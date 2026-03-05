Récord histórico: el sector petrolero exportó USD 11.772 millones

El crudo de petróleo representa el 81,1% de las exportaciones totales del complejo energético en 2025. Foto: Argentina.gob.ar

El complejo petrolero-petroquímico consolidó su posición como el segundo sector más importante para la economía argentina en términos de comercio exterior durante el año 2025. Según las cifras oficiales del INDEC, las exportaciones de este complejo sumaron 11.772 millones de dólares , cifra que representa un récord histórico dentro de la serie estadística que abarca desde el año 2002 hasta la actualidad.

Aquel monto equivale al 13,5% de las exportaciones totales de bienes del país, que alcanzaron un total de 87.111 millones de dólares en el mismo período.

El desempeño del sector reflejó un crecimiento interanual del 12,8% respecto a los 10.435 millones de dólares registrados en 2024. Este dinamismo fortaleció significativamente la balanza comercial del complejo, la cual arrojó un superávit de 6.974 millones de dólares.

Este resultado positivo implicó un incremento del 29,9% en comparación con el ejercicio anterior, impulsado tanto por el alza en los despachos como por una reducción del 5,3% en las importaciones del sector.

Radiografía del subcomplejo petróleo

El rubro de combustibles y energía (CyE) dominó ampliamente la estructura del complejo, concentrando el 93,1% de las ventas totales, mientras que las manufacturas de origen industrial (MOI) aportaron el 6,9% restante. Dentro de este esquema, el subcomplejo petróleo representó el 81,1% de la actividad exportadora del sector.

Las ventas de este subcomplejo ascendieron a 9.551 millones de dólares, lo que significó un aumento del 15,8% frente al año 2024. En el análisis pormenorizado de los productos, destacaron los aceites crudos de petróleo, que generaron ingresos por 6.717 millones de dólares, evidenciando un robusto incremento interanual del 22,6%.

No obstante, otros rubros mostraron comportamientos dispares: el aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves cayó un 6,9% (1.377 millones de dólares), mientras que las naftas (excluidas para petroquímica) descendieron un 6,8% (528 millones de dólares).

unnamed (6) Radiografía del sector, Estados Unidos y Chile consolidan su posición como los principales compradores de la energía argentina. Gráfico: NotebookLM

Dinámica del gas y la industria petroquímica

El subcomplejo gas aportó el 11,7% de las exportaciones totales del sector. Durante 2025, las ventas de este segmento alcanzaron los 1.380 millones de dólares, un 2,2% más que el año previo. El gas natural en estado gaseoso lideró los despachos con 659 millones de dólares, a pesar de una ligera caída del 1,2%. En contraste, los derivados licuados mostraron una tendencia alcista: los butanos licuados crecieron un 10,5% (336 millones de dólares) y el propano licuado subió un 5,5% (295 millones de dólares).

Por su parte, el subcomplejo petroquímico mantuvo una participación del 7,2%. Sus exportaciones totalizaron 842 millones de dólares, con una variación positiva marginal del 0,2% respecto a 2024. En este rubro predominaron los despachos de copolímeros de etileno, polietileno y polipropileno, productos con un alto valor agregado industrial.

Destinos estratégicos y concentración de mercado

La comercialización de estos productos exhibe una concentración geográfica considerable. El 67,9% de las ventas se dirigió a solo tres países. El Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), que mide la dispersión de los destinos, se situó en 0,18 para este complejo.

Los principales bloques económicos y países de destino fueron:

USMCA: Este bloque incluye a Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico y territorios vinculados en América y Oceanía, y México.Representó el mercado más voluminoso con 3.965 millones de dólares, donde Estados Unidos absorbió el 99,5% de las compras del bloque.

Resto de ALADI: Sumó 2.992 millones de dólares, con una participación destacada de Chile, país que adquirió bienes por 2.790 millones de dólares.

Mercosur: Alcanzó los 2.134 millones de dólares. En este bloque, Brasil concentró el 59,0% de las compras (1.260 millones de dólares), seguido por Uruguay con 454 millones de dólares.

En el segmento específico de la petroquímica, el Mercosur reafirmó su importancia como socio estratégico al recibir exportaciones por 677 millones de dólares, con Brasil como destino del 90,0% de esos envíos. Esta red de comercio exterior subraya la relevancia de la infraestructura regional para la salida de la energía argentina hacia los mercados globales.