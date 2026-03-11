Figueroa en Argentina Week: empleo y nuevas inversiones, los ejes de Neuquén para potenciar Vaca Muerta

En el marco de la Argentina Week 2026 , que se desarrolla esta semana en Nueva York , funcionarios nacionales y provinciales, ejecutivos de compañías energéticas y representantes del sistema financiero participaron de una serie de encuentros con empresarios internacionales para promover oportunidades de inversión en el país. El sector energético, y particularmente el desarrollo de Vaca Muerta , se ubicó en el centro de la agenda. Entre los mandatarios presentes estuvo el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , quien aprovechó el evento para exponer la estrategia de la provincia frente al crecimiento del shale.

“Nosotros estamos trabajando para que el trabajo sea primero para los neuquinos. Luego será el momento de convocar a otras provincias”, planteó el mandatario durante su participación en el evento. En ese sentido, explicó que la provincia busca garantizar que los puestos laborales que genere la expansión del sector del Oil & Gas sean ocupados en primer término por trabajadores formados localmente.

Empleo para el desarrollo del shale

El gobierno provincial impulsa distintos programas de formación orientados a la industria hidrocarburífera. En este punto, Figueroa destacó el rol de Emplea Neuquén, una iniciativa destinada a capacitar mano de obra local, así como el trabajo del Instituto Vaca Muerta (IVM), enfocado en la formación técnica vinculada al desarrollo energético.

figueroa Figueroa junto a Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro. (Imagen: Gob. de Neuquén)

El mandatario también consideró que el actual escenario económico nacional podría abrir una ventana de posibilidades para acelerar las inversiones en la actividad. “Ahora tenemos una gran oportunidad de tener la macro ordenada”, sostuvo, al tiempo que señaló que, si ese contexto se mantiene, la provincia podría ampliar su aporte al crecimiento económico del país.

La búsqueda de inversiones para Vaca Muerta

La agenda de Figueroa en Nueva York incluyó reuniones con firmas y potenciales inversores interesados en el desarrollo energético de la provincia. “Ha sido muy positiva toda esta gira, nos han consultado muchas empresas y hemos avanzado con algunas de ellas”, aseguró.

El mandatario participó este martes de la apertura oficial del evento, encabezada por el presidente Javier Milei, en una jornada organizada por la embajada argentina en Estados Unidos junto con entidades financieras internacionales.

Durante las reuniones, el gobierno neuquino puso el foco en el potencial de los recursos no convencionales de la provincia, aunque también presentó oportunidades en otros sectores. “Neuquén siempre despierta mucho interés”, señaló Figueroa, quien explicó que, además del petróleo y el gas, se promovieron alternativas vinculadas al turismo y la minería.

“Para nosotros es un gran desafío monetizar el subsuelo. Sabemos que tenemos un ciclo de años y también que los capitales argentinos han puesto absolutamente todo para poder desarrollar Vaca Muerta, con lo cual es muy importante traer inversiones”, sostuvo.

figueroa y marin Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, presente en la Argentina Week. (Imagen: Gob. de Neuquén)

“Es muy importante tener un Estado ordenado que pueda reasignar los fondos a los motores de desarrollo”, afirmó. “Estamos proyectando sostener las líneas de financiamiento para poder llegar con muy buena infraestructura al año 2029. Esto nos va a dar la posibilidad, dada la actividad económica, de poder generar los recursos para que Neuquén pueda proyectarse”, concluyó.

Figueroa se reunió con el “rey del fracking”

Como parte de su agenda en Nueva York, el gobernador mantuvo un encuentro con Harold Hamm, presidente de Continental Resources y una de las figuras históricas del desarrollo del shale en Estados Unidos, conocido en la industria como “el rey del fracking”.

La reunión tuvo como objetivo analizar posibles oportunidades de inversión en Neuquén, en un contexto en el que la provincia busca ampliar la participación de compañías internacionales en el desarrollo de Vaca Muerta.

Tras el encuentro, Figueroa destacó el interés que despierta la formación neuquina entre las compañías del sector. “Seguimos abriendo puertas al mundo para nuestra energía”, señaló. Y agregó: “Neuquén está en el radar de las empresas que lideraron el desarrollo del shale”.