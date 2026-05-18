Biocombustibles de aviación: YPF y Essential Energy invierten USD 400 millones

El presidente y CEO de YPF , Horacio Marín , recorrió las instalaciones de la sociedad Santa Fe BIO , una nueva entidad corporativa surge de la alianza entre la petrolera de bandera y la firma Essential Energy . Ambas compañías impulsan la instalación de un nuevo complejo de vanguardia tecnológica en la provincia.

La iniciativa apunta de lleno a la producción de biocombustibles de última generación. El plan de negocios establece como mercados de destino tanto la plaza local como la demanda internacional. El complejo prioriza la elaboración de Combustible Sostenible de Aviación (conocido en la industria como SAF) y diésel renovable (HVO).

Este movimiento estratégico marca un punto de inflexión en la política downstream de la compañía. La decisión permite diversificar la matriz de los combustibles líquidos. El mercado global exige alternativas más limpias y Argentina busca consolidar su posición exportadora.

Inyección de capital para la reconversión industrial

El proyecto requiere una inversión económica estimada que ronda los 400 millones de dólares. Este fuerte desembolso de capital pone en valor toda la estructura de la ex Refinería de San Lorenzo. La apuesta corporativa habilita la transformación estratégica de esta histórica planta santafesina.

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Las autoridades proyectan reconvertir una refinería de corte tradicional en un hub de producción de energía sustentable. Esta jugada consolida al complejo industrial como una de las iniciativas más relevantes de toda Latinoamérica para la producción de biocombustibles avanzados.

El monto de inversión refleja la magnitud del desafío tecnológico. La industria requiere modernizar instalaciones obsoletas para adaptarlas a los estándares internacionales ambientales. Santa Fe BIO asume el control de un activo clave y lo reposiciona en el mapa energético continental.

Fases del proyecto y capacidad operativa proyectada

El cronograma oficial de obras divide el avance del complejo en dos etapas bien definidas. La primera fase del proyecto transita actualmente su ejecución en el terreno. Esta instancia inicial contempla la instalación de una moderna planta de pretratamiento de materias primas.

Las proyecciones técnicas indican que la planta de pretratamiento alcanzará una capacidad máxima de 250.000 toneladas por año. Los trabajos de esta fase también incluyen la adecuación estructural de los tanques y de los sistemas logísticos. Asimismo, los ingenieros preparan los servicios auxiliares requeridos para el normal proceso industrial.

La segunda fase del proyecto representa el núcleo duro de la iniciativa energética. Esta etapa corresponde a la instalación definitiva de la biorrefinería. Esta enorme unidad procesadora producirá el nuevo combustible con una capacidad de 170.000 toneladas al año. El cronograma establece la puesta en marcha de las operaciones para finales del año 2029.

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Impacto directo en el ecosistema agroindustrial argentino

La concreción de Santa Fe BIO genera externalidades positivas que trascienden la mera infraestructura petrolera. El despliegue de este proyecto permite desarrollar nuevas cadenas de valor dentro del sector agroindustrial. La producción de SAF y HVO demanda insumos biológicos a gran escala.

El impacto económico repercute de manera directa en el mercado laboral regional. La iniciativa asegura la generación de nuevos empleos especializados. Esta demanda de mano de obra altamente calificada dinamiza la economía local y exige una mayor formación técnica en la zona.

El horizonte del proyecto apunta a la inserción global del país. La puesta en marcha de la planta garantiza la integración fluida con los mercados internacionales de combustibles sostenibles. Este salto de calidad productiva impulsa el desarrollo tecnológico y fortalece las capacidades industriales locales.