PAE y las razones de por qué Alemania confía en el gas de Vaca Muerta

Southern Energy firmó un mega acuerdo con la compañía estatal alemana SEFE (Securing Energy for Europe) para exportar GNL (gas natural licuado) por 8 años . El convenio ratifica el rol que tendrá el shale gas en el futuro y Rodolfo Freyre, vicepresidente de Gas y Energía de Pan American Energy (PAE) , detalló los fundamentos técnicos, comerciales y estratégicos que permitieron cerrar el primer contrato de venta de GNL a largo plazo.

El acuerdo forma parte del proyecto que permitirá exportar gas de Vaca Muerta desde Río Negro , con un desarrollo que incluye dos barcos, nuevas conexiones gasíferas y un gasoducto dedicado de casi 500 kilómetros.

En el marco del Energy Day, organizado por EconoJournal, el también Chairman de Southern Energy, sostuvo que el entendimiento alcanzado con la alemana fue posible por el potencial argentino y por la credibilidad operativa que encontró el comprador. “¿Cómo convencimos a SEFE de firmar esto? Primero con mucho trabajo, pero quizás me parece que lo importante acá es cómo se posiciona Argentina como nuevo proveedor de GNL en el mundo”, afirmó.

Europa fue determinante en este proceso. Tras la crisis derivada de la dependencia del gas ruso, los países del bloque aceleraron la diversificación de proveedores. Para el directivo, ese nuevo mapa energético abrió una oportunidad para un país que nunca había exportado GNL desde su propio sistema. “Argentina es un nuevo punto al mundo de ofrecer LNG. No existía”, remarcó.

HOA - Frederic Barnaud (SEFE a la izquierda) - Rodolfo Freyre (Southern Energy a la derecha) 2 Frédéric Barnaud, CCO de SEFE, y Rodolfo Freyre, Chairman de Southern Energy.

Europa y la confianza en el proyecto argentino

Freire explicó que SEFE no es un comprador casual y que la relación previa con el barco licuefactor fue un punto decisivo. “Hoy ellos son los actuales off-takers, o sea, son los compradores del gas del Hilli, del primer barco, en Camerún. Lo conocen al barco, están confiados con la operación”, dijo.

Esa familiaridad con la tecnología fue clave. SEFE opera el Hilli Episeyo desde hace casi ocho años, lo que reduce la incertidumbre técnica para el futuro proyecto argentino. A eso se sumó el interés europeo por contar con nuevas fuentes de abastecimiento sin los riesgos geopolíticos presentes en otras regiones productoras.

Freyre destacó que Argentina ofrece un entorno estable para un proyecto de largo plazo. “Ayudó también a Argentina como punto nuevo de acceso al mercado de GNL, una zona que no tiene los riesgos que por ahí tienen geopolíticos que pueden tener otras zonas”, señaló.

A pesar de la complejidad de este tipo de acuerdos, la negociación avanzó con mayor velocidad de lo habitual. Según el ejecutivo, “cada acuerdo de estos lleva muchísimo tiempo, son acuerdos complejos, de mucha plata y muchos riesgos”, pero aún así lograron completarlo en poco más de un año desde el inicio de las conversaciones.

La rapidez general del proyecto también sorprendió a la compañía. “Empezamos en octubre del 2023 con un primer Teams con la gente de Golar, hicimos toda la permisología, obtuvimos el segundo RIGI, el permiso ambiental para los dos barcos y el permiso de exportación de GNL por 30 años”, repasó.

tag:reuters.com,2024:newsml_KBN3AO1GB Foto de archivo - Los gasoductos son claves para evacuar la producción de Vaca Muerta. REUTERS

Una inversión de más de U$S 1.000 millones de inversión

La iniciativa fue originalmente concebida como un proyecto estacional, apoyado en una conexión al Gasoducto San Martín y en una derivación offshore de cinco kilómetros. Los caños para ese primer tramo llegaron recientemente al puerto de San Antonio Este y comenzarán a instalarse en los próximos meses.

El Hilli Episeyo, entrará en operación a mediados de 2027, con una capacidad de procesamiento cercana a los 11 millones de metros cúbicos por día. Para el MKII, segundo barco que está previsto para 2028, la disponibilidad de gas por red no será suficiente. Por eso la alianza avanza con infraestructura adicional.

“Requiere un gasoducto dedicado. Estamos en el proceso de licitación de un gasoducto desde Tratayén hacia San Antonio Este, son más o menos 480 kilómetros, más de mil millones de dólares de inversión”, confirmó el Chairman de Southern Energy, . Ese nuevo ducto será el corazón del sistema de abastecimiento que permitirá sostener el proyecto durante décadas.

Según el directivo, esta infraestructura será determinante para convertir la exportación de GNL en un negocio continuo y no estacional. Al mismo tiempo, forma parte de un diseño de largo plazo que busca reforzar la seguridad energética nacional mientras habilita un nuevo flujo de divisas.

MKII Buque FLGN GLN Río Negro Golar Southern Energy (4) El buque MKII de Southern Energy llegará en 2028 a Río Negro.

GNL argentino como la clave del futuro

El entendimiento con SEFE no solo garantiza volumen para el primer barco, sino que también fortalece la estructura financiera del proyecto. “Tener un contrato, si bien es un tercio de la capacidad, ya empezar a mostrarle a los bancos que vos tenés un off-taker y un off-taker de calidad es importante para la financiación”, afirmó.

Freyre explicó que Southern Energy encaró este desarrollo de manera inversa a lo habitual. “Partimos este proyecto al revés de lo que se hace un proyecto tradicional. Acá hicimos toda la vuelta inversa, y lo que nos faltaba era tener algún contrato de ventas de GNL”, dijo. El acuerdo con la alemana funciona como un catalizador del cierre financiero.

El ejecutivo adelantó que aún queda por comercializar un volumen significativo: tres millones de toneladas para el segundo barco. Esa búsqueda se iniciará, según anticipó, durante el primer semestre del próximo año. También mantendrán un porcentaje spot para capturar oportunidades de corto plazo.

Freyre confesó que esperaba otro perfil de comprador para el primer contrato. “Mi apuesta hubiese sido que el primer cliente iba a ser asiático, pero me equivoqué. Terminó siendo el europeo”, reconoció. Sin embargo, aclaró que el interés de Asia sigue vigente y será central en la siguiente etapa comercial.