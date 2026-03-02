Río Negro apuesta fuerte por la minería: 50 proyectos y el avance de Calcatreu

En la apertura del 55º período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Río Negro, Alberto Weretilneck , ratificó el rumbo de la provincia hacia una nueva etapa productiva , destacando a la minería como uno de los motores fundamentales del desarrollo regional.

El mandatario enfatizó que Río Negro ofrece estabilidad política, previsibilidad económica y seguridad jurídica , elementos esenciales para atraer inversiones de gran escala en un contexto nacional complejo.

Según Weretilneck, la actividad se impulsa bajo un modelo que garantiza la licencia social, la participación comunitaria y controles ambientales estrictos, asegurando que la riqueza generada se transforme en industria y empleo local.

Estatus de los proyectos mineros estratégicos

Río Negro se posiciona como la provincia argentina con mayor cantidad de proyectos mineros, sumando más de 50, lo que representa el 28% del total nacional. Si bien la mayoría se encuentra en etapas de prospección y exploración, los proyectos metalíferos y energéticos de vanguardia presentan avances significativos:

Proyecto Calcatreu (oro y plata): Ubicado al sur de Ingeniero Jacobacci, es el emprendimiento más avanzado y se encuentra en plena etapa de construcción con un 38% de ejecución. Con una inversión de US$ 250 millones , se prevé que inicie su producción en 2026 . Actualmente, el campamento alberga a 180 trabajadores y se han completado hitos críticos como la impermeabilización del PAD de lixiviación y la instalación de plantas de procesamiento.

Ubicado al sur de Ingeniero Jacobacci, es el emprendimiento más avanzado y se encuentra en plena con un 38% de ejecución. Con una inversión de , se prevé que inicie su . Actualmente, el campamento alberga a 180 trabajadores y se han completado hitos críticos como la impermeabilización del PAD de lixiviación y la instalación de plantas de procesamiento. Proyecto Ivana - Amarillo Grande (uranio y vanadio): Situado cerca de Valcheta, este proyecto liderado por Blue Sky Uranium y Corporación América se encuentra en etapa de evaluación económica preliminar (PEA) y prefactibilidad . Con una proyección de inversión total de hasta US$ 160 millones , se estima que podría entrar en operación hacia 2027 , posicionando a la provincia como un actor clave en la provisión de minerales para la transición energética global.

Situado cerca de Valcheta, este proyecto liderado por Blue Sky Uranium y Corporación América se encuentra en etapa de . Con una proyección de inversión total de hasta , se estima que podría entrar en operación hacia , posicionando a la provincia como un actor clave en la provisión de minerales para la transición energética global. Litio en roca: La provincia, en conjunto con el SEGEMAR, lleva adelante un estudio técnico de 15 meses para identificar litio en pegmatitas (roca dura) en las áreas Centro y Occidental. Los análisis de laboratorio están en curso y se espera el informe final para fines de 2026, buscando diferenciar el potencial rionegrino del modelo de salmueras del norte argentino.

La provincia, en conjunto con el SEGEMAR, lleva adelante un estudio técnico de 15 meses para identificar (roca dura) en las áreas Centro y Occidental. Los análisis de laboratorio están en curso y se espera el informe final para fines de 2026, buscando diferenciar el potencial rionegrino del modelo de salmueras del norte argentino. Otros proyectos y minerales industriales: Se destacan los avances en exploración avanzada de oro y plata en Cañadón del Moro y La Esperanza. Asimismo, la provincia mantiene su liderazgo nacional en la producción de bentonita, yeso, diatomita y caolín, sumado a la reactivación del mercado de arenas silíceas para el fracking en Vaca Muerta.

Proyecto minería Calcatreu Río Negro.jpg Calcatreu: construcción avanzada para iniciar producción de oro y plata en 2026.

Perspectiva y marco de control

La perspectiva para el sector en Río Negro se define por un "nuevo paradigma minero" centrado en la transparencia y el monitoreo estatal permanente. El gobierno ha implementado innovaciones como la plataforma IDE Minería para el seguimiento geográfico y técnico en tiempo real, además de realizar muestreos participativos de agua con intervención de la Defensoría del Pueblo y comunidades locales para garantizar la sustentabilidad ambiental.

La visión oficial proyecta que, para 2026, el inicio de las exportaciones de Calcatreu marcará el ingreso definitivo de la provincia a una nueva era minera patagónica, caracterizada por el uso de tecnología de punta —como ensayos geoeléctricos para prevenir filtraciones— y un fuerte impacto en la contratación de mano de obra local, que actualmente supera el 80% en los proyectos activos.