Vaca Muerta: YPF anunció una inversión de USD 25.000 millones bajo el RIGI

YPF vuelve al mercado local con una emisión de u$s 122 millones y mejora condiciones: menor tasa, mayor plazo y alta demanda.

La petrolera YPF confirmó este viernes la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto LLL Oil, que prevé una inversión de 25.000 millones de dólares durante los próximos 15 años. La iniciativa apunta a profundizar el desarrollo de Vaca Muerta y se convertirá en el mayor proyecto presentado hasta el momento bajo este esquema.

El anuncio fue realizado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín , a través de su cuenta en X. “Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil : una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta . Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI. Pero esto es mucho más que una inversión”, expresó.

Marín sostuvo además que el proyecto marca “el inicio de una nueva etapa” para la empresa y para la industria energética nacional. “Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años. Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”, agregó.

Embed PRESENTAMOS UN NUEVO RIGI POR 25 MIL MILLONES DE DÓLARES



En toda la vida del proyecto va a generar más USD 100.000 millones en exportaciones.



Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca… pic.twitter.com/nGqjZTwc2S — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 15, 2026

En paralelo, el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anticipado minutos antes que se anunciaría “una de las inversiones más importantes de la historia del país”.

El alcance del proyecto

Según detalló la compañía, el proyecto LLL Oil contempla la perforación de 1152 pozos y alcanzará un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032.

Toda la producción de crudo estará destinada al mercado de exportación y será transportada a través de VMOS, mientras que el gas natural asociado se utilizará para abastecer el mercado interno.

Horacio Marín.jpg

Desde YPF indicaron que el proyecto podría generar exportaciones por alrededor de 6.000 millones de dólares anuales hacia 2032 y crear aproximadamente 6000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo.

La empresa explicó además que el esquema prevé un desarrollo integrado de áreas geográficamente contiguas dentro de Vaca Muerta, compartiendo infraestructura, equipos de perforación, sets de fractura y logística vinculada al suministro de arena y agua, entre otros recursos estratégicos. “El esquema permitirá maximizar el desarrollo del recurso y acelerar la generación de valor para el país”, señalaron desde la petrolera.

Más de USD 100.000 millones en exportaciones

En su publicación, Marín también remarcó el impacto económico proyectado para toda la vida útil del emprendimiento. “En toda la vida del proyecto va a generar más USD 100.000 millones en exportaciones”, aseguró.

Desde YPF destacaron finalmente que la adhesión al RIGI permitirá consolidar “un nuevo horizonte de inversiones, exportaciones y crecimiento para la Argentina”.