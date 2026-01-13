Megafusión en minería: Rio Tinto busca a Glencore para liderar el mercado del cobre

La industria minera del cobre vive un momento de inflexión. El precio del metal superó los u$s13.000 por tonelada este mes -un récord histórico confirmado por datos del London Metal Exchange y analistas de Benchmark Minerals- impulsado por temores de escasez, disrupciones en minas clave y la voraz demanda de sectores como la transición energética , vehículos eléctricos, centros de datos para inteligencia artificial y modernización de la defensa.

En este contexto de tensión entre oferta y demanda, las conversaciones confirmadas entre Rio Tinto y Glencore reviven la hipótesis más disruptiva del sector: la creación de la mayor productora de cobre del mundo mediante una adquisición estructurada como esquema de acuerdo judicial. Rio Tinto confirmó en comunicado oficial que las negociaciones apuntan a una compra de Glencore, retomando diálogos fallidos de 2024. Bajo las reglas británicas de adquisiciones, la compañía tiene plazo hasta el 5 de febrero de 2026 para formalizar una oferta o retirarse.

Producción que impacta en el ranking mundial

Según el Servicio de Cobre de Benchmark Mineral Intelligence, la producción combinada atribuible de ambas empresas superaría las 1,6 millones de toneladas en 2026. Esta cifra colocaría a la entidad fusionada como líder indiscutido, por encima de cualquier competidor actual. Benchmark destaca que el liderazgo no sería pasajero: activos estratégicos entran en fases de pico productivo durante la próxima década.

Entre los pilares destacan:

Collahuasi (Chile), donde Glencore posee el 44% (junto a Anglo American 44% y Japan Collahuasi Resources B.V. 12%). La mina produjo 571.000 toneladas de cobre fino en 2022, 577.000 toneladas en 2023 y 558.600 toneladas en 2024, manteniéndose consistentemente por encima de las 500.000 toneladas anuales.

Oyu Tolgoi (Mongolia), controlada por Rio Tinto. La expansión subterránea impulsa proyecciones de más de 500.000 toneladas métricas anuales para 2027, con meta de 1 millón de toneladas hacia 2030. Incluye subproductos como oro (hasta 425.000 onzas anuales a plena capacidad), plata y molibdeno.

Katanga (RDC), operación clave de Glencore que registró mejoras en 2024 por mayor ley, contribuyendo a una producción global cercana al 1 millón de toneladas anuales.

(Mongolia), controlada por Rio Tinto. La expansión subterránea impulsa proyecciones de más de métricas anuales para 2027, con meta de hacia 2030. Incluye subproductos como oro (hasta anuales a plena capacidad), plata y molibdeno. Katanga (RDC), operación clave de Glencore que registró mejoras en 2024 por mayor ley, contribuyendo a una producción global cercana al 1 millón de toneladas anuales.

Antamina (Perú), con producción estable entre 380.000 y 450.000 toneladas, meta de 450.000 toneladas para 2026 y vida útil extendida hasta 2036.

Antapaccay (Perú), 146.000 toneladas en 2024 (tras 173.000 en 2023).

Bingham Canyon (EEUU), entre 100.000 y 160.000 toneladas anuales (récord de casi 160.000 en 2021; 108.000 en 2023).

La fiebre del cobre impulsa fusiones masivas

S&P Global proyecta un salto del 50% en la demanda global de cobre hacia 2040, pasando de 28 millones de toneladas en 2025 a 42 millones de toneladas. El estudio “Copper in the Age of AI: The Challenges of Electrification” advierte un déficit estructural de hasta 10 millones de toneladas anuales si no se materializan inversiones masivas, ya que la producción global picoaría en 33 millones de toneladas alrededor de 2030 antes de declinar.

Desarrollar proyectos greenfield resulta cada vez más costoso, lento y complejo. Las grandes mineras optan por consolidación para ganar escala y asegurar volúmenes existentes. Si la fusión Rio Tinto-Glencore avanza y se suma al acuerdo Anglo American–Teck (anunciado en septiembre 2025), dos de las seis mayores productoras de cobre habrían nacido de fusiones recientes, reconfigurando por completo el mapa global.

Rio Tinto cotiza cerca de u$s142.000 millones, Glencore alrededor de u$s65.000 millones (cierre reciente). Una combinación generaría una entidad con valor de mercado superior a BHP (u$s161.000 millones), potencialmente el mayor acuerdo minero de la historia según London Stock Exchange Group.

Glencore y su fuerte apuesta por Argentina

Incluso sin fusión, Glencore se posiciona como jugador clave futuro. Proyecta 1,6 millones de toneladas hacia 2035, impulsada por activos en Argentina: El Pachón (San Juan), con recursos superiores a 7.000 millones de toneladas; y MARA (Agua Rica–Alumbrera, Catamarca). Presentó RIGI por u$s13.000 millones (u$s4.000 millones para Agua Rica y u$s9.500 millones para El Pachón Fase 1). Además, confirmó reinicio de Alumbrera para primer semestre 2028: 75.000 toneladas de cobre, 317.000 onzas de oro y 1.000 toneladas de molibdeno en cuatro años.

Glencore ajustó su guía 2026 a 840.000 toneladas (desde 930.000), por dificultades en Collahuasi y benchmark estimaba 879.000 toneladas atribuibles.

En un mercado donde la demanda supera la oferta, el tamaño se vuelve tan decisivo como la calidad de los activos. Una fusión Rio Tinto-Glencore no solo sería histórica por escala, sino por timing: ocurre cuando el cobre se consolida como mineral estratégico de la economía global.