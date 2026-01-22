Vaca Muerta: YPF intercambia activos con Pluspetrol y se garantiza las áreas dedicadas para el GNL

Las compañías YPF y Pluspetrol firmaron hoy 22 de enero un acuerdo de intercambio de activos en Vaca Muerta . La operación tiene como eje central la consolidación de las áreas que abastecerán el proyecto Argentina LNG , iniciativa que la petrolera bajo control estatal acelera ahora en alianza con la italiana Eni tras la salida de Shell del consorcio exportador.

Mediante este convenio, YPF adquiere la totalidad de la participación de Pluspetrol en los bloques Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas. La compañía define estas tres áreas como estratégicas para el desarrollo del proyecto de licuefacción. La incorporación del 100% de estos yacimientos resulta un paso decisivo para garantizar el volumen de gas necesario que viabiliza el acuerdo industrial y comercial que YPF negocia con Eni y otros socios internacionales para la planta de GNL.

Como contrapartida, Pluspetrol se incorpora como accionista de Vaca Muerta Inversiones. Esta sociedad, controlada por YPF, posee participación en los bloques productivos La Escalonada y Rincón de Ceniza. De esta forma, ambas empresas refuerzan su posición en la formación no convencional.

El proyecto Argentina LNG representa uno de los pilares del crecimiento futuro de YPF y apunta a la generación de exportaciones energéticas para el país. El intercambio de activos permanece sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el contrato.

De Vaca Muerta al mercado internacional

Desde hace varios meses YPF trabaja en la concreción del proyecto Argentina LNG junto a la italiana ENI. En noviembre pasado, la petrolera argentina firmó un “Framework Agreement” con XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de la petrolera árabe ADNOC, que se subió a la iniciativa liderada por Horacio Marín.

Argentina LNG combina la producción de gas no convencional en Vaca Muerta con la licuefacción mediante tecnología de unidades flotantes (FLNG). En su primera etapa, el plan prevé una capacidad de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, a partir de dos buques FLNG de 6 MTPA cada uno.

Según el diseño original, la iniciativa podría escalar hasta 18 MTPA hacia 2030, en función del cierre de los acuerdos comerciales, la consolidación de los socios y la estructuración del financiamiento del proyecto.