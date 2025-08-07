Llegan los gigantes a Puerto Rosales: más buques Suezmax para exportar crudo de Vaca Muerta

Una intensa actividad se vive en Puerto Rosales , tras la inauguración de las obras de ampliación de la operadora Otamerica , donde tres buques tipo Suezmax amarrarán en los próximos días para reforzar las exportaciones de petróleo proveniente de Vaca Muerta , en este caso hacia Uruguay y los Estados Unidos.

La expansión ya permite despachar hasta dos embarcaciones simultáneamente con la inminente habilitación del «Sitio 2» de la terminal. Se espera que la nave Marathon TS , con bandera de Malta, cargue unas 70.000 toneladas de crudo con destino a Uruguay; mientras el buque Brest , con bandera de Grecia y 270 metros de eslora, llegará al puerto bahiense para cargar 95.000 toneladas. El tercer tanquero será el Aquabliss , de 274 metros de eslora bajo bandera de Libia, que exportará 95 mil toneladas hacia los mercados norteamericanos, según informó el sitio Argenports.

Estas operaciones refuerzan la capacidad de Puerto Rosales como nodo estratégico para el crudo de Neuquén. La modernización de la terminal, denominado proyecto Rosa Negra, desarrollado por Oiltanking/OTAMERICA, implicó una inversión cercana a los 600 millones de dólaresl.

Primer buque Suezmax en Puerto Rosales

El hito del primer suezmax

Este avance se suma al hito reciente que marcó el arribo del buque Seaways Pecos, primer Suezmax en operar desde este puerto, que embarcó 114.000m³ de crudo con rumbo a Estados Unidos, consolidando el inicio formal de exportaciones a gran escala desde esta terminal ampliada.

En paralelo, la capacidad del oleoducto Oldelval (Proyecto Duplicar) que llega desde Allen hasta Puerto Rosales pasó este año de 36.000 a 86.000m³ diarios, generando un incremento equivalente a 50.000 barriles por día que ahora puede ser embarcado eficazmente gracias a la nueva infraestructura portuaria.

La obra que permite exportar más petróleo de Vaca Muerta

La obra de modernización de Puerto Rosales incluye:

Un muelle de 2.000 metros de longitud, apto para buques Panamax , Aframax y Suezmax de hasta 160.000 toneladas .

Dos tanques de 50.000 m³ ya operativos, con la incorporación prevista de cuatro más en fases siguientes.

Sistema automatizado de bombeo, seguridad industrial y monitoreo ambiental.

Capacidad de exportar hasta 44.000 m³ diarios y recibir 86.000 m³ por día, gracias a su integración con el sistema de oleoductos de Oldelval.

Una vez finalizada la tercera fase de la megaobra, la terminal alcanzará una capacidad total de 780.000 m³ de almacenamiento, desde los 480.000 actuales, lo que permitirá despachar unos 300.000 barriles diarios y generar ingresos por hasta 8.000 millones de dólares anuales.