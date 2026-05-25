Basso y Trabucco se desprendieron del 7% residual y cerraron el ciclo Aconcagua dentro de Tango Energy Argentina

Diego Sebastián Trabucco y Javier Agustín Basso firmaron este 22 de mayo el acto que marca su salida definitiva del capital accionario de Tango Energy Argentina S.A. , la sociedad que hasta septiembre del año pasado se denominaba Petrolera Aconcagua Energía . Mediante un Hecho Relevante remitido a la Comisión Nacional de Valores (CNV) , a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y al Mercado Abierto Electrónico (MAE) , la compañía informó que ambos fundadores transfirieron la totalidad de su tenencia —el 7% del capital social y de los votos — al accionista controlante, Tango Energy S.A.U. De esa transferencia se exceptuaron dos acciones, adquiridas por el director y CEO de la sociedad, Pablo Aníbal Iuliano .

La operación informada esta semana es el segundo y último tramo de un proceso de desprendimiento que había comenzado en agosto de 2025. En aquel momento, en el marco del salvataje financiero gestionado por Vista Energy y Trafigura , los fundadores cedieron el control de la compañía: pasaron del 100% que ostentaban desde la fundación a una posición minoritaria del 10% , que después se redujo al 7% tras la suscripción primaria de acciones con la que Tango Energy capitalizó la sociedad por US$ 36 millones y se quedó con el 93% del capital . En esa misma instancia, Trabucco dejó el cargo de presidente y CEO, y Basso, el de vicepresidente y CFO, y ambos quedaron únicamente como accionistas minoritarios sin funciones ejecutivas. Lo que ahora se cierra es la última pieza patrimonial que los vinculaba al proyecto.

Además la asamblea que aprobó la transferencia accionaria aceptó también las renuncias de los dos miembros del directorio designados por los accionistas salientes: Diego Martín Salaverri, director titular, y Santiago García Mirra, director suplente. En su reemplazo, fueron designados Andrés Ponce como director titular y Mariana Urquiola como directora suplente. Con esta modificación, el órgano de administración de Tango Energy Argentina queda alineado en su totalidad con la nueva conducción accionaria que encabezan Vista, Trafigura e Iuliano.

TanGo Energy genérica TanGo Energy comienza a crecer tras la reestructuración de la deuda de Aconcagua Energía.

Diez años de Aconcagua

Trabucco —ingeniero industrial— y Basso —economista con maestría en finanzas— fundaron Aconcagua Energía en 2015 después de carreras en YPF, donde Trabucco había gerenciado la Unidad Económica Loma La Lata y liderado el equipo pionero de desarrollo no convencional, y Basso había trabajado en las cuencas Austral, del Golfo San Jorge y Neuquina. El planteo inicial de la empresa fue operar yacimientos maduros que las grandes operadoras dejaban de lado, principalmente en Mendoza, Río Negro y, en una etapa posterior, también Neuquén.

El crecimiento fue rápido. En Chañares Herrados pasaron de 12 a 48 pozos activos en dieciocho meses, superaron el millón de barriles producidos en 2022 y se convirtieron en la primera petrolera de la zona cuyana en exportar crudo a Estados Unidos. En febrero de 2023, Aconcagua firmó con Vista un farm out agreement sobre áreas de Vaca Muerta que terminó siendo, según el propio Basso reconoció ante acreedores meses atrás, la operación que marcó la inflexión financiera de la compañía cuando el precio internacional del petróleo cambió de rumbo.

Del default a la transferencia final

La caída en default se formalizó en abril de 2025, tras la imposibilidad de afrontar vencimientos de Obligaciones Negociables sobre un pasivo total que superaba los US$ 400 millones. La propuesta de reestructuración de deuda fue aceptada con una adhesión superior al 96%, lo que abrió la puerta al ingreso de Tango Energy SAU como controlante, al cambio de denominación social y ratificar la ubicación de la sede central en Cipolletti. La compañía retomó la actividad operativa con foco en sus 14 concesiones hidrocarburíferas y en el desarrollo no convencional en Vaca Muerta, donde el gobierno de Río Negro le otorgó este mes tres concesiones de explotación no convencional por 35 años en sociedad al 50% con Vista Energy.

Con la transferencia firmada este 22 de mayo, los nombres de Basso y Trabucco dejan de figurar en el registro accionario de la sociedad que crearon hace una década. El proyecto industrial sigue, ahora íntegramente bajo el control de Tango Energy S.A.U. y la conducción ejecutiva de Iuliano.