Río Negro va por un litio distinto al del norte

Un estudio técnico de 15 meses analiza el potencial de litio en roca en dos áreas de Río Negro, con muestreos, mapeo y análisis en curso.

Río Negro tiene el objetivo de ampliar su actividad minera. Es por eso que la Secretaría de Minería sostiene una agenda de trabajo que combina investigación geológica, planificación y promoción del desarrollo productivo con información técnica confiable. En esa línea, el convenio firmado con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) impulsa un estudio específico sobre litio en roca , a partir de pegmatitas, una tipología distinta a la de los salares del norte argentino.

El acuerdo, firmado en ArMinera en mayo de 2025, habilitó la realización de un relevamiento de 15 meses en dos sectores seleccionados por su potencial: Área Centro (entre el sudeste de Ramos Mexía y el suroeste de Valcheta) y Área Occidental (al sur del río Limay, en la Región Sur).

El estudio se integra a un perfil minero amplio y activo, ya que Río Negro lidera la producción nacional de bentonita y yeso, y también se destaca en diatomita y caolín, con actividad y empleo distribuidos en distintas regiones de la provincia.

Dónde se trabaja y qué se hizo en 2025

Tras la firma del acuerdo, se realizaron tareas de campo, mapeo y muestreo, con participación técnica y coordinación provincial.

Primera etapa (Área Centro): una campaña inicial se desarrolló entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 2025, con toma de muestras para análisis de laboratorio.

Segunda etapa (Área Occidental): el informe técnico preliminar documenta una segunda campaña de 10 días, realizada entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2025, en Pilcaniyeu, Comallo, Río Chico y Mamuel Choique, abarcando una superficie aproximada de 3.900 km².

El avance técnico indica que el proyecto se encuentra en una etapa temprana, centrada en el relevamiento geológico de campo y la caracterización inicial de los cuerpos pegmatíticos. Los análisis geoquímicos multielemento, petrográficos y geocronológicos derivados del muestreo “se encuentran en curso” y serán integrados al informe final.

En la segunda campaña, el programa de muestreo incluyó:

24 muestras para análisis geoquímico multielemento,

35 muestras para estudios petrográficos,

2 muestras para posibles dataciones U-Pb.

Por sector, el informe describe pegmatitas con mineralogías dominadas por cuarzo y feldespatos, y menciona antecedentes con presencia de lepidolita y valores históricos puntuales de LiO en Mamuel Choique.

Informe final y presentación técnica en Río Negro

El tramo final del trabajo prevé la elaboración de un informe técnico integral que incluirá antecedentes y síntesis, mapas geológico-estructurales, descripción geológica y estructural de ambas áreas, inventario de muestras, petrografía, resultados de caracterización, conclusiones sobre potencial y recomendaciones orientadas a la promoción de inversiones mineras, además de una presentación técnica ante la autoridad minera rionegrina.