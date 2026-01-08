Vaca Muerta y litio imparables: Los datos oficiales del INDEC que confirman el auge

Los números que se conocen mes tras en mes sobre la producción de Vaca Muerta se confirman de forma contundente en el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y difundido esta semana.

El segmento de hidrocarburos destaca como pilar del avance minero. La categoría "Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo" logró un índice de 140,3, con un alza de 2,9% interanual y 3,4% acumulado.

En petróleo crudo, el índice llega a 163,2, con un aumento de 12,8% respecto a noviembre de 2024 y 12,9% acumulado. Se extraen 4.041,1 miles de m³ en el mes. El petróleo no convencional brilla con 2.759,0 miles de m³, un salto de 30,7% interanual y 27,3% acumulado. En contraste, el convencional cae a 1.282,0 miles de m³, con bajas de 12,9% y 5,4%. "La extracción de petróleo crudo muestra una suba de 12,8% respecto a igual mes de 2024", indica el informe del INDEC, elaborado con datos de la Secretaría de Energía.

Para gas natural, el índice baja a 97,8, con una disminución de 3,9% interanual, aunque el acumulado crece 1,3%. El volumen totaliza 3.665,9 millones de m³. El gas no convencional domina con 2.291,6 millones de m³, pero retrocede 1,0% interanual y avanza 2,0% acumulado. El convencional suma 1.374,3 millones de m³, con caídas de 8,4% y un mínimo avance de 0,1%. Los servicios de apoyo registran un índice de 127,7, con un declive de 16,0% interanual y 13,7% acumulado. Estos datos revelan la transición hacia recursos no convencionales, con Vaca Muerta a la cabeza.

image

El nuevo mapa de la minería argentina

A nivel general, el IPI minero registra un avance moderado en noviembre del año pasado (últimos datos disponibles). Según el INDEC, el indicador alcanza 133,2 puntos, con un incremento de 1,8% respecto a noviembre de 2024.

El acumulado de enero a noviembre muestra un crecimiento de 3,2% comparado con el mismo período del año anterior. La serie desestacionalizada refleja una suba de 1,1% mensual, mientras la tendencia-ciclo avanza 0,1%.

image

Litio: Un salto del 66% en la producción

El litio emerge como estrella en la minería no metalífera. Dentro de "Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos", el índice general sube a 393,5, con un incremento de 30,3% interanual y 40,6% acumulado.

Específicamente, el carbonato de litio y otros minerales de litio alcanzan un índice de 470,2, con avances de 32,0% interanual y 45,6% acumulado. En unidades físicas, se benefician 11.244,3 toneladas en noviembre, un impresionante 66,4% más que en 2024, y un acumulado de 61,4%. "En noviembre de 2025 se beneficiaron 11.244,3 toneladas de 'Carbonato de litio', que registra una suba de 66,4% respecto al mismo mes de 2024", detalla el INDEC.

Este auge responde a la demanda global por baterías y energías renovables, posicionando a Argentina como proveedor clave.

image

Oro y plata con caídas de dos dígitos

En minerales metalíferos, el panorama resulta adverso. El índice general cae a 56,5, con una baja de 21,2% interanual y 5,5% acumulado.

Para oro, los datos muestran debilidad. "Plata y oro y sus concentrados" registran 136,9 puntos, con descensos de 18,5% interanual y 2,2% acumulado. El bullón dorado baja a 35,1, con caídas de 28,2% y 13,0%. Estas cifras reflejan desafíos en precios globales y operaciones.

El cobre se incluye en el "Resto" de metalíferos (con hierro, plomo, cinc, molibdeno), que muestra un índice mínimo de 1,1, pero con un avance de 9,3% interanual pese a un acumulado de -44,0%. La incidencia resulta nula (0,0), indicando un impacto marginal en el total. "Incluye hierro, cobre, plomo, cinc, molibdeno y otros minerales metalíferos no ferrosos y sus concentrados", explica el INDEC.

Estos retrocesos contrastan con el potencial de proyectos en desarrollo, pero destacan vulnerabilidades ante volatilidades externas.