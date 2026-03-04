Recursos de litio en Argentina: un salto a 216 millones de toneladas que redefine el sector

Extracción de litio en el NOA: Argentina posee recursos totales por 216,32 MTn de LCE a febrero de 2026.

La minería argentina atraviesa un momento bisagra que la posiciona como un actor determinante en el mapa global. Según el último reporte de la Secretaría de Minería , las estimaciones de recursos minerales operan como un indicador estratégico del potencial nacional. Estos datos definen la calidad de los minerales, la vida útil de los yacimientos y la factibilidad financiera de proyectos de gran escala.

La diversidad geológica del país permite una oferta variada que atrae inversiones internacionales y fomenta el desarrollo regional. Como señala el informe oficial de febrero de 2026, esta riqueza “fortalece la previsibilidad y competitividad del sector minero argentino” bajo estándares internacionales de reporte como NI 43-101 y JORC Code.

image

Litio y cobre: Los motores de la transición energética

Argentina registra cifras contundentes en minerales críticos. El litio encabeza la lista con Recursos Medidos e Indicados de 165,56 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (Mt LCE) y Recursos Inferidos por 50,76 Mt LCE.

El total de recursos alcanza las 216,32 Mt LCE, mientras las reservas probadas y probables suman 22,99 Mt LCE. Proyectos como Cauchari-Olaroz (Ganfeng Lithium) y Centenario-Ratones (Eramet) ya se encuentran en fase de producción, consolidando la oferta del NOA.

Por su parte, el cobre emerge con un potencial de desarrollo masivo. El país cuenta con 117,91 millones de toneladas (MTn) de recursos totales. De este total, 53,83 MTn corresponden a la categoría de Medidos e Indicados. Proyectos de envergadura como El Pachón (Glencore) y Taca Taca (First Quantum Minerals) presentan recursos significativos, con el primero reportando 10,93 MTn de cobre en recursos Medidos e Indicados.

image

Metales preciosos: Oro y plata en cifras

El sector de metales preciosos mantiene una base sólida. El oro totaliza recursos por 238,56 millones de onzas (MOz), con reservas que ascienden a 33,79 MOz.

La plata muestra una abundancia notable con un total de recursos de 4.346,02 MOz, de los cuales 2.424,71 MOz integran la categoría de Medidos e Indicados. Las reservas de plata se estiman en 522,25 MOz a nivel nacional.

Patagonia, corazón minero y reservorio de uranio

La región patagónica, especialmente la provincia de Santa Cruz, lidera la producción de metales preciosos. Yacimientos como Cerro Negro (Newmont) y Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti) operan con estándares de clase mundial.

Puntualmente en Cerro Vanguardia, los recursos y reservas representan el 92,5% del proyecto total bajo control de la operadora.

image

Además del oro, Patagonia destaca por sus recursos de uranio, fundamentales para la matriz energética. El reporte detalla los siguientes proyectos clave en la región:

Ivana (Río Negro): Presenta recursos Medidos e Indicados de 7.710 toneladas (Tn).

Cerro Solo (Chubut): Suma 4.420 Tn en recursos Medidos e Indicados y 3.760 Tn en Inferidos.

Meseta Central (Chubut): Registra 5.290 Tn de recursos Inferidos.

En términos generales, Argentina posee un total de recursos de uranio de 36.483,06 toneladas, distribuidos entre 18.170 Tn (M&I) y 18.313 Tn (Inferidos).

Estándares y transparencia en la información

La precisión de estos datos reside en el uso de normativas globales. Todas las cifras provienen de informes técnicos públicos bajo marcos CRIRSCO, asegurando la transparencia para inversores y organismos de control.

La Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera elaboró este consolidado basándose en la "Cartera de Proyectos 2026", garantizando un insumo clave para la planificación de políticas sustentables.

Fuentes: Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera (DNPyEM), Secretaría de Minería de la Nación, informes técnicos NI 43-101 y JORC de las empresas operadoras.