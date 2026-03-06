DLS Archer prepara para YPF dos nuevos rigs de alta especificación provenientes de Estados Unidos

La empresa DLS Archer, división de la noruega Archer Limited , dio un paso clave en su expansión en la Cuenca Neuquina. Parte de su equipo directivo se reunió esta semana en las instalaciones de Patterson-UTI en Houston, Texas, para supervisar el acondicionamiento y preparación de dos equipos perforadores que llegarán a la Argentina en los próximos meses.

La visita contó con la presencia de Dag Skindlo, CEO de Archer; William A. (Andy) Hendricks Jr., presidente y CEO de Patterson-UTI; Gerardo Molinaro, vicepresidente de DLS Archer, junto a otros profesionales de ambas compañías. El objetivo fue acompañar de cerca los trabajos de actualización y puesta a punto de los rigs, que forman parte del acuerdo multianual de arrendamiento firmado entre las dos firmas.

Se trata de dos unidades del modelo APEX 1500, rigs eléctricos AC de 1.500 HP diseñados para operaciones en plays no convencionales. Estos equipos destacan por su sistema electrónico de perforación, top drive de alta capacidad (500 toneladas), sistema de circulación a 7.500 psi y automatización avanzada en manejo de tubería, lo que permite reducir tiempos de inactividad y mejorar la seguridad en pozos horizontales extensos, típicos de Vaca Muerta.

DLS ARCHER 1 DLS incorporará nuevos equipos perforadores para sostener el crecimiento del shale y mejorar la eficiencia operativa en los desarrollos de YPF.

El contrato de DLS con YPF

La incorporación de estos rigs se enmarca directamente en el contrato de cinco años que Archer firmó con YPF por un valor estimado de 600 millones de dólares, para operar siete equipos de perforación con servicios integrados, incluyendo Managed Pressure Drilling (MPD). Esta tecnología permite controlar la presión en el pozo de manera dinámica, minimizando riesgos como kicks o pérdidas de circulación, y optimizando la fractura hidráulica en formaciones de baja permeabilidad.

Según fuentes del sector, la integración de MPD en rigs de esta categoría podría reducir el tiempo de perforación por pozo en hasta 10 días y elevar la tasa de recuperación estimada (EUR) entre un 15 y 25 %, con beneficios adicionales en eficiencia hídrica y reducción de emisiones.

La movida estratégica llega en un momento de récord para Vaca Muerta: la producción de petróleo en la provincia de Neuquén ya superó los 600 mil barriles diarios y el shale oil sigue liderando el crecimiento extractivo nacional. DLS Archer, que recientemente reestructuró su portafolio vendiendo activos de workover en la Cuenca Golfo San Jorge para concentrarse en el no convencional, también se sumó al Instituto Vaca Muerta (IVM), impulsado por Fundación YPF, para fortalecer la formación técnica local.

Cumplir con las metas de 2026

“Este encuentro reafirma el compromiso asumido entre DLS Archer y Patterson-UTI para garantizar los más altos estándares técnicos y operativos en cada etapa del proyecto”, destacaron desde la compañía. Con foco en seguridad, eficiencia y trabajo en equipo, la llegada de estos rigs contribuirá al cumplimiento del contrato con YPF y al desarrollo energético del país.

Las operaciones de los equipos están programadas para iniciar a mediados de 2026, en línea con las proyecciones de YPF de elevar su producción shale oil y consolidar a Vaca Muerta como motor de la matriz energética argentina.