en Administración por la Universidad Católica Argentina (UCA), posee además un Executive MBA y formación directiva en el IAE. Escuder se incorporó a la compañía en 1999 y por más de dos décadas ocupó distintos cargos dentro de la organización, principalmente en áreas financieras y de planificación estratégica. Antes de asumir la conducción de las operaciones en el país se desempeñaba como vicepresidente de Administración y Finanzas del grupo.

Por el lado de Pampa Energía participará Horacio Turri, vicepresidente ejecutivo y CEO de Exploración y Producción de la compañía. Ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), cuenta con un extenso camino en el sector energético. Antes de incorporarse a Pampa ocupó posiciones ejecutivas en empresas como Central Puerto, Hidroeléctrica Piedra del Águila y Gener Argentina. También trabajó en consultoría y servicios petroleros en firmas como Arthur Andersen y Schlumberger.

En representación de PAE estará Fausto Caretta, actual Upstream Managing Director de la compañía. Ingeniero con una trayectoria internacional en el negocio petrolero, Caretta desplegó su carrera en distintos mercados de América, Europa, África y Asia. Antes de sumarse a PAE ocupó cargos ejecutivos en la empresa brasileña Eneva y fue asesor senior en McKinsey & Company. Durante más de una década también formó parte de Schlumberger, donde desempeñó diversas funciones vinculadas al desarrollo de proyectos, operaciones y nuevos negocios.

Fausto Caretta, upstream managing director de PAE.

Por parte de TotalEnergies participará Sergio Mengoni, director de Total Austral y country chair de la compañía en Argentina desde 2025. Contador público egresado de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), cuenta además con un posgrado en Economía del Petróleo y Gas del ITBA. Con casi tres décadas en la compañía, Mengoni ocupó cargos ejecutivos en distintos países. Entre sus responsabilidades más recientes se destacan la dirección general de TotalEnergies en Bolivia y Venezuela, además de su participación en procesos estratégicos de adquisiciones y fusiones en la sede de la empresa en Francia.

Otra de las expositoras será Ana Simonato, country manager de Chevron en Argentina desde 2025. Ingeniera química formada en Venezuela, posee más de 25 años de experiencia en la industria petrolera.Comenzó su carrera en Petróleos de Venezuela y se incorporó a Chevron en 2006. Desde entonces ocupó posiciones técnicas y ejecutivas en Estados Unidos vinculadas al desarrollo tecnológico, la gestión de activos y el negocio de hidrocarburos no convencionales. Su designación marcó además la creación del cargo de country manager para las operaciones de la compañía en Argentina.

En el panel dedicado al midstream participará Ricardo Hösel, CEO de Oleoductos del Valle (Oldelval). El ejecutivo forma parte de la compañía desde 2016, primero como director financiero y luego como máximo responsable de la empresa desde 2022. Oldelval opera uno de los sistemas de transporte de crudo más importantes del país, con más de 1.700 kilómetros de oleoductos que conectan la producción de la cuenca neuquina con el puerto de Bahía Blanca.

Ricardo Hösel, CEO de Oldelval.

Asimismo, en Vaca Muerta Insights 2026, participará Oscar Sardi, CEO de Transportadora de Gas del Sur (TGS). Ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional de Rosario, cuenta con un posgrado en Gas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y formación ejecutiva en el IAE Business School. Sardi lleva más de tres décadas en TGS, donde desarrolló una extensa carrera ocupando distintas posiciones técnicas y de gestión antes de asumir la conducción de la compañía.

Desde el ámbito del análisis económico participará Nicolás Gadano, economista jefe de Empiria Consultores. Licenciado en Economía por la UBA y magíster por la Universidad Torcuato Di Tella, es especialista en finanzas públicas y en la economía del sector energético. Se desempeñó como subsecretario de Presupuesto de la Nación, economista senior de YPF, jefe de Gabinete del ministerio de Economía, y Gerente General del Banco Central. Es profesor de la Universidad Di Tella, donde fue Director de la Maestría de Políticas Públicas. Es autor de artículos y libros, entre ellos Historia del Petróleo en ArgentinA.

Otro de los economistas convocados es Juan Carlos Hallak, profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés. Licenciado en Economía por la UBA y doctor por la Universidad de Harvard, integra además la carrera del investigador del CONICET. Su trabajo académico se centra en comercio internacional y desarrollo económico, y participa activamente en redes de investigación globales como el National Bureau of Economic Research (NBER) y el International Growth Centre. También, fue Assistant Professor en la Universidad de Michigan. En la UBA, se desempeña como Director de la Maestría en Economía.

Vaca Muerta Insights: el sector energético analiza inversiones, producción y exportaciones

Desde el segmento de servicios petroleros participará Pablo Fiscaletti, presidente de QM Equipment desde 2018. Con una trayectoria ligada al negocio de equipamiento para la industria energética, el ejecutivo se especializa en gestión comercial y de negocios vinculados al sector de petróleo y gas. Fiscaletti es egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata y cuenta con experiencia en negociación y provisión de soluciones tecnológicas para la industria.

También formará parte del encuentro Nicolás Cappellari, CEO de Galileo Technologies. Ingeniero electromecánico formado en la Universidad Nacional de La Pampa, posee estudios de posgrado en control y automatización en el Instituto Balseiro y formación ejecutiva en gestión de proyectos en el ITBA. Se especializó en el desarrollo de tecnologías aplicadas al gas natural y soluciones para el transporte y licuefacción de gas a pequeña escala.

Vaca Muerta Insights se realizará el 17 de marzo.

También participará Carolina López, directora de Business Development para América Latina de Nabors Industries, una de las principales compañías globales de servicios de perforación. Con más de 24 años de experiencia en la industria de oil & gas, llevó adelante su carrera en el segmento de servicios de perforación, con foco en gestión de proyectos, desarrollo de negocios y negociación de contratos en distintos mercados de la región. Durante más de una década ocupó posiciones de liderazgo supervisando equipos comerciales y técnicos y coordinando procesos de licitación y elaboración de propuestas para operadores. Es MBA por EUDE Business School y licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana.

En tanto, entre los ejecutivos del sector energético que formarán parte del encuentro también estará Jerónimo Bunge, representante de Clear Petroleum. Trabajó en distintas compañías líderes del sector de petróleo, gas y GNL, donde acumuló experiencia en desarrollo comercial y estratégico, gestión de la cadena de suministro y administración de contratos vinculados a proyectos energéticos. Bunge es ingeniero industrial graduado de la UCA.

Finalmente, el evento también contará con la participación de Christian Balatti, country manager de Stefanini en Argentina. Con más de 30 años de trayectoria en servicios financieros y tecnología, lideró procesos de transformación en los sectores de banca, fintech y seguros, con foco en estrategia empresarial, innovación tecnológica y digitalización de negocios. Desde su rol actual conduce la operación local de Stefanini con una estrategia orientada a inteligencia artificial, transformación digital y desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas. Balatti es licenciado en Administración de Empresas por la UCA y realizó programas ejecutivos en IAE Business School, Universidad de San Andrés y Universidad Torcuato Di Tella.

La agenda completa de VMI 2026

Fecha: 17 de marzo

Hora: 8:00 hs

Lugar: Casino Magic, Neuquén