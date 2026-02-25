Vaca Muerta Insights 2026: la agenda del debate de los líderes de la industria que recibirá Neuquén

El evento reúne a los principales líderes del sector energético se realizará en Casino Magic.

Impulsada por la consolidación de los recursos no convencionales, la provincia de Neuquén se ha afianzado como el corazón energético de la región. En este escenario, el próximo 17 de marzo se llevará a cabo uno de los eventos más trascendentales de la industria: Vaca Muerta Insights (VMI) 2026 .

El encuentro, organizado por EconoJournal, La Mañana de Neuquén y Más Energía, reunirá a CEOs, autoridades regulatorias y ejecutivos de las principales operadoras. La cita es a partir de las 8 AM en el Casino Magic , con el objetivo de debatir la hoja de ruta de inversiones, los cuellos de botella operativos y las proyecciones de exportación.

Agenda estratégica de VMI 2026

La apertura de la jornada estará a cargo del Gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien a las 8:40 hs dará inicio a un debate crucial para el desarrollo federal.

Los paneles principales contarán con figuras de alto nivel, como Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. A las 9 hs, disertará sobre la expansión de la compañía de bandera, el mapa de nuevos proyectos y los objetivos estratégicos en el upstream. Asimismo, María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación, media hora mas tarde presentará la agenda oficial del Gobierno Nacional, centrada en la política de hidrocarburos y el marco normativo para incentivar la inversión privada.

La mañana continuará con paneles integrados por líderes de Tecpetrol, Vista Energy, Pluspetrol, Pampa Energía y PAE, sumado a la visión global de multinacionales como TotalEnergies y Chevron. El cierre abordará el segmento midstream con directivos de Oldelval y TGS, y el rol de las empresas de servicios en la cadena de valor.

Un escenario de récords y superávit comercial

Vaca Muerta llega a este evento en su mejor momento histórico. El inicio de 2026 marcó un hito: Neuquén superó por primera vez los 600.000 barriles diarios de petróleo. Este crecimiento fue apalancado por una eficiencia operativa sin precedentes, alcanzando las 2.401 etapas de fractura en enero.

Las estadisticas oficiales confirman este momento: El no convencional ya representa el 70% de la producción de crudo neuquino y el 50,1% del gas total producido en Argentina; en enero de 2026, el sector generó un saldo comercial positivo de USD 678 millones; las exportaciones crecieron un 23,7% interanual, con Chile y Estados Unidos como principales compradores; y el sector energético explica hoy el 70% del saldo positivo del comercio exterior argentino.

Infraestructura y proyectos 2026-2030

Para sostener este ritmo, la industria pone el foco en la logística. El proyecto del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), previsto para finales de este año, será vital para evacuar la producción creciente.

Asimismo, nuevas concesiones como las áreas La Angostura Sur I y II de YPF (con inversiones iniciales de USD 95 millones) y el avance del proyecto LNG Argentina —que busca exportar 12 millones de toneladas anuales de gas licuado— posicionan al país como un jugador de peso en el mercado global antes del fin de la década.

La agenda completa de VMI 2026

Fecha: 17 de marzo

Hora: 8:00 hs

Lugar: Casino Magic, Neuquén

08:40 | Apertura Rolando Figueroa, Gobernador de Neuquén.

09:00 | Vaca Muerta en expansión: mapa de actividad, nuevos proyectos y objetivos de YPF Horacio Marin, Presidente y CEO de YPF.

09:30 | La agenda de Oil&Gas del gobierno nacional Maria Tettamanti, Secretaria de Energía de la Nación.

09:50 | Vaca Muerta como un play consolidado de petróleo y gas Ricardo Ferreiro, Presidente Oil&Gas de Tecpetrol. José Biondi, Gerente de Activo, Tecnología e Innovación de Vista Energy.

10:20 | Coffee Break

10:40 | La expansión de las fronteras productivas de Vaca Muerta Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol. Horacio Turri, Director E&P de Pampa Energía. Fausto Caretta, Managing Director de PAE.

11:05 | La visión de las empresas internacionales Sergio Mengoni, Director de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina. Ana Simonato, Country Manager de Chevron.

11:30 | Midstream: la ampliación del sistema actual, open season y sinergias operativas Ricardo Hösel, CEO de Oldelval. Oscar Sardi, CEO de TGS.

11:55 | Vaca Muerta: ¿Una locomotora para aumentar exportaciones primarias o una oportunidad para generar capacidades en otras cadenas? Nicolás Gadano, Empiria Consultores. Juan Carlos Hallak, Economista.

12:20 | Panel Visión de Empresas de Servicios y los desafíos de la Cadena de Valor Pablo Fiscaletti, QM. Nicolás Cappellari, CEO de Galileo Technologies. Carolina López, Directora de Business Development para LATAM de Nabors. Jerónimo Bunge, Clear Petroleum. Christian Balatti, Country Manager de Stefanini Argentina.

12:45 | Apuntalando Vaca Muerta: Un entrecruzamiento entre educación y desarrollo.

Las entradas se pueden adquirir en este link.