Para Rystad, el conflicto de Medio Oriente pone a Vaca Muerta en el centro del mapa energético global

Rystad Energy afirmó que Vaca Muerta ya rivaliza con las mejores áreas shale de Estados Unidos en productividad.

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a poner bajo presión al mercado energético internacional y reactivó el interés por nuevas fuentes de abastecimiento fuera de las regiones más expuestas. En este marco, Vaca Muerta apareció nuevamente como uno de los principales polos de crecimiento para la producción mundial de petróleo y gas.

La consultora Rystad Energy sostuvo que la fragilidad de las cadenas de suministro ligadas al Estrecho de Ormuz aceleró la búsqueda de barriles confiables por parte de empresas y países importadores. Argentina respondió con la apertura de 15 nuevos bloques exploratorios en Neuquén, la mayor licitación provincial desde 2016.

“Argentina está ofreciendo a las compañías internacionales su mejor punto de entrada orgánico a Vaca Muerta en una década. La cuenca está madurando rápidamente y la infraestructura se expande a gran velocidad”, afirmó Jai Singh, Head of US Oil & Gas Research de Rystad Energy.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 8.50.34 PM Vaca Muerta en el seno de la escena mundial.

Vaca Muerta y el interés de las petroleras internacionales

El informe destacó que la roca madre es actualmente el mayor desarrollo shale abierto a compañías internacionales fuera de Norteamérica. Además, la consultora indicó que la formación ya supera a áreas estadounidenses como Permian, Bakken y Eagle Ford en productividad por pozo en distintas métricas técnicas.

Asimismo, Rystad Energy proyectó que la producción de shale oil podría superar el millón de barriles diarios hacia el final de la década. El crecimiento esperado se apoya tanto en la calidad geológica del recurso como en el avance de obras de infraestructura vinculadas a evacuación y exportación.

“Para quienes perdieron la primera ola de desarrollo, esta es la oportunidad que estaban esperando. Los términos de la licitación están diseñados para atraer operadores con experiencia en shale norteamericano”, señaló Singh al analizar el nuevo proceso impulsado por la provincia de Neuquén.

Los 15 bloques ofrecidos a través de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) abarcan distintas regiones de la formación, desde zonas ricas en condensados hasta áreas con predominio petrolero y sectores considerados todavía de frontera exploratoria. La diversidad geológica es uno de los factores que más interés despertó entre operadores locales e internacionales.

Trabajadores petroleros operarios perforador genérica.jpg Vaca Muerta se prepara para vivir su boom productivo.

Los nuevos bloques y las condiciones de inversión

El informe destacó que gran parte de las operaciones realizadas en Vaca Muerta durante los últimos años fueron adquisiciones y acuerdos de participación sobre áreas ya desarrolladas. La nueva ronda abre la posibilidad de acceder a superficie fresca, algo poco frecuente desde la última licitación provincial.

Entre los movimientos recientes mencionados por Rystad apareció la adquisición del 90% del bloque Los Toldos II Oeste por parte de la estadounidense Continental Resources, seguida por su acuerdo de farm-in con activos de Pan American Energy. Para la consultora, estas operaciones reflejan el renovado apetito internacional por el shale argentino.

“Vaca Muerta ya rivaliza con la productividad de los mejores sectores de Permian en términos normalizados. Argentina pasó años construyendo silenciosamente ductos y terminales de exportación para convertir esa geología en suministro global”, sostuvo Singh.

Además, Rystad Energy indicó que los costos de equilibrio en las áreas más competitivas oscilan entre 32 y 49 dólares por barril, valores considerados atractivos frente a otros desarrollos shale internacionales. Esa ecuación económica fortaleció el atractivo de los bloques tanto para compañías extranjeras como para operadores ya presentes en Neuquén.

La licitación también contempla distintos mecanismos de competencia entre oferentes, como regalías superiores al mínimo provincial del 15%, compromisos de inversión, bonos de acceso y participación para GyP. El piso establecido para ingresar a cada bloque es de 500.000 dólares.

Pluspetrol Bajo del Choique Vaca Muerta shale oil petróleo Bajo del Choique es uno los proyectos que despierta expectativas en Vaca Muerta.

Los desafíos técnicos y operativos en Neuquén

El informe advirtió que los nuevos participantes deberán enfrentar desafíos geológicos y operativos relevantes para desarrollar con éxito las áreas. Algunas zonas cercanas al frente de deformación presentan mayores complejidades estructurales y requerirán experiencia específica en fallas, estrés de roca y variabilidad de landing zones.

Rystad Energy también remarcó que la construcción de una red local de proveedores y equipos técnicos en Neuquén se volvió un factor decisivo dentro de Vaca Muerta. La experiencia operativa y el conocimiento regional pasaron a ser elementos diferenciales para reducir riesgos y acelerar desarrollos.

“Esta ronda marca el momento en que el principal shale no estadounidense invita formalmente al mundo a participar. La combinación entre recurso, infraestructura y potencial exportador cambió la posición de Vaca Muerta dentro del mercado energético global”, aseveró Singh.