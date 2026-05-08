YPF en Vaca Muerta: ganó US$ 409 millones y superó los 200 mil barriles de shale oil

YPF vuelve al mercado local con una emisión de u$s 122 millones y mejora condiciones: menor tasa, mayor plazo y alta demanda.

YPF presentó un balance financiero robusto durante el primer trimestre de 2026. La operadora registró un EBITDA ajustado de US$1.594 millones, la cifra más alta de su historia para los primeros tres meses del año . Este indicador clave reflejó un margen del 32% sobre los ingresos. El resultado evidenció una mejora interanual del 28%. La utilidad neta alcanzó los US$409 millones, producto del crecimiento en la producción de shale oil y la venta estratégica de campos convencionales maduros.

El segmento del upstream facturó US$2.021 millones, un 23% más que el trimestre anterior. La empresa aprovechó los mayores precios del crudo y del gas natural para fortalecer su caja, mientras concretó su retirada de las cuencas con declino productivo. La sólida liquidez permitió a la compañía adelantar la cancelación de deuda por 750 millones de dólares entre enero y abril, y cerró marzo con fondos disponibles por 1.700 millones de dólares.

Récord productivo y el fenómeno de La Angostura Sur

Los datos operativos ratifican la centralidad de la cuenca neuquina para el mercado energético nacional. La extracción total de crudo alcanzó los 271.000 barriles diarios. La producción específica de petróleo shale promedió los 205.000 barriles por día, lo que representó un incremento del 39% interanual.

El principal salto provino del bloque La Angostura Sur. Este yacimiento, operado íntegramente por YPF, se transformó en menos de dos años en la quinta área de shale oil más productiva de Vaca Muerta. Durante este ciclo, la compañía perforó 46 pozos, completó 47 y enganchó otros 43. Los ingenieros destacaron un avance sustancial en la extensión de las perforaciones, con una longitud lateral promedio de 3.437 metros. Esta métrica superó en un 8% los registros del año anterior.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 13.13.46 YPF creará un área que se dedicará exclusivamente al transporte de arenas silíceas.

El salto productivo trascendió al petróleo. La extracción de gas natural trepó un 11% trimestral hasta alcanzar los 32,8 millones de metros cúbicos diarios. El shale gas traccionó este volumen gracias al excelente desempeño en Rincón del Mangrullo y Aguada Pichana Oeste.

Eficiencia técnica y desplome de los costos de extracción

La salida paulatina de los yacimientos maduros impactó de lleno y de forma positiva en la hoja de balance. El costo de extracción general bajó a US$8,8 por barril equivalente de petróleo (BOE), una contracción del 42% frente al mismo trimestre de 2025. En el corazón de Vaca Muerta, los números resultan aún más competitivos. El costo de extracción no convencional promedió los US$4,7 por BOE. Dentro del hub exclusivo de la empresa, perforó el piso hasta alcanzar los US$4,0 por BOE.

La operadora alcanzó nuevos récords de eficiencia técnica en el terreno. Los equipos de perforación avanzaron a una velocidad inédita de 364 metros por día. En paralelo, las cuadrillas de fractura completaron 11,2 etapas diarias por set, apalancadas por 18,5 horas de bombeo continuo cada jornada.

Infraestructura del midstream y el empuje del downstream

Para sostener este ritmo, YPF destinó cerca de mil millones de dólares a inversiones de capital durante el trimestre. El 78% de esos fondos inyectaron dinamismo directamente a la actividad no convencional en Neuquén.

El cuello de botella logístico exige respuestas rápidas y la obra del proyecto VMOS superó el 62% de ejecución al cierre de marzo. En abril de 2026, la compañía adquirió capacidad de transporte por 44.000 barriles diarios adicionales, consolidando una participación estratégica del 30% en el ducto.

Aguas abajo, las refinerías operaron al límite. Procesaron un récord de 344.000 barriles diarios. Este volumen permitió marcar picos históricos en la elaboración de naftas premium, evitar importaciones de combustibles y despachar exportaciones hacia países limítrofes.

Avances clave en el megaproyecto Argentina LNG

El mercado global del gas licuado sigue en la mira de la plana mayor de la petrolera. YPF, la italiana ENI y XRG avanzaron en el diseño técnico del proyecto Argentina LNG y en la búsqueda del financiamiento internacional. Las negociaciones incluyen la obtención de concesiones clave con las provincias involucradas.

Como paso decisivo, la petrolera nacional compró en abril la totalidad de los tres bloques no convencionales que proveerán la materia prima indispensable para la futura planta de licuefacción.