Hito histórico: Argentina asegura 2 millones de toneladas de GNL a Alemania por ocho años

En la foto (De izquierda a derecha): Marcos Bulgheroni, Group CEO de PAE; Rodolfo Freyre, Presidente de SESA; Betina Pasquali de Fonseca, embajadora argentina en la República Federal de Alemania; Doris Honold, miembro del Consejo de Supervisión de SEFE, Frédéric Barnaud, CCO de SEFE; Dr. Egbert Laege; CEO de SEFE.

El consorcio Southern Energy South America (SESA) y la compañía alemana SEFE Securing Energy for Europe sellaron en Berlín el contrato definitivo más relevante en la historia de las exportaciones de gas natural licuado (GNL) desde Argentina. La operación compromete la venta de 2 millones de toneladas anuales durante 8 años , con inicio previsto para fines de 2027 . Este volumen y plazo superan cualquier acuerdo previo del país en el mercado internacional de GNL.

La firma del Sales and Purchase Agreement (SPA) ocurrió en el AXICA Convention Centre de Berlín. Representaron a SESA: Rodolfo Freyre (Presidente), Marcos Bulgheroni (Group CEO de PAE), Martin Rueda (Director General de Harbour Energy Argentina), Patricio Da Ré (Project Integration Director de YPF), Karl Staubo (CEO de Golar LNG), Federico Petersen (CCO de Golar LNG) y Matías Lacabanne (CCO de SESA). Por SEFE asistieron Frédéric Barnaud (CCO), Dr. Egbert Laege (CEO), Doris Honold (miembro del Consejo de Supervisión), Jean-Manuel Conil-Lacoste (Vicepresidente Ejecutivo de LNG) y Sharif Islam (Vicepresidente de LNG Origination - Atlantic). La embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca , acompañó el acto.

Este contrato definitivo deriva del Heads of Agreement anunciado en diciembre de 2025. En apenas tres meses, las partes pasaron de un acuerdo marco a un compromiso vinculante, lo que refleja la solidez del proyecto y la urgencia europea por diversificar suministros.

El rol del buque Hilli Episeyo y la capacidad total del proyecto

El suministro se realizará principalmente desde el Hilli Episeyo, primer buque de licuefacción que SESA instalará en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro. Este FLNG posee una capacidad de 2,45 millones de toneladas anuales. El volumen contratado con SEFE cubre más del 80% de esa producción.

SESA planea operar dos unidades flotantes con capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales. El segundo buque (MK II) sumará 3,5 millones de toneladas a partir de fines de 2028. Por tanto, el contrato representa más del 30% de la capacidad total futura del proyecto.

Impacto económico y estratégico para Argentina

Los ingresos generados monetizarán los recursos de Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas no convencional. El proyecto asegura una fuente genuina de divisas para la balanza externa. Según estimaciones del sector, las exportaciones entre 2027 y 2035 podrían superar los USD 20.000 millones.

SESA comprometió una inversión superior a USD 15.000 millones a lo largo de 20 años de operación. Durante la fase de construcción se crearán 1.900 empleos directos e indirectos, mayoritariamente locales. La operación mantendrá alta participación de proveedores argentinos.

Freyre destacó: “El contrato con SEFE confirma el posicionamiento de Argentina como nuevo proveedor internacional y estratégico de GNL para la diversificación global de fuentes de suministro. Además, constituye un aporte clave para fortalecer la seguridad energética en Europa”.

“Este rápido progreso demuestra que SESA es el socio adecuado para ampliar nuestro portafolio en América del Sur. Con entregas desde 2027, seremos la primera compañía energética alemana en recibir cargamentos argentinos y el primer cliente mundial de GNL de largo plazo del país”, aseguró Barnaud, CCO de SEFE.

Este acuerdo posiciona a Argentina como proveedor relevante en un mercado donde Europa busca reducir dependencias tradicionales. Con Vaca Muerta como motor, el proyecto no solo genera ingresos récord, sino que consolida al país en la transición energética mundial. Las exportaciones de 2027 marcarán el comienzo de una nueva etapa para la industria hidrocarburífera argentina.