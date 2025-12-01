Southern Energy firmó un mega acuerdo con una empresa alemana para exportar GNL por 8 años

La firma contó con la presencia de altos ejecutivos de empresas que conforman el consorcio Southern Energy S.A.

El desarrollo masivo de Vaca Muerta dio un paso decisivo hacia el mercado global. Southern Energy (SESA ) —el consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG— y la compañía estatal alemana SEFE (Securing Energy for Europe) firmaron un acuerdo marco para la venta de Gas Natural Licuado (GNL) a largo plazo.

Se trata de la operación de venta de GNL más importante en la historia de Argentina, tanto por volumen como por plazo, que consolidará al país como un nuevo proveedor de peso en la seguridad energética europea.

Los números del contrato millonario

El acuerdo ("Heads of Agreement") estipula la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante un periodo de 8 años. Las exportaciones comenzarán a finales de 2027, fecha prevista para el inicio de operaciones del buque licuefactor en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro.

Según proyecciones del consorcio, y dependiendo de la volatilidad de los precios internacionales, la operación podría alcanzar un valor superior a los USD 7.000 millones. Esto no solo representa un ingreso crucial de divisas genuinas para la economía argentina, sino que garantiza una demanda sostenida para el gas extraído de Vaca Muerta.

HOA - Frederic Barnaud (SEFE a la izquierda) - Rodolfo Freyre (Southern Energy a la derecha) 1 El acuerdo fue firmado por Rodolfo Freyre, Chairman de Southern Energy, y Frédéric Barnaud, CCO de SEFE.

El rol del buque "Hilli Episeyo"

La clave logística del acuerdo reside en el "Hilli Episeyo", el primero de los dos buques de licuefacción que SESA instalará en Río Negro. El volumen comprometido con Alemania representa más del 80% de la capacidad de producción del buque (2,45 millones de toneladas anuales), y más del 30% de la capacidad conjunta que tendrá el proyecto final con los dos barcos (6 millones de toneladas anuales).

La firma contó con la presencia de altos ejecutivos de empresas que conforman el consorcio SESA como Marcos Bulgheroni, Group CEO de PAE; Santiago Martínez Tanoira, Vicepresidente Ejecutivo de Gas y Energía de YPF; Horacio Turri, Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de Exploración y Producción de Pampa Energía; Martin Rueda, Managing Director de Harbour Energy en Argentina; y Federico Petersen, Chief Commercial Officer de Golar LNG.

Rodolfo Freyre, Chairman de Southern Energy, destacó la magnitud del evento: "El acuerdo con SEFE constituirá la primera venta a gran escala de LNG desde Argentina y representa un hito para el desarrollo futuro de las reservas de gas natural de Vaca Muerta".

Por su parte, Frédéric Barnaud, CCO de SEFE, subrayó la importancia geopolítica para el viejo continente: "El primer acuerdo de GNL de SEFE con un proveedor sudamericano no sólo contribuye a la diversificación geográfica de nuestra cartera, sino que también fortalece la seguridad energética de Europa. Nos complace acompañar a Argentina en su camino para convertirse en un exportador mundial de GNL. Esto también le brinda a SEFE una valiosa oportunidad para continuar su colaboración con el equipo del Hilli Episeyo mientras se traslada de Camerún hacia Argentina".

Un proyecto de inversión a largo plazo

Southern Energy (SESA) tiene como objetivo posicionar a Argentina en el mapa mundial del GNL. El consorcio confirmó una inversión superior a los USD 15.000 millones para operar durante 20 años en el Golfo San Matías.

Se estima que, entre 2027 y 2035, las exportaciones totales superen los USD 20.000 millones. Además, el proyecto prevé la creación de 1.900 empleos directos e indirectos durante la fase de construcción, con un fuerte enfoque en la contratación de proveedores y mano de obra local.