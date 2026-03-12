Récord minero: Las exportaciones volaron en 2025 y el litio marcó un salto del 42%

El complejo litio en el NOA alcanzó un crecimiento del 42,2%, impulsado por la demanda de China.

La minería argentina consolidó un desempeño excepcional durante el año 2025 , posicionándose como un pilar fundamental para el ingreso de moneda extranjera. Según el informe técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre el Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX ), el sector minero metalífero y litio alcanzó ventas externas por 8.109 millones de dólares. Esta cifra representa un sólido incremento interanual del 19,2%.

El crecimiento del sector respondió principalmente al dinamismo del complejo oro y plata, que generó 4.886 millones de dólares (+27,7%), y al salto exponencial del complejo litio, que facturó 932 millones de dólares, marcando una suba del 42,2% respecto al año anterior. Estas cifras demuestran la maduración de proyectos estratégicos distribuidos en las regiones de la Patagonia, el NOA y Cuyo.

Patagonia y Cuyo, bastiones de oro y plata

La provincia de Santa Cruz se mantuvo como la principal exponente de la minería metalífera en el sur del país. Durante 2025, la jurisdicción exportó un total de 2.953 millones de dólares, lo que significó un aumento del 30,2%.

El rubro de piedras, metales preciosos y sus manufacturas predominó de forma absoluta con envíos por 2.090 millones de dólares. Sus principales compradores se concentraron en el bloque USMCA, con Estados Unidos a la cabeza.

Por su parte, la región de Cuyo encontró en San Juan a su máximo referente. La provincia registró exportaciones totales por 2.101 millones de dólares, con una suba del 11,1%. Las manufacturas de origen industrial (MOI), donde computa la actividad minera, representaron el 88,4% de sus ventas.

El subrubro de piedras y metales preciosos alcanzó los 1.704 millones de dólares, con la India como mercado estratégico tras demandar productos por 655 millones de dólares.

unnamed (14) En 2025, el sector generó USD 8.109 millones con Santa Cruz y el NOA como líderes. Gráfico: NotebookLM

Noroeste argentino: El litio acelera el crecimiento regional

La región del Noroeste (NOA) exhibió el crecimiento más vertiginoso vinculado a los nuevos minerales de la transición energética. Jujuy reportó ventas externas por 1.259 millones de dólares (+17,2%), donde el subrubro de productos químicos y conexos —vinculado directamente al carbonato de litio— resultó determinante. China se consolidó como su principal socio comercial, absorbiendo el 60,2% del valor exportado por la provincia.

Salta también mostró números positivos con exportaciones por 1.432 millones de dólares, un 28,6% más que en 2024. En esta provincia, el subrubro de piedras y metales preciosos sumó 297 millones de dólares, mientras que los productos químicos y conexos treparon un 116,7% interanual.

Finalmente, Catamarca alcanzó los 402 millones de dólares en exportaciones totales (+22,2%), impulsada por las MOI que representaron 366 millones de dólares de ese total.

Otros complejos y metales básicos

El informe del INDEC detalla además el comportamiento de otros subsectores mineros e industriales relacionados. El complejo aluminio, con fuerte anclaje en la Patagonia, generó 1.202 millones de dólares, con una mejora del 8,1%.

En contraste, el complejo siderúrgico sufrió una caída del 12,8%, totalizando 1.003 millones de dólares. Otros minerales como el plomo y diversos metales metalíferos mostraron subas superiores al 50%, aunque con volúmenes menores de 53 y 34 millones de dólares, respectivamente.