¿Puede una inversión de USD 800 millones salvar el futuro minero de Santa Cruz?

Una nueva inversión minera copó las portadas esta semana . Newmont Corporation, principal productora de oro a nivel global, oficializó un desembolso estratégico de aproximadamente USD 800 millones para el yacimiento Cerro Negro , ubicado en el Macizo del Deseado, en Santa Cruz.

Esta capitalización busca reanudar y ampliar el proyecto Cerro Negro Expansión 1 (CNE1) , una iniciativa fundamental para extender la vida útil de la operación más allá del año 2035 .

La compañía sustenta este movimiento en su solidez financiera global. Durante el ejercicio 2025, Newmont registró un flujo de caja libre récord de USD 7.300 millones, lo cual otorga la flexibilidad necesaria para financiar desarrollos de alta rentabilidad sin recurrir a financiamiento externo.

En Santa Cruz, el plan de ejecución abarca los próximos seis años e incluye la activación de más de 30 obras tanto en superficie como en el interior de la mina.

Impacto productivo y reservas minerales

El proyecto CNE1 resulta vital para sostener el perfil de extracción. Según proyecciones de la operadora, la inversión permitirá incrementar los niveles de producción anual a partir de 2028. Actualmente, Cerro Negro reporta reservas atribuibles de 3 millones de onzas de oro y 20,3 millones de onzas de plata. Sin esta expansión, la producción y el empleo enfrentarían una disminución progresiva en el corto plazo.

image El yacimiento Cerro Negro recibirá USD 800 millones en seis años para extender su vida útil más allá de 2035.

Tito Cacho, gerente general de Cerro Negro, subrayó el valor del activo: “Cerro Negro es un activo con un potencial geológico extraordinario, y nuestro compromiso es llevarlo a su máxima expresión con responsabilidad y visión de largo plazo”. La operación se posiciona como la principal exportadora de oro de Argentina, con ventas al exterior que oscilan entre USD 400 y USD 600 millones anuales.

Desarrollo local y marco regulatorio laboral

La fase de construcción del CNE1 generará 270 nuevas posiciones de trabajo directas. El Gobierno de Santa Cruz, encabezado por Claudio Vidal, enfatizó la necesidad de priorizar la mano de obra regional. El ministro de Energía, Jaime Álvarez, recordó que el 90% de los puestos deben ser ocupados por santacruceños, conforme a la legislación vigente.

María Eugenia Sampalione, directora país de Newmont, destacó el enfoque social de la inversión: “CNE1 es una inversión en infraestructura minera y también en las personas, en el desarrollo gradual de capacidades y talento local”. Este anuncio llega en un momento de tensión tras procesos de reorganización global que incluyeron despidos en la localidad de Perito Moreno, lo que recalca la importancia de consolidar la licencia social mediante empleo genuino.