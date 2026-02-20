La exportación de petróleo cayó un 25% en enero por el desplome de los precios

El 2026 no comenzó de la mejor manera para la industria energética. Los datos del Indec mostraron una caída importante de casi el 25% en la exportación de petróleo que se replicó en gran parte de la canasta sectorial.

En total, las exportaciones de todo el rubro cayeron un 14,1%. En gran parte por el desplome de precios del 13,2%, pero también por una contracción de las cantidades en un 1%.

Además del caso del petróleo que pasó de exportar 534 millones de dólares en enero del 2025 a 402 millones en este último mes, se vieron retrocesos en el gas natural (-15%), butanos (-17%), propano (-21,8%) y en naftas (-7%).

La caída fue tan grande que el crudo bajó del segundo al quinto lugar entre los productos más exportados de todo el país y fue superado por el oro que se vio beneficiado por el efecto contrario con un boom en su cotización internacional.

Balanza comercial positiva

De todos modos, la balanza comercial se mantuvo positiva en 618 millones de dólares dado que las importaciones bajaron todavía más (21%). El mayor retroceso se vio en gasoil (-75%), seguido de gasolinas (-49%) y gas natural gaseoso que se eliminó por completo su compra. En este caso, la principal caída fue por cantidades (-15,5%) y solo un 6,7% se explicó por baja de precios.

De cara al resto del año, desde la consultora ABECEB proyectan un superávit total a nivel país de 10.000 millones de dólares, algo ligeramente menor al 2025 (USD 11.286 millones).

“Esto se dará por importaciones que seguirían creciendo de la mano de la expansión de la economía, pero desacelerarían respecto al año pasado (10,4% vs 24,7% i/a) más de lo que lo harán las exportaciones (que crecerían 8% i/a vs 9,3% en 2025)”, agregaron.

En cuanto al sector energético, destacaron que “continuaría su aporte tanto por su dinámica exportadora como ahorradora de importaciones, potenciados con la reciente prórroga del RIGI por un año (y ampliando su alcance en nuevas actividades del sector)”.

La puerta de salida de Vaca Muerta

Durante 2025, se multiplicaron las exportaciones de crudo de Vaca Muerta a través de Puerto Rosales, gracias a las oi=bras de ampliación. De las casi 17 millones de toneladas movilizadas en esa terminal, más de 7,6 millones tuvieron destino de exportación pura. El resto, unas 9,4 millones de toneladas, alimentaron a las refinerías locales, garantizando que el boom exportador no descuidara el abastecimiento interno.

El desglose de los destinos de exportación revela una madurez comercial acelerada. Estados Unidos se consolidó como el cliente VIP del petróleo neuquino, al comprar 5.962.847 toneladas (el 77% del total exportado desde Rosales). Las refinerías del Golfo de México, diseñadas para crudos pesados pero adaptándose a los livianos, han encontrado en el blend de Medanito y shale oil de Vaca Muerta un sustituto confiable y de calidad.

Sin embargo, la diversificación es saludable. Brasil (360.855 toneladas), Uruguay (353.019 t), Perú (97.671 t) y Chile (vía el oleoducto Otasa) sostienen la demanda regional. Pero la verdadera novedad es la apertura de rutas hacia Asia y Oceanía: Australia (455.234 t), India (183.159 t) y China (212.201 t) aparecen en el radar. Que el crudo argentino llegue a las refinerías indias o malayas habla de una competitividad en costos que, gracias a la eficiencia de Oiltanking en la punta de línea, permite absorber fletes de larga distancia de mayor porte.

Puerto Rosales Otamérica petróleo exportación tanques (2) Otamérica construye dos nuevos tanques para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta.

Los gigantes petroleros del mar

El año pasado, por primera vez en la historia el puerto bonaerense empezó a recibir buques de tipo Suezmax, tanqueros de tamaño mediano, diseñados para transitar por el Canal de Suez. Su capacidad de carga oscila entre las 120.000 y 200.000 toneladas de peso muerto (TPM), aunque no son cargados al tope porque aún resta realizar un dragado que cuesta cientos de millones de pesos. Ese tipo de barcos es más grande que los buques Aframax, pero má pequeño que los VLCC (Very Large Crude Carriers) que amarrarán en Punta Colorada, el polo exportador que se construye en Río Negro y que forman parte del megproyecto del consorcio Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).