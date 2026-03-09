¿Petróleo a 200 dólares? La severa advertencia de Qatar que pone en jaque a la economía

El mercado energético internacional enfrenta una de sus crisis más agudas. En este marco, el ministro de Energía de Qatar, Saad al Kaabi, lanzó una advertencia severa: la producción de petróleo y gas en el golfo Pérsico podría detenerse totalmente en cuestión de días y el precio podría duplicarse debido al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

En declaraciones a medios globales (como BBC y New York Times), el funcionario aseguró que esta situación posee el potencial de "derribar las economías del mundo".

Escalada de precios y proyecciones alarmantes

La reacción de los mercados resultó inmediata. Tal como habian anticipado desde Goldman Sachs, el precio del petróleo alcanzó ( y, por momentos, superó) los 100 dólares por barril. Sin embargo, el techo parece lejano ya que Kaabi anticipó que, de continuar la interrupción durante las próximas semanas, el precio superaría los USD 150 e incluso podria llegar a los 200 por barril, si la interrupción en el estrecho de Ormuz continúa durante las próximas semanas.

Esta volatilidad no solo afecta a los inversores. El aluvión en los precios de la energía impacta directamente en el costo del combustible, los alimentos y los bienes importados. Si los valores permanecen elevados, la inflación en potencias como Estados Unidos y Reino Unido retomaría una senda ascendente.

Kaabi explicó al Financial Times que una guerra prolongada impactará el crecimiento del PIB global, generando escasez y una reacción en cadena en el sector industrial.

image Saad al Kaabi advierte que el barril de petróleo podría duplicar su valor actual si la tensión en el Golfo persiste.

El factor Ormuz: un cuello de botella crítico

El epicentro del riesgo logístico reside en el estrecho de Ormuz. Actualmente, el tráfico por esta vía fluvial se detuvo casi por completo tras el inicio de las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán. La importancia de este paso es vital: una quinta parte del suministro mundial de petróleo circula diariamente por allí.

Jorge León, analista de Rystad Energy, calificó la situación como un "riesgo real para la economía global" en declaraciones a la BBC. León señaló que los países exportadores enfrentan un dilema técnico: si no pueden exportar, deben almacenar; pero cuando la capacidad de almacenamiento se agote, deberán detener la producción de forma inevitable. Este punto crítico llegaría en un plazo de días o pocas semanas.

Por su parte, la compañía Qatar Energy ya declaró "fuerza mayor" tras ataques militares a sus instalaciones de Gas Natural Licuado (GNL). El ministro Kaabi, quien también ejerce como director ejecutivo de la firma, advirtió que reanudar la producción normal tomaría de "semanas a meses", incluso si el conflicto cesara hoy mismo.

image El estrecho de Ormuz concentra el 20% del suministro mundial de crudo, hoy paralizado por el conflicto bélico.

Vaca Muerta: refugio de valor y espada de doble filo

Tal como anticipamos desde +e, en este escenario de incertidumbre, la cuenca neuquina en Argentina emerge como un fenómeno particular. Mientras los mercados en Tokio y Europa registran caídas superiores al 5%, los activos de Vaca Muerta funcionan como un oasis para los capitales.

Para la economía argentina, el barril por encima de los USD 100 (que ya tocó picos intradiarios de USD 109) presenta una dualidad compleja:

Ingresos extraordinarios : El país podría percibir entre USD 2.600 y USD 3.100 millones adicionales por exportaciones petroleras este año.

: El país podría percibir entre USD 2.600 y USD 3.100 millones adicionales por exportaciones petroleras este año. Presión inflacionaria : La política de "export parity" (paridad de exportación) implica que las subas internacionales se trasladen al surtidor local, encareciendo fletes y alimentos.

: La política de "export parity" (paridad de exportación) implica que las subas internacionales se trasladen al surtidor local, encareciendo fletes y alimentos. El costo del invierno: Argentina necesita importar unos 20 cargamentos de GNL. Con el precio spot saltando de USD 11 a USD 18 por MMBtu, la factura de importación pasaría de USD 660 millones a USD 1.080 millones, un sobrecosto de USD 420 millones que tensiona el equilibrio fiscal.

Fuentes: BBC y New York Times.