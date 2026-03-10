Cómo el mundo perdió 1 de cada 5 barriles de petróleo de la noche a la mañana

La industria petrolera global acaba de sobrevivir a una de las semanas más esquizofrénicas de su historia moderna . El mercado, que venía descontando un escenario apocalíptico de desabastecimiento crónico, sufrió un frenazo en seco anoche cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las operaciones militares en el Golfo Pérsico "terminarán muy pronto" . Hubo una inédita variación de precios de 30 dólares en un solo día.

Sin embargo, el humo en Medio Oriente todavía no se disipa, y el saldo de la infraestructura energética devastada deja un cráter en la oferta global con lecciones que resonarán fuerte en los despachos de las compañías con activos en Vaca Muerta.

La montaña rusa del Brent: Del pánico al alivio forzado

Para entender el shock de esta semana, hay que mirar las pizarras de futuros. La escalada de fuego cruzado llevó los precios a niveles de asfixia económica global, pero la geopolítica terminó imponiendo la gravedad:

El pico del terror: Con el Estrecho de Ormuz virtualmente cerrado por la metralla, los algoritmos de Wall Street entraron en pánico. El crudo Brent perforó la barrera de los 120 dólares ayer lunes , y arrastró al WTI a la frontera de los 120 dólares. Los márgenes de refinación globales crujieron.

La corrección técnica: A medida que los buques petroleros comenzaron a fondear y reconfigurar rutas hacia el Cabo de Buena Esperanza, el mercado absorbió el golpe logístico, estabilizando el Brent en la franja de los 105-110 dólares.

El efecto Trump : El sorpresivo mensaje de anoche del presidente norteamericano, que anunció el fin de las hostilidades y la reapertura forzada de las rutas marítimas, provocó un desplome masivo. Hoy, el Brent abrió con una fuerte corrección bajista, cotizando en torno a los 85-88 dólares, y desinfló casi 40 dólares de "prima de guerra" en tiempo récord.

El embudo de Ormuz y el colapso del tránsito marítimo

Aunque Trump haya bajado el martillo diplomático, el daño físico y logístico ya está hecho. El cierre de facto del Estrecho de Ormuz no fue una simple reducción de velocidad; funcionó como un tapón logístico total en el cuello de botella más importante del planeta.

La merma en la ruta: El tránsito de buques por el estrecho cayó un 100%, no porque Irán cerrara ni atacara la ruta, sino porque las aseguradoras dejaron de cubrir los viajes y las navieras fondearon sus flotas ante la certeza de ataques.

Qué representa ese tránsito: Por Ormuz fluyen habitualmente unos 21 millones de barriles diarios . Esa cifra equivale al 20% del suministro petrolero mundial y a aproximadamente el 30% de todo el crudo comercializado por vía marítima a nivel global.

Efecto dominó: Al anularse casi un tercio del comercio marítimo mundial de crudo, la logística global de buques petroleros (VLCC y Suezmax) colapsó. Las flotas quedaron ociosas en el Océano Índico o tuvieron que buscar rutas y proveedores alternativos en la cuenca atlántica, tensionando al extremo los fletes.

El shock del 20%

Para entender la gravedad del bloqueo de esos 20 millones de barriles diarios (bpd) atrapados en el Golfo Pérsico, hay que ponerlos en el contexto del consumo global. Antes del estallido del conflicto, el mundo consumía y producía un promedio de 102 millones de barriles diarios.

Ese volumen bloqueado representa un 19,6% de la producción mundial total. Prácticamente 1 de cada 5 barriles de petróleo que el mundo necesita a diario quedó súbitamente fuera del mercado. Es un shock de oferta sin precedentes modernos, superior a los históricos embargos de la década de 1970.

El mapa de los fierros destrozados

La capacidad ociosa de Medio Oriente tardará meses, sino años, en recuperarse de los ataques quirúrgicos a sus nervios de acero:

Irán: Más allá de los depósitos de Shahran en Teherán, la inteligencia satelital muestra daños severos en las terminales de carga de la Isla Kharg y paradas no programadas en la histórica refinería de Abadán.

Emiratos Árabes y Bahréin: El hub logístico de Fujairah (EAU) sufrió daños en sus líneas de bombeo, ralentizando la carga de buques. En Bahréin, la refinería de Sitra (Bapco) sigue bajo estado de fuerza mayor.

Arabia Saudita: Si bien los sistemas de defensa interceptaron gran parte del fuego iraní, fragmentos impactaron en las periferias de la refinería de Ras Tanura y el campo Shaybah, obligando a Aramco a reducir temporalmente el bombeo.

El GNL Qatarí y la crisis de abastecimiento en Europa

Quizás el mayor impacto a largo plazo de los bombardeos se sienta en el mercado del gas. La salida de Qatar tras los ataques en el polo industrial de Ras Laffan es un golpe devastador para la planificación energética europea.

El peso de Qatar: Normalmente, el emirato exporta alrededor de 80 millones de toneladas métricas anuales , siendo uno de los tres mayores exportadores mundiales junto a EE. UU. y Australia.

El impacto en el Viejo Continente: Tras el corte del gas ruso en 2022, Europa sustituyó esa dependencia apoyándose fuertemente en el GNL por barco. Qatar representaba aproximadamente entre el 15% y el 20% de las importaciones europeas de gas licuado.

Previsión para los próximos meses: Al paralizarse estas plantas, Europa se queda sin uno de sus principales proveedores justo cuando comienza la temporada de inyección, el período crítico (primavera-verano boreal) donde deben rellenar sus almacenamientos subterráneos para el invierno de 2026-2027. Esto obligará a los países europeos a competir ferozmente con los mercados asiáticos por los cargamentos restantes de EE. UU., lo que inevitablemente disparará los precios del índice TTF.

La lectura obligada desde Vaca Muerta

Para la Cuenca Neuquina, la foto del día después es diáfana. Al igual que sucedió con la guerra entre Rusia y Ucrania, y el gas ruso, el mundo acaba de comprobar la fragilidad extrema de depender del gas y el crudo de Medio Oriente.

La volatilidad de esta semana demostró que los barriles de shale atlántico ya no son solo un buen negocio económico, sino un activo estratégico de seguridad global. Mientras Medio Oriente intenta reparar sus cañerías, la ventana para acelerar la conexión de pozos DUCs, expandir la red de troncal oleoductos desde Neuquén y asegurar de una vez por todas los contratos a largo plazo para nuestro GNL nunca estuvo tan abierta.