PAE y pymes neuquinas impulsaron un programa de inserción laboral para estudiantes universitarios

Estudiantes, pymes y energía: el balance del programa de becas de PAE en Neuquén

Pan American Energy ( PAE ) realizó el cierre de la primera cohorte del programa “Energías que se potencian: Becarios & Pymes PAE” , una iniciativa orientada a vincular a estudiantes universitarios de Neuquén con pequeñas y medianas empresas de la cadena de valor energética.

El encuentro reunió a referentes del ámbito académico, empresarial y del sector energético, con la participación de autoridades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) , representantes de pymes proveedoras y directivos de la compañía, quienes destacaron el rol del programa como puente entre la formación universitaria y las demandas concretas del mercado laboral.

La propuesta se enmarca en la estrategia de sustentabilidad de la compañía y apunta a fortalecer la empleabilidad joven y el entramado productivo local.

Articulación entre universidad, pymes y sector energético

El objetivo central del programa es generar oportunidades reales de formación e inserción laboral para estudiantes de carreras estratégicas, conectando el talento universitario con las necesidades de las empresas que operan en la provincia. En ese sentido, la iniciativa buscó dar respuesta a una demanda creciente de perfiles técnicos y profesionales calificados en la industria energética.

Durante el cierre participaron Santiago Núñez, secretario general de la UNCo; María Fernanda Vela, gerente de Gestión del Talento en EQUIPEL; Alejandro Fischer, gerente general de Fischer; Stefania Pierdominici, coordinadora de Estrategias y Operaciones en Apolo Oil Services; Jeyson Mendoza, ingeniero de Proyectos de Wellbore Petrol Services, y Nicolás Fernández Arroyo, responsable de Relaciones Institucionales de PAE.

Desde la compañía destacaron que el desarrollo del capital humano es un eje estratégico para la sostenibilidad del sector. “Desde Pan American Energy creemos que el desarrollo del talento joven es clave para el futuro de la actividad. Este programa expresa nuestro compromiso con la educación, la empleabilidad y la cadena de valor”, expresó Daniela Antoci, gerente de Sustentabilidad de PAE.

Pasantías, mentorías y experiencia en empresas

En esta primera edición participaron cuatro becarias de PAE, estudiantes de la UNCo: Giuliana Valenti, Florencia Saavedra, Lena Orellana y Emilia Garavito. Las jóvenes realizaron pasantías de seis meses en empresas de la cadena de valor energética: EQUIPEL, Fischer, Apolo Oil Services y Wellbore Petrol Services.

Cada pyme asignó a las becarias un mentor y un proyecto específico, lo que les permitió aplicar conocimientos técnicos en contextos reales de trabajo, adquirir experiencia profesional y desarrollar competencias socioemocionales. El proceso contó con el acompañamiento de Fundación Cimientos, que brindó soporte en la formación integral de las participantes.

Inserción laboral y resultados visibles

Asimismo, el programa mostró resultados tangibles en términos de inserción laboral. Según informaron desde PAE en un comunicado, tres de las cuatro becarias fueron contratadas por las firmas en las que realizaron sus pasantías.

Desde las empresas valoraron el impacto de la iniciativa. Rocío Muñoz, referente de Recursos Humanos de Fischer, señaló: “Este programa nos permitió apostar al desarrollo de los jóvenes para que puedan iniciar en la industria energética y afianzó nuestra cultura organizacional”.

En la misma línea, desde la universidad resaltaron la articulación público-privada. Núñez afirmó: “Agradecemos a PAE este vínculo que tenemos hace muchos años y a las pymes que confían en nuestros estudiantes y graduados. Este proyecto es de una gran sinergia en la que todos salen beneficiados”.

Proyección y continuidad del programa

Tras el cierre de esta primera cohorte, la iniciativa proyecta su continuidad para 2026, con una nueva edición que prevé sumar más becarios y ampliar la participación de empresas de la cadena de valor.