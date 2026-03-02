Con foco en el GNL, Rolando Figueroa prepara cambios clave en regalías y concesiones

La inauguración del 55° Período de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Neuquén dejó vario interrogantes de cara al futuro de Vaca Muerta El gobernador Rolando Figueroa presentó el Plan 2030 para la provincia , enfocado en la generación de obra pública, la reducción de la deuda y el fortalecimiento de la infraestructura estratégica.

En este marco, el mandatario anunció el envío de un proyecto de ley para renegociar regalías vinculadas al gas natural licuado (GNL) y la creación de un nuevo fideicomiso con petroleras para financiar rutas.

Durante su discurso ante legisladores provinciales, funcionarios, representantes del sector energético y referentes de la comunidad, Figueroa repasó las proyecciones productivas de Vaca Muerta y detalló dos iniciativas clave orientadas al desarrollo del GNL y a la expansión de la matriz exportadora.

Asimismo, el gobernador estructuró su exposición en cuatro ejes: “De dónde venimos”, “Estado presente”, “Relación Estado-privados” y “Hacia dónde vamos”. Dentro de este último apartado, enmarcó el anuncio de una iniciativa legislativa que buscará establecer condiciones específicas para impulsar la producción y exportación de gas natural licuado.

“Viene una nueva etapa para Neuquén. Vaca Muerta se pudo lograr, se creyó en ello, empezó a tomar relieve y ahora visualizamos la nueva era de 2030 de la mano de dos proyectos de GNL que se abastecerán con gas neuquino”, sostuvo, en referencia al proyecto Argentina LNG liderado por Southern Energy y al desarrollo impulsado por YPF junto a ENI y ADNOC.

Cambios pensados en Vaca Muerta

El gobernador remarcó que el futuro económico de la provincia está directamente vinculado con la monetización acelerada de los recursos de Vaca Muerta. En ese sentido, confirmó que el Ejecutivo provincial trabaja junto a YPF en un proyecto de ley específico para los emprendimientos de GNL, que sería presentado formalmente en las próximas semanas.

Según explicó, la iniciativa incluirá la renegociación del esquema de regalías en las áreas donde se extraiga gas destinado a estos proyectos, con el objetivo de mejorar la rentabilidad, promover nuevas inversiones y estimular la creación de empleo. A su vez, buscará garantizar el desarrollo de infraestructura asociada a la actividad exportadora.

La propuesta se apoya en la necesidad de generar mayor competitividad para el GNL argentino y en los cambios introducidos por la Ley Bases, que habilitaron a la provincia a establecer nuevas condiciones en las concesiones y a extender los contratos por períodos de hasta diez años.

Desde el año pasado, al otorgar nuevas concesiones no convencionales, Neuquén aplica un canon del 6% destinado a obras de infraestructura y establece una participación accionaria del 10% a través de la empresa provincial GyP.

Un mapa para el shale gas

Bajo este esquema, Figueroa explicó que las futuras concesiones orientadas al gas licuado serán evaluadas con nuevos parámetros, que tendrán en cuenta el valor específico del metano en el mercado internacional. Si bien evitó brindar mayores precisiones ya que el tema continúa en negociación con las operadoras, dejó en claro que el objetivo es mejorar el posicionamiento del GNL argentino.

“Tenemos que ser competitivos porque hoy se reconocen los valores de nuestro subsuelo, pero cuando salimos a competir con el mundo, debemos ser eficientes”, afirmó el mandatario.