La crisis en Medio Oriente redefine el mapa energético: ¿el petróleo pierde terreno?

La IEA proyectó un fuerte crecimiento de las inversiones en gas natural para 2026

El conflicto en Medio Oriente ya empezó a reconfigurar el mapa de las inversiones energéticas a nivel mundial. En medio de las interrupciones en el estrecho de Ormuz y de los problemas operativos que afectan a varios productores de la región, las compañías y los países importadores aceleran proyectos vinculados al gas natural , el GNL y las energías renovables para garantizar el abastecimiento.

En ese contexto, la inversión mundial en gas natural alcanzará en 2026 su nivel más alto de la última década. El dato surge del informe World Energy Investment 2026 de la Agencia Internacional de Energía ( IEA , por sus siglas en inglés), que también marcó una nueva caída en el gasto destinado al petróleo .

De acuerdo a información de Reuters, el organismo estimó que el flujo global de capital hacia el sector energético crecerá este año un 5% y llegará a los 3,4 billones de dólares, aun con la volatilidad que atraviesan los mercados internacionales. “Ya vemos esfuerzos más intensos tanto de los países productores como de los consumidores para diversificar las rutas comerciales y las fuentes de energía”, sostuvo el director ejecutivo de la IEA, Fatih Birol.

El gas natural gana protagonismo en el nuevo escenario energético

La IEA proyectó inversiones por 330.000 millones de dólares en proyectos de gas natural durante 2026, un salto superior al 10% interanual y el nivel más elevado de los últimos diez años.

Buena parte de ese crecimiento se explica por la expansión de las plantas de GNL en Estados Unidos, que continúa consolidándose como uno de los principales proveedores alternativos frente a la incertidumbre en Medio Oriente, indica el citado informe.

Mientras tanto, el crudo atraviesa una dinámica opuesta. De acuerdo al organismo, la inversión global en oferta petrolera volverá a caer y quedará por debajo de los 500.000 millones de dólares.

Barriles de Petróleo - Oil Barrels.jpg La IEA anticipó un mayor avance de proyectos upstream en América del Sur y África.

La crisis en Medio Oriente también generó preocupación entre los grandes importadores asiáticos de gas, que comenzaron a analizar alternativas para reducir riesgos de abastecimiento.

Renovables, redes y almacenamiento concentran el mayor volumen de inversión

Desde la entidad indicaron que la mayor parte de las inversiones energéticas se orienta hacia tecnologías vinculadas a la transición energética. La IEA calculó que unos 2,2 billones de dólares se destinarán este año a energías renovables, redes eléctricas, almacenamiento y combustibles de bajas emisiones.

El informe también mostró un especial interés por la energía nuclear. Las inversiones en el sector rondarán los 80.000 millones de dólares, impulsadas por la necesidad de contar con generación estable frente al crecimiento de la demanda eléctrica y la volatilidad del mercado internacional de combustibles.

África y América Latina captan la atención

La tensión internacional también empieza a mover el foco de los inversores hacia otras regiones productoras. La IEA prevé que las inversiones upstream en África y en América Central y del Sur crecerán más de un 10% durante 2026.

En cambio, Medio Oriente registrará una leve caída en las inversiones de petróleo y gas. El organismo atribuyó ese retroceso a los daños sobre infraestructura, las interrupciones productivas y la menor capacidad financiera derivada del conflicto.

Halliburton Vaca Muerta equipos de fractura fracking set shale no convencional La IEA destacó el crecimiento de proyectos upstream en América del Sur

El carbón mantiene peso en Asia

A contramano de los compromisos de descarbonización, el carbón continúa expandiendo su participación en varias economías asiáticas. Las inversiones globales en este combustible llegarán a los 180.000 millones de dólares, el nivel más alto desde hace 14 años. China e India aparecen como los principales impulsores de esa tendencia.