El desafío de las PYMES en Vaca Muerta: alternativas ante el financiamiento bancario limitado

Vaca Muerta 2026: La producción récord choca con la falta de financiamiento para las pymes locales.

El ritmo frenético de Vaca Muerta a inicios de 2026 ha dejado al descubierto una compleja paradoja financiera. Mientras la producción de barriles alcanza niveles históricos y se anuncian proyectos de enorme impacto, coexisten en el ecosistema empresas -sobre todo, pymes - que enfrentan una crisis de crecimiento debido a la falta de financiamiento.

Al cierre de diciembre de 2025, Neuquén registró 27.245 MiPyMEs , de las cuales el 96,3% son microempresas. Dentro de este universo, más de 760 Pymes certificadas integran activamente las cadenas de valor de los hidrocarburos.

No obstante, la magnitud de los proyectos actuales exige una capacidad financiera que el sistema bancario tradicional procesa con lentitud. Para una pyme petrolera, un nuevo contrato representa un desafío extremo: requiere adquirir equipamiento y cubrir salarios antes de percibir el primer pago.

image Microempresas en Neuquén: El 96,3% del ecosistema busca integrarse a la cadena de valor petrolera.

"Las pymes necesitan sobrevivir"

“En cuanto a instrumentos, se amplió la oferta a la que se puede acceder con facilidad. El Mercado Argentino de Valores (MAV) se movió muchísimo con el descuento de cheques, pagarés y anticipo de facturas de grandes empresas”, aseguró Irene Alfiz, fundadora y directora de planificación estratégica de LUC, en diálogo con +e.

Alfiz explicó que el respaldo financiero se desplaza de la empresa al documento: “Todo el mundo busca esa factura que finalmente pagará una gran empresa; el respaldo deja de ser la pyme y pasa a ser ese papel. Las pymes deberían explorar más estos instrumentos”.

Respecto al rol de la banca, señaló: “Hoy el crédito está muy cerrado, salvo en los bancos provinciales y el Nación. Pero en la medida que reciban depósitos, tendrán que prestarlos. Creo que de a poco eso se abrirá, pero hoy sugiero a los encargados de las pymes explorar entidades complementarias”.

A pesar de la coyuntura, Alfiz se mostró optimista: “Las pymes necesitan sobrevivir y por eso buscan alternativas. Vemos que el MAV crece mientras los bancos no. Será un año de puesta en marcha; ha pasado el susto y estoy más esperanzada que el año pasado”.

image Desafío pyme: Financiar salarios y equipos antes de percibir el primer pago de las operadoras.

Herramientas estratégicas y el rol del CFI

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) mantiene vigentes herramientas para superar los cuellos de botella del desarrollo regional, priorizando las cadenas de valor de gas, petróleo y minería. Los proyectos de inversión productiva pueden acceder a montos de hasta $120.000.000, definidos según la calificación crediticia y las garantías.

La tasa de interés se establece en el equivalente al 50% de la Tasa Activa Cartera General del BNA más 2 puntos porcentuales. El esquema contempla plazos de hasta 60 meses, con un período de gracia de hasta 12 meses, permitiendo financiar hasta el 80% de la inversión total.

image Nuevos instrumentos: El descuento de facturas y pagarés se consolida en el sector hidrocarburos.

Garantías y Mercado de Capitales

La velocidad que demanda el sector requiere instrumentos ágiles. Neuquén Pymes SGR facilita el acceso a préstamos en pesos con mejores tasas mediante avales bancarios y bursátiles para operar en el MAV. Esto resulta vital para cubrir descalces financieros o aprovechar compras críticas de insumos.

Además, el esquema de Avales de FGP / SGR permite que las grandes operadoras aporten contragarantías para facilitar el crédito a sus proveedores. Según Alfiz, también empieza a asomar el mercado de Obligaciones Negociables (ON) para pymes incipientes, aunque advierte que el tema de garantías de SGR aún está algo retraído.

Irene Alfiz - directora de planificación estratégica de LUC (1) Irene Alfiz (LUC): "El respaldo financiero hoy se desplaza de la pyme hacia el documento y el MAV".

Incentivos fiscales y el impacto del RIGI

La incorporación del upstream de petróleo y gas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) marca un hito. Este esquema garantiza previsibilidad mediante el congelamiento de normas tributarias y el mantenimiento de la tasa impositiva por 30 años. Entre los beneficios destacan la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias y la exención de aranceles para la importación de bienes de capital.

A nivel provincial, la Ley 3502 (Invierta Neuquén) promueve la inversión mediante un bono de crédito fiscal equivalente a hasta un 20% de las inversiones realizadas en el territorio. Este marco legal busca atraer capitales en sectores estratégicos como el turismo, la agroindustria, la tecnología y las energías renovables, ofreciendo un paquete de incentivos que incluye estabilidad fiscal por 10 años, exenciones de impuestos provinciales y acceso a financiamiento preferencial a través del Foganeu.

Bajo la supervisión del nuevo Comité Provincial de Inversión Neuquina (CPIN), se priorizarán proyectos que demuestren sostenibilidad ambiental, innovación y una visión de desarrollo territorial equilibrada en todas las regiones de la provincia.

Un pilar fundamental de esta normativa es su articulación con el programa "Emplea Neuquén", estableciendo que las empresas beneficiarias deberán garantizar que al menos el 70% de su mano de obra sea local. Según el ministro de Economía, Guillermo Koenig, la ley no solo pretende fortalecer la infraestructura estatal, sino incentivar al sector privado para que sea el motor de generación de riqueza y empleo genuino.

Además de los beneficios impositivos, la ley contempla el acceso a inmuebles estatales, subsidios en servicios básicos y prioridad en licitaciones, consolidando un modelo de gestión que apuesta por un Estado ordenado capaz de redistribuir los beneficios de la inversión hacia las futuras generaciones de neuquinos.

El ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, destacó públicamente la decisión del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, de eliminar impuestos en el marco de “Invierta en Neuquén”. El funcionario nacional posteó en X: “Este es el camino. Bravo”.