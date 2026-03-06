Vaca Muerta se prepara para el invierno: cómo es el ranking de los bloques gasíferos

El potencial de Vaca Muerta es el principal motor de la industria energética . La roca madre no solo garantiza el consumo interno, sino que se posiciona como la base para transformar al país en un exportador global de Gas Natural Licuado (GNL) .

En este sentido, enero cerró con una producción nacional de gas de 130,96 millones de metros cúbicos por día (m3/d) . El número es levemente inferior al de diciembre de 2025 con una caída del 0,21% y registra una baja del 5,46% frente al mismo mes del año anterior.

Pero más allá de las variaciones mensuales, la industria ya está mirando hacia adelante: los meses de mayor frío se acercan y con ellos la demanda residencial e industrial se dispara, lo que obliga a operadoras y productoras a ajustar sus operaciones con anticipación.

Es en ese contexto donde cobran relevancia los bloques que más gas aportan al sistema. Porque los movimientos que se registran hoy en los yacimientos son, en buena medida, los pasos previos que la industria da para estar en condiciones de abastecer el mercado interno durante el invierno y, al mismo tiempo, avanzar en la infraestructura y los acuerdos que permitan exportar GNL a gran escala.

Aguada Pichana Oeste _ PAE 1.jpg Aguada Pichana Oeste es uno de los bloques top de gas argentino.

Neuquén como el motor del país

La Cuenca Neuquina sigue siendo el corazón de la producción gasífera argentina. En enero, aportó el 72,73% del total nacional y mostró un crecimiento del 0,42% respecto al mes anterior, una señal de que la actividad en Vaca Muerta mantiene su dinamismo incluso fuera de los picos estacionales.

Entre los grandes protagonistas de la cuenca neuquina aparecen nombres ya consolidados como Fortín de Piedra, de Tecpetrol, y los bloques Aguada Pichana Este y Aguada Pichana Oeste, operados por Total Austral y Pan American Energy respectivamente. Pero también hay movimientos que llaman la atención: el bloque Río Neuquén, de YPF, ingresó este mes al ranking gracias a un salto del 8,71% en la producción de gas no convencional de la formación tight Punta Rosada.

El ranking de los bloques

El ranking de los bloques más productivos del país se mantiene estable, con un liderazgo consolidado por la Cuenca Marina Austral 1. Este bloque, operado por Total Austral, aporta 19.213 Mm3/d, lo que representa el 14,67% del total nacional. A pesar de una leve baja mensual, sigue siendo el pilar fundamental del sistema.

En segundo lugar se ubica Fortín de Piedra, el emblema de Tecpetrol en la Cuenca Neuquina. Con una producción de 14.633 Mm3/d, registró un incremento del 2,69% respecto al mes anterior.

El área Aguada Pichana Este, también de Total Austral, completa el podio con 10.196 Mm3/d. Aunque sufrió una retracción del 9,44%, su aporte del 7,79% al total país es determinante.

Fenix y la plataforma de erforacion Noble Regina Allen.jpg Cuenca Marina Austral es el bloque de gas más productivo del país.

Innovación en Río Neuquén

Una de las grandes novedades del periodo fue el ascenso del área Río Neuquén, operada por la firma YPF. Este bloque ingresó con fuerza en el ranking gracias a un incremento del 8,71% en su producción.

La Calera y Aguada Pichana Oeste también mostraron números positivos en la Cuenca Neuquina. La primera, operada por Pluspetrol, produjo 9.149 Mm3/d, mientras que la segunda, de Pan American Energy, alcanzó los 7.017 Mm3/d. Estos resultados reflejan una inversión sostenida en tecnología de fractura hidráulica para maximizar el recobro de los pozos.

Asimismo, el bloque Sierra Chata, de Pampa Energía, creció un 3,19%, alcanzando los 5.294 Mm3/d. Por su parte, Loma La Lata - Sierra Barrosa de YPF mostró una recuperación notable del 7,38%.