Horacio Marín: el precio del petróleo, Venezuela y el futuro de Vaca Muerta

“ Vaca Muerta es una realidad, el petróleo es una realidad. Con la inversión que estamos haciendo en el VMOS, eso marca que se van para arriba las exportaciones fuertemente”, así comenzó la entrevista que concedió Horacio Marin, presidente y CEO de YPF, a “Solo argento” (El Cronista).

Según Marín , la proyección es enorme y generará ingresos masivos. Para 2030 , estima que el país alcanzará picos de producción que permitirán exportar 750.000 barriles de petróleo por día o incluso más. Esta dinámica productiva sumará 20.000 millones de dólares anuales en exportaciones de crudo para fines de la década.

En este punto, el ejecutivo destacó que este flujo de divisas proviene de un cambio de paradigma: mientras hoy la infraestructura atiende principalmente al mercado interno, los nuevos proyectos, como el oleoducto de Sierra Grande, se enfocan exclusivamente en la exportación.

“Si hoy miras toda la evacuación, es mercado interno y un poco de exportación. Las obras que se están haciendo agrega todo y sumarán los 20.000 millones tranquilamente por año de exportación”, aseguró.

GNL: Argentina busca el segundo puesto en rentabilidad mundial

El proyecto de LNG (Gas Natural Licuado) representa el segundo pilar de esta expansión. Marín confirma que la decisión final de inversión ya existe para el primer barco, que comenzará a exportar en 2027. Este esquema inicial aportará unos 2.500 millones de dólares anuales. “Son 50.000 millones de dólares en 20 años”, dijo.

Sin embargo, el objetivo final es mucho más amplio: un proyecto de 12 o de 18 millones de toneladas, que serían entre 50 y 75 millones de metros cúbicos por día y que, de acuerdo a los cálculos de YPF, podría facturar entre 200.000 y 300.000 millones de dólares en 20 años.

“Estamos muy avanzados. Esta semana empezó JP Morgan a llamar a 200 bancos para ver el apetito que hay para financiamiento”, comentó Marin.

Respecto a la competitividad del proyecto, el ejecutivo asegura que, tras optimizar los costos, la iniciativa argentina se posiciona favorablemente a nivel mundial. "Si vos mirás hoy cómo estaría ranqueado este proyecto, estaría segundo en el mundo de rentabilidad, muy cercano después de Qatar. Le encontramos la forma", afirmó Marín. Y agregó: “Estamos trabajando en un nuevo socio y ver de llevarlo a las 18 millones de toneladas de una”.

El precio del petróleo

Para fijar el precio del presupuesto y ser transparentes, tomamos una especie de REM internacional y el promedio del precio del petróleo para 2026 nos dio 63 dólares por barril. Nosotros hicimos una reserva y las ventas de convencionales nos sirven para colchón en un año que puede tener bajos precios”, analizó.

En este punto, la pregunta es: ¿Cuánto cambia el escenario a partir de la captura de Nicolás Maduro y la posibilidad que Venezuela vuelva a ser un actor principal? ¿Puede presionar el precio a la baja?

“Puede ser por expectativa”, reconoció. Sin embargo, Marin, quien trabajó previamente en Venezuela, sostuvo que una eventual recuperación de la industria venezolana no representa una amenaza inmediata para el desarrollo local.

Según su visión, la reconstrucción del sector petrolero venezolano requiere mucho tiempo debido al estado de abandono de su infraestructura. “Hay que reconstruir, está muy dejado y lleva su tiempo”.

VMOS Soldadura automática finalizado Vaca Muerta Sur Oil ducto oleoducto (3) VMOS, proyecto emblemático del presente de Vaca Muerta.

Vaca Muerta vs. Orinoco: La ventaja geológica del crudo argentino

Desde la perspectiva técnica, Marín marca una diferencia fundamental: "Vaca Muerta contra la faja del Orinoco yo no sé si no es mejor Vaca Muerta; la faja del Orinoco tiene 10 grados API, significa que es más pesado que el agua".

Este factor geológico implica que el petróleo venezolano tiene un costo operativo muy elevado y requiere inversiones masivas para ser viable nuevamente. En contraste, Vaca Muerta exhibe costos de producción altamente competitivos, con un costo operativo que ronda los 4 dólares por barril.

"YPF perdía cientos de millones en Santa Cruz"

La salida de YPF de las áreas convencionales fue un cimbronazo en Patagonia Sur y todavía no se sabe cuál va a ser el impacto social total de esa decisión. En este punto, Marin fue contundente: “YPF perdió muchísimo dinero en Santa Cruz, y en convencionales de otros lados”.

Y continuó diciendo que “YPF es una compañía que debe generar valor y no lo estaba haciendo en esos campos. Perdía plata todos los años, estoy hablando de cientos, cientos y cientos de millones de dólares. Terminaba siendo un subsidio encubierto, los negocios tienen que ser sustentables”.

“Si tengo un costo, como había en Santa Cruz, de arriba de 40 dólares barril y en otro lugar tengo 4… Quienes tienen acciones de YPF me piden a los gritos que invierta en Vaca Muerta y los recursos que necesitamos tienden a infinito”.

Toyota Well: El modelo japonés con el que YPF busca eficiencia

Para alcanzar estas metas, la gestión actual de YPF implementa el proyecto Toyota Well, inspirado en la filosofía de mejora continua de la automotriz japonesa. El objetivo es industrializar la perforación de pozos para maximizar la eficiencia.

“La productividad no es echar gente, es trabajar bien. Pero, en Argentina, creemos que es despedir. Es hacer las cosas con procesos y con menor costo por resultado”, puntualizó.

Actualmente, YPF logra costos totales de entre 4 y 8 dólares por barril, cifras que sitúan a la compañía entre las más eficientes de la región. Este enfoque de largo plazo busca que, para 2031, la petrolera estatal argentina multiplique su valor actual y se posicione entre las 20 mejores empresas energéticas del mundo.