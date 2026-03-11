Vaca Muerta no tiene techo: el dato récord que explica el salto exportador de Neuquén

Neuquén lideró las exportaciones energéticas en 2025, con el petróleo crudo como principal motor de crecimiento.

La provincia del Neuquén ratificó su posición estratégica como el principal polo exportador de energía en Argentina durante el año 2025 . Según el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre el Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) , la provincia registró ventas al exterior por un valor total de 4.534 millones de dólares . Esta cifra representa una suba de 18,8% respecto a los registros del año 2024, consolidando una tendencia de expansión sostenida en el sector extractivo.

Este desempeño posicionó a Neuquén como la provincia con mayor contribución regional dentro de la Patagonia , aportando el 35,9% del total de las ventas externas de la región, superando a Chubut (31,4%) y Santa Cruz (23,4%).

Combustibles y energía, el corazón de la economía provincial

La estructura exportadora de Neuquén presenta una concentración casi absoluta en un solo rubro. El sector de Combustibles y Energía (CyE) generó ingresos por 4.382 millones de dólares, lo que equivale al 96,7% del valor total exportado por la provincia. La dependencia positiva de este sector evidencia la madurez de los proyectos vinculados a Vaca Muerta.

Dentro de este gran rubro, el petróleo crudo brilla con luz propia. Este subrubro específico generó 3.808 millones de dólares, registrando una suba interanual del 22,6%. Si sumamos el petróleo crudo con el gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos, ambos representaron el 96,4% del total de los envíos neuquinos al extranjero.

En contraste, otros sectores mantienen una participación marginal en la canasta exportadora provincial. Las manufacturas de origen industrial (MOI) sumaron apenas 68 millones de dólares, los productos primarios (PP) alcanzaron los 61 millones y las manufacturas de origen agropecuario (MOA) registraron 23 millones de dólares.

unnamed (13) El sector de Combustibles y Energía representó el 96,7% de las ventas externas totales de la provincia neuquina. Gráfico: NotebookLM

Mercados estratégicos y proyección global

La energía neuquina fluye principalmente hacia dos destinos clave que concentran el grueso de la demanda. En primer lugar, el bloque USMCA (Canadá, Estados Unidos y México) recibió exportaciones por un valor de 2.001 millones de dólares.

En segundo término, el mercado regional bajo la denominación “Resto de ALADI” (que incluye países como Chile y Perú) demandó productos por 1.699 millones de dólares.

A nivel nacional, el desempeño de Neuquén impulsó los números de la región patagónica en su conjunto. La Patagonia exportó un total de 12.613 millones de dólares en 2025, de los cuales el 59,0% correspondió estrictamente al rubro de combustibles y energía. Este crecimiento regional del 18,8% interanual sitúa a la zona sur del país como un actor fundamental para el ingreso de divisas.

El análisis del INDEC destaca que el complejo petrolero-petroquímico a nivel nacional generó 11.772 millones de dólares, con un aumento del 12,8% respecto al año anterior. Neuquén lidera este segmento junto a la región Pampeana y Cuyo.