Neuquén aprobó la cesión de tres áreas entre Pluspetrol e YPF

La cesión de áreas entre YPF y Pluspetrol tiene el visto bueno de Neuquén.

El Ministerio de Energía de Neuquén autorizó la cesión de participaciones en tres activos hidrocarburíferos de la provincia, como parte de un proceso de reorganización de titularidad entre YPF y Pluspetrol .

Mediante los Decretos N° 0475, 0476 y 496, se autorizó la cesión del 100% de la participación de Pluspetrol, correspondiente al 50% de cada área, en Aguada Villanueva , Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas , respectivamente. Las dos primeras corresponden a concesiones de explotación convencional actualmente en producción, mientras que Las Tacanas se encuentra encuadrada como Lote Bajo Evaluación con objetivos no convencionales.

Tras la autorización y la posterior formalización de las escrituras correspondientes, las áreas involucradas quedarán bajo la titularidad y operación de YPF, consolidando la gestión unificada de estos activos y favoreciendo la optimización de su desarrollo.

El proceso se encuadra en el marco regulatorio vigente en materia hidrocarburífera, que establece que la cesión de participaciones en concesiones y permisos debe contar con la autorización de la autoridad concedente, sujeta al cumplimiento de requisitos legales, técnicos y administrativos.

Datos técnicos de las áreas involucradas

Meseta Buena Esperanza: Concesión de explotación convencional con una superficie de 303,71 km2. Aguada Villanueva: Concesión de explotación convencional que abarca una superficie de 281 km2. Las Tacanas: Área que se inició como Permiso de Exploración con objetivos no convencionales, otorgado por un plazo de cuatro años y con una superficie de 411 km2. Posteriormente, fue encuadrada como Lote Bajo Evaluación conforme a la normativa vigente.

GNL LNG Buque barcaza gas generica.jpg Ya hay países que preguntan por el GNL argentino.

El objetivo de exportar hasta 12 millones de toneladas anuales de GNL desde 2030.

El intercambio entre YPF y Pluspetrol

Hay que recordar que, el 22 de enero, YPF y Pluspetrol celebraron un acuerdo de intercambio de activos en Vaca Muerta. La operación tiene como eje central la consolidación de las áreas que abastecerán el proyecto Argentina LNG, iniciativa que la petrolera bajo control estatal acelera ahora en alianza con la italiana Eni.

YPF considera que estas tres áreas son estratégicas para el desarrollo del proyecto de licuefacción. La incorporación del 100% de estos yacimientos resulta un paso decisivo para garantizar el volumen de gas necesario que viabiliza el acuerdo industrial y comercial que la empresa de mayoría estatal negocia con Eni y otros socios internacionales para la planta de GNL.

Como contrapartida, Pluspetrol se incorpora como accionista de Vaca Muerta Inversiones. Esta sociedad, controlada por YPF, posee participación en los bloques productivos La Escalonada y Rincón de Ceniza. De esta forma, ambas empresas refuerzan su posición en la formación no convencional.

El proyecto Argentina LNG representa uno de los pilares del crecimiento futuro de YPF y apunta a la generación de exportaciones energéticas para el país. El intercambio de activos permanece sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el contrato.