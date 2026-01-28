Uno por uno: Los proyectos mineros que esperan ingresar al RIGI

Diablillos, uno de los proyectos que espera la aprobación de su adhesión al RIGI.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) se consolida como el principal catalizador de capitales en la minería argentina. Con vigencia hasta julio de 2026 (prorrogable un año más), el régimen ya aprobó varios proyectos, pero una cartera de iniciativas —principalmente en cobre , litio y oro — permanece en evaluación o en fase de presentación.

Según datos actualizados de fuentes oficiales y sectoriales, las inversiones pendientes superan los US$ 31.100 millones , y al sumar candidatas como Taca Taca y PPG Pozuelos-Pastos Grandes, la cifra global alcanza aproximadamente US$ 36.660 millones . Estos desarrollos podrían posicionar al país como actor relevante en la transición energética global.

El cobre lidera la carrera

El cobre domina el panorama por su rol estratégico en electrificación y energías renovables. Varios proyectos de clase mundial aguardan aprobación.

El Pachón (Glencore, San Juan)

Inversión estimada: US$ 9.500 millones (Fase 1).

Recursos: aproximadamente 6.000 millones de toneladas con leyes promedio de 0,43% cobre y molibdeno asociado.

Estado: Presentado como Vehículo de Proyecto Único (VPU), en evaluación avanzada.

Agua Rica / MARA (Glencore, Catamarca)

Inversión estimada: US$ 4.000 millones (desarrollo principal), con recursos de 1.200 millones de toneladas (leyes medias 0,47% cobre, 0,20 g/t oro, 3,40 g/t plata y molibdeno).

Estado: Presentado en agosto de 2025, en trámite.

Integra infraestructura existente de La Alumbrera y apunta a producción combinada significativa a partir de 2028-2031.

Vicuña (BHP y Lundin Mining, San Juan)

Inversión estimada: US$ 12.000-15.000 millones (algunas fuentes elevan a US$ 17.000 millones).

Recursos: Integra Josemaría y Filo del Sol, con 13 millones de toneladas de cobre, 32 millones de onzas de oro y 659 millones de onzas de plata en recursos medidos e indicados.

Estado: Solicitud formal presentada en diciembre 2025 bajo categoría PEELP; informe técnico integrado previsto para el primer cuatrimestre de 2026.

Calificado como “la mayor inversión extranjera minera de la historia” argentina, con desembolso inicial de al menos US$ 2.000 millones en los primeros dos años.

Taca Taca (First Quantum Minerals, Salta)

Inversión estimada: superior a US$ 3.600 millones.

Minerales: cobre, oro y molibdeno.

Estado: Evaluación de Impacto Ambiental y Social en tramo final; aprobación esperada en primer semestre 2026, con solicitud RIGI prevista para la misma ventana.

tag:reuters.com,2025:newsml_KCN3GI15K El cobre domina el panorama minero de Argentina por su rol estratégico. REUTERS/Carlos Barria

Litio y oro, proyectos pendientes

Sal de Vida (Río Tinto, Catamarca)

Inversión estimada: US$ 818 millones.

Minerales: carbonato de litio grado batería.

Estado: En evaluación; proyecto en reactivación con foco en exportaciones y encadenamientos locales.

Sal de Oro (Posco Argentina, Salta)

Inversión estimada: US$ 633 millones.

Minerales: hidróxido de litio, fosfato y carbonato.

Estado: En trámite; planta integrada para producción a gran escala.

PPG – Pozuelos Pastos Grandes (Ganfeng Lithium / Lithium Argentina, NOA)

Inversión estimada: US$ 2.000 millones.

Minerales: carbonato de litio.

Estado: DIA otorgada recientemente; busca ingreso al RIGI para convertirse en una de las mayores operaciones mundiales.

Diablillos (AbraSilver Resource Corp.)

Inversión CAPEX total: superior a US$ 760 millones.

Minerales: plata y oro.

Estado: Solicitud formal presentada; en proceso de evaluación.

Veladero (Barrick / Shandong Gold, San Juan)

Inversión adicional estimada: US$ 400 millones.

Minerales: oro.

Estado: Expansión para extender vida útil; en evaluación.

Impacto estratégico y próximos pasos

Estos proyectos pendientes representan un potencial transformador: generación de empleo masivo, infraestructura regional y divisas récord. El cobre podría sumar producción equivalente a miles de millones anuales en exportaciones, mientras el litio consolida el “Triángulo del Litio”.

El gobierno analiza prorrogar el régimen hasta julio de 2027 ante el volumen de solicitudes. Mientras tanto, el sector espera resoluciones clave en 2026 para destrabar estos desarrollos y posicionar a Argentina como potencia minera global.