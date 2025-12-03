Glencore confirma la reactivación de Alumbrera y proyecta el inicio de producción de cobre y oro para 2028

La compañía Glencore anunció oficialmente la reactivación de las operaciones en el yacimiento Bajo de la Alumbrera , ubicado en la provincia de Catamarca, tras un extenso período en estado de cuidado y mantenimiento iniciado en 2018. Según el cronograma establecido por la firma, las tareas operativas se reiniciarán hacia fines de 2026, con el objetivo de comenzar la producción efectiva durante el primer semestre de 2028.

Esta decisión estratégica de reanudar la actividad responde a una combinación de factores macroeconómicos y regulatorios. Desde la empresa destacaron que el contexto actual ofrece un régimen fiscal robusto que favorece la inversión en la industria minera argentina, sumado a un escenario internacional marcado por el aumento sostenido en los precios del cobre y el oro, metales que presentan perspectivas positivas de demanda a largo plazo.

Durante los años de inactividad productiva, la infraestructura de Alumbrera y su planta concentradora se mantuvieron bajo un estricto programa de mantenimiento, el cual incluyó la renovación y sustitución de equipos críticos. Este proceso permitió que el activo continuara cumpliendo con sus obligaciones de rehabilitación ambiental, dejándolo en condiciones óptimas para esta nueva etapa.

Cuányo cobre y oro produciría Glencore

Una vez que se obtengan los permisos necesarios y la planta alcance su plena operatividad, Glencore estima una producción de aproximadamente 75.000 toneladas de cobre, 317.000 onzas de oro y 1.000 toneladas de molibdeno a lo largo de los cuatro años previstos de operación.

Bajo La Alumbrera cobre catamarca minería MARA.jpg MARA es uno de los seis proyectos que convertirán a Argentina en un jugador de peso en la industria del cobre.

La reactivación de Alumbrera no solo representa un hito económico por sí mismo, sino que funciona como un facilitador clave para el proyecto MARA (Minera Agua Rica - Alumbrera). Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, explicó que el reinicio reduce significativamente el riesgo de puesta en marcha de la planta concentradora y la logística de transporte.

Además, permite el reentrenamiento de la fuerza laboral local antes de la extracción del primer mineral del yacimiento Agua Rica, generando sinergias operativas mediante el uso compartido de infraestructuras críticas.

“El reinicio de Alumbrera demuestra que la provincia de Catamarca puede desempeñar un papel clave en el desarrollo continuo de la industria minera local y nacional, y de sus respectivas economías", dijo Solay.

El anuncio se produce en un momento clave para la minería nacional, luego de que en agosto pasado Glencore presentara las solicitudes de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para sus proyectos MARA y El Pachón. Desde la compañía confían en que estas iniciativas consolidarán a la provincia de Catamarca como un actor central en el desarrollo minero y apoyarán la ambición de Argentina de posicionarse como uno de los principales productores mundiales de cobre.