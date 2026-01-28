Bessent "anunció" una mega inversión en la minera de Argentina: ¿Glencore o BHP?

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , sacudió al sector minero global al revelar en una entrevista reciente que una de las compañías mineras más grandes del mundo planea invertir entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en Argentina.

“Acabo de recibir a una de las compañías mineras más grandes del mundo. La gerencia estuvo aquí y me dijeron que quieren invertir entre 10 y 12 mil millones de dólares en Argentina”, afirmó Bessent, quien evitó revelar el nombre, pero dejó claro que Argentina se convirtió en el principal destino de inversión para esta firma.

El anuncio llega en un momento clave para la minería argentina, impulsada por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece estabilidad fiscal por 40 años, exenciones arancelarias y acceso a arbitraje internacional. Estas condiciones transforman al país en un polo atractivo para el cobre, mineral estratégico en la transición energética global.

Embed | HISTÓRICO: En entrevista con @JavierNegre10, el secretario del Tesoro @SecScottBessent destacó el liderazgo de @JMilei y su exitosa gestión económica, y reveló que una de las empresas mineras más importantes del mundo quiere invertir USD 12 mil millones en Argentina. pic.twitter.com/WFBtHfUuJI — The Right News Show (@RightNewsShow) January 27, 2026

Las empresas posibles: Glencore y BHP

En el ecosistema minero, las especulaciones apuntan a dos gigantes con proyectos avanzados bajo el RIGI: Glencore y BHP (a través de Vicuña Corp.).

Glencore, la minera suiza, presentó dos proyectos emblemáticos. El principal es El Pachón, en San Juan, un yacimiento de cobre descubierto en la década de 1960 que requiere US$ 9.500 millones en inversión inicial (Fase 1). Este megaproyecto generará 10.000 empleos durante la construcción y cuenta con recursos minerales estimados en 6.000 millones de toneladas, con leyes promedio de 0,43% de cobre, 2,2 g/t de plata y 130 g/t de molibdeno (de acuerdo a datos de Glencore).

El segundo es MARA (Agua Rica, en Catamarca), que expande la infraestructura de La Alumbrera (operativa entre 1997 y 2018) con US$ 4.000 millones. Aquí los recursos medidos e indicados alcanzan los 1.200 millones de toneladas, con leyes medias de 0,47% de cobre, 0,20 g/t de oro, 3,40 g/t de plata y 0,03% de molibdeno.

Glencore planea reactivar La Alumbrera para producir 75.000 toneladas de cobre, 317.000 onzas de oro y 1.000 toneladas de molibdeno hasta el arranque de MARA en 2028. Los trabajos comenzarían a fines de 2026 tras el período de cuidado y mantenimiento desde 2018.

Gary Nagle, CEO global de Glencore, elogió el RIGI: “El presidente Milei y su administración merecen el reconocimiento por la implementación del RIGI. Este marco ha transformado el panorama de la inversión en Argentina, actuando como un catalizador clave para atraer importantes inversiones extranjeras al país”.

Por otro lado, BHP (la mayor minera del mundo) opera en Argentina vía Vicuña Corp., joint venture con Lundin Mining que integra Josemaría y Filo del Sol en San Juan. Este megaproyecto presentó solicitud al RIGI bajo la categoría PEELP (Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo), con estimaciones del sector que ubican la inversión total entre US$ 12.000 y US$ 15.000 millones (aunque hay quienes suben la estimación a los US$ 17.000 millones). La coincidencia exacta con la cifra mencionada por Bessent refuerza las versiones. Vicuña planea un informe técnico integrado en el primer trimestre de 2026 y destaca por su escala continental.

vicuna SJ.jpg Proyecto Vicuña (BHP-Lundin): integración de Josemaría y Filo del Sol, con potencial de inversión superior a US$ 12.000 millones.

Cobre como motor de exportaciones

La inversión anunciada por Bessent podría revolucionar la matriz exportadora argentina. Proyectos como El Pachón, MARA y Vicuña posicionan al país para sumar producción significativa de cobre, mineral cuya demanda global crece por la electrificación y energías renovables.

Expertos estiman que estos desarrollos, junto a otros en cartera, podrían generar miles de empleos directos e indirectos, infraestructura regional y divisas millonarias.

El contraste con el pasado es evidente: Bessent vinculó el interés inversor al cambio político y económico, destacando que Argentina recuperó atractivo para el capital global. El RIGI actúa como catalizador, atrayendo a jugadores de primer nivel y diferenciando al país de competidores regionales.

El anuncio de Bessent no solo valida el rumbo económico actual, sino que señala el inicio de una era de megaproyectos mineros que podrían posicionar a Argentina como actor relevante en el suministro global de cobre.