Vaca Muerta suma mercados: PAE abastece con gas a la generación eléctrica de Uruguay

Pan American Energy (PAE) y la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) de Uruguay firmaron un contrato para la exportación de gas natural proveniente de Vaca Muerta con destino a la generación térmica de dicho país.

Las exportaciones se realizan a través del Gasoducto Cruz del Sur , que conecta Punta Lara, en Argentina, con Colonia y Montevideo en Uruguay. Dicho ducto tiene a PAE como uno de sus accionistas junto a ANCAP (Uruguay), Harbour Energy y Shell.

Hasta el momento, Pan American Energy ya entregó más de 7 millones de metros cúbicos de gas natural, previéndose mayores exportaciones durante el verano.

El gas natural exportado está destinado para la generación de energía eléctrica del ciclo combinado de Punta del Tigre en Uruguay, reemplazando así combustibles más caros y con mayores emisiones, con el consecuente ahorro en costos para dicho país.

Pan American Energy es uno de los principales productores de gas natural de Argentina. Abastece al mercado local y sus excedentes son exportados a los mercados regionales generando una fuente de divisas para Argentina. A partir de 2027, como parte del consorcio Southern Energy, PAE se posiciona como uno de los principales jugadores argentinos en el mercado global de GNL.

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) es la empresa pública del sector eléctrico de Uruguay. Desarrolla actividades de generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y presta servicios de asesoramiento y asistencia técnica en las áreas de su especialidad, trabajando para hacer asequible la energía eléctrica en el país.

Gasoducto Cruz del Sur PAE Pan American Energy gas exportación Uruguay Vaca Muerta (1)

El camino de la descarbonización de Uruguay

Hay que recordar que Fernanda Cardona, ministra de Industria, Minería y Energía de Uruguay, destacó que el país trabaja en un rotundo cambio hacia las energías limpias, y Vaca Muerta es una oportunidad de transición con el gas.

En el marco del Vaca Muerta Insights, Cardona resaltó que Uruguay apostó a las energías renovables desde hace años, y de hecho el 95 por ciento de la energía que se inyecta en el sistema todo el año, proviene de esa fuente. Sin embargo, ponderó la relación con Argentina, y especialmente con Neuquén, debido al potencial energético y la “complementariedad” de las dos regiones.

“Vengo de un país pequeño en escala, pero firme en las decisiones que toma. En Uruguay hemos aprendido que la soberanía energética es una decisión estratégica y hace más de una década apostamos a la transformación de nuestra matriz eléctrica, hoy una de las más limpias del mundo”, sostuvo la ministra de Industria.

Acotó que “esa transformación no se hizo en soledad, contamos con alianzas, acuerdos y con un enfoque que entiende la energía sustentable, no solo como un recurso, sino como una herramienta para el desarrollo, la inclusión y el bienestar”.

Gasoducto Cruz del Sur PAE Pan American Energy gas exportación Uruguay Vaca Muerta (3)

Vaca Muerta en el centro de la escena

Uruguay tiene otra matriz energética, pero ve en Vaca Muerta una oportunidad de complementarse, sobre todo en materia del combustible de transición mundial, que es el gas.

“Vemos en Vaca Muerta tenemos esa oportunidad concreta para la complementariedad regional. La posibilidad de avanzar en acuerdos para el abastecimiento de gas natural desde Argentina no sería una solución eficiente para mi país, sino una muestra clara de la historia que nos precede, en tanto los vínculos energéticos de nuestros países han sido permanentes, sin importar los cambios de autoridades entre los países”, expresó Cardona.

La funcionaria nacional uruguaya dijo que los cambios y evolución en los planes energéticos, van más allá de los gobiernos y los partidos políticos.