Vaca Muerta frente al shock global: cómo impacta en Argentina el estallido del petróleo a más de USD 100

La pantalla amaneció teñida de rojo profundo en las principales plazas financieras del mundo, pero desde Neuquén la lectura de la crisis global exige una lupa distinta. El recrudecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente , con el foco puesto en la infraestructura de Irán y el fantasma de un bloqueo en el Estrecho de Ormuz, detonó un shock energético que no se veía desde los primeros días de la guerra en Ucrania.

El crudo Brent , referencia para la Argentina, pulverizó sus proyecciones y saltó por encima de la barrera psicológica de los 100 dólares por barril, rozando los USD 109 en una escalada intradiaria superior al 17% . El pánico a la falta de suministro empujó a los inversores a huir del riesgo: Tokio se desplomó más de un 5%, Europa encadena bajas consecutivas y Wall Street opera bajo una volatilidad extrema, con el capital refugiándose a toda velocidad en el oro y el dólar.

Sin embargo, en medio de este tembladeral financiero internacional, el shale argentino está demostrando ser un oasis para los capitales.

El refugio neuquino en Nueva York

Mientras las acciones tecnológicas e industriales sufren el impacto del encarecimiento logístico, los ADRs de las principales operadoras de Vaca Muerta capturan de forma directa el apetito inversor. Vista Energy, el pure play por excelencia de la cuenca, sigue empujando sus propios máximos históricos por encima de los USD 62.

YPF se defiende con solidez por encima de los USD 36 —respaldada por recientes mejoras de calificación de gigantes como Morgan Stanley—, y actores clave como Pampa Energía y TGS sostienen el atractivo ante la evidencia de que el negocio hidrocarburífero argentino hoy es un ancla de valor real frente a la especulación global.

La macroeconomía, ante una espada de doble filo

Para la Argentina, este escenario geopolítico reescribe de un plumazo las proyecciones de 2026. Luego de un 2025 histórico, donde la balanza energética consolidó un superávit récord de USD 7.815 millones, impulsado por exportaciones petroleras que superaron los USD 8.300 millones desde Vaca Muerta. Todo esto pese un precio internacional a la baja.

Hoy, la ecuación cambia por "efecto precio". Si el Brent se estaciona en la franja de los USD 100, los envíos proyectados para este año podrían generarle al país un ingreso extraordinario de entre USD 2.600 y USD 3.100 millones adicionales. Un boom de divisas que engrosaría las arcas del Banco Central y multiplicaría las regalías de la provincia de Neuquén.

El surtidor y el efecto cascada en la economía real

Pero este aluvión de dólares tiene su contracara inmediata en el mercado interno. Con la desregulación y la búsqueda de la paridad de exportación (export parity), el mercado local ya no está desacoplado del mundo.

Si el barril internacional sube, los precios en los surtidores locales tienen que acompañar, manteniendo la misma lógica que se aplicó cuando el crudo bajó y hubo recortes en los surtidores. Un Brent sostenido por encima de los USD 100 garantiza una inminente presión al alza sobre las naftas y el gasoil en Argentina.

Ese escenario pondrá bajo la lupa la política de precios de YPF, la compañía que domina el mercado local de combustibles. Si traslada el costo del barril al surtidor, habrá presión sobre la inflación, o, en caso contrario, si los retrasa perderá capacidad de financiamiento para Vaca Muerta.

YPF exportaciones Vaca Muerta Norte crudo shale oil.jpeg Vaca Muerta puede consolidar el superávit energético del país en los próximos años.

Este es el verdadero talón de Aquiles para la economía real. Un salto en el precio del gasoil impacta de lleno en la estructura de costos del país. Desde el sector agropecuario, que entra en plena etapa de cosecha y necesita de este insumo crítico, hasta la matriz logística que mueve alimentos y bienes de consumo por ruta, el encarecimiento del flete amenaza con recalentar la inflación núcleo. Incluso puertas adentro de Vaca Muerta, la suba del gasoil encarece la propia logística de la última milla, como el transporte de arenas de fractura.

La trampa del invierno

A la presión sobre los combustibles, se le suma que el mercado global no perdona asimetrías y el shock petrolero arrastra consigo al Gas Natural Licuado (GNL). Aquí es donde el país expone su otro flanco vulnerable.

Para cubrir los picos de demanda del inminente invierno, Argentina aún necesita importar unos 20 cargamentos de GNL. Antes de que los misiles volaran en Medio Oriente, el costo estimado de esas importaciones rondaba los USD 660 millones (a USD 11 por MMBtu). Hoy, con los precios spot recalentados hacia los USD 18, esa misma factura saltaría a USD 1.080 millones.

Son USD 420 millones extra que el Estado deberá desembolsar en efectivo y en el cortísimo plazo. Este sobrecosto plantea un dilema urgente: ¿se traslada este precio de guerra a las tarifas de los usuarios residenciales e industriales, echando más leña a la inflación, o se absorbe vía subsidios, tensionando el delicado equilibrio fiscal?

Vaca Muerta ya tiene el volumen para blindar económicamente a la Argentina frente a los shocks externos, pero mientras la macroeconomía siga atada a la importación invernal y a los costos logísticos dolarizados, los conflictos del otro lado del mundo seguirán pasando factura en el surtidor y en la góndola.

El impacto financiero

Ante la incertidumbre extrema, los grandes fondos de inversión activan lo que en la jerga se conoce como fly to quality (vuelo hacia la calidad): una venta masiva de activos de riesgo para refugiarse en oro y bonos del Tesoro estadounidense.

Para una economía como la argentina, que todavía transita un delicado proceso de estabilización y depende de la refinanciación de sus compromisos, este éxodo de capitales podría ser letal. Los bonos soberanos argentinos sufrirían fuertes liquidaciones, lo que empujaría automáticamente hacia arriba el Riesgo País. Este encarecimiento del crédito internacional no solo aísla más al Estado, sino que le pone un techo de cristal al financiamiento que necesitan las propias petroleras de Vaca Muerta.