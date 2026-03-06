Duplicar Norte: la obra que aumentará la evacuación del shale oil y que necesita 700 empleos

Vaca Muerta ya no es una promesa . La roca madre se consolidó como uno de plays más importantes del mundo y su expansión productiva plantea un desafío concreto: cómo evacuar el crudo que se extrae a un ritmo cada vez mayor. Es allí cuando aparece el Duplicar Norte .

El proyecto, que ejecutará la empresa Techint E&C por encargo de Oleoductos del Valle (Oldelval) , contempla la construcción de 209 kilómetros de oleoducto de 24 pulgadas de diámetro. La obra unirá la estación de bombeo Auca Mahuida, en Neuquén, con la terminal de Allen, en Río Negro, y permitirá triplicar la capacidad de transporte de crudo desde la cuenca.

Pensar en el boom del shale oil

El sistema de transporte actual mueve unos 20.400 metros cúbicos diarios de crudo. Con Duplicar Norte en operación, esa capacidad escalaría a 55.400 m3/día en una primera fase prevista para fines de 2026. En la habilitación definitiva, proyectada para el primer trimestre de 2027, el oleoducto podría transportar hasta 500.000 barriles diarios.

La obra se integrará tanto al sistema troncal de Oldelval como al esquema de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que busca consolidar la salida del petróleo patagónico hacia el Atlántico. El objetivo central es evitar descuentos en el precio del crudo causados por cuellos de botella logísticos, un problema que crece a medida que sube la producción del shale.

Rubén Salas, Executive MBA y Project & Operations Manager de Oldelval, fue uno de los responsables de marcar el inicio formal de una de las instalaciones clave del proyecto. "Como parte del Programa Duplicar Norte, llevamos adelante la reunión de lanzamiento que marca el inicio formal de la instalación de la nueva Unidad Automática de Medición (UAM ALVS) en el nodo Allen, un hito estratégico dentro del esquema de derivación hacia CABO VMOS", afirmó en su cuenta de LinkedIn.

Salas subrayó la relevancia técnica y estratégica del componente: "No se trata solo de una nueva instalación, es el punto donde la ingeniería se convierte en precisión. La UAM permitirá medir, controlar y asegurar la calidad del crudo derivado, garantizando confiabilidad operativa, trazabilidad y transparencia en cada metro cúbico transportado", consideró.

Empleo local en el centro de la estrategia

La escala de Duplicar Norte también se mide en puestos de trabajo. En el pico de la construcción, se estima una dotación de 850 personas, con alrededor de 700 empleos directos y 150 indirectos. La Secretaría de Trabajo de Río Negro proyecta que la primera etapa demandará cerca de 300 empleos directos, enmarcados en la política provincial de priorizar mano de obra local bajo la Ley 80/20.

En ese marco, el Servicio de Empleo Rionegrino (SER) abrió una convocatoria para cubrir cinco puestos técnicos específicos: operador Side Boom, operador de topadora, operador de grúa menor a 60 toneladas, soldador API Pipeline Doble Junta y topógrafo. Los postulantes deben ser mayores de edad, residir en Río Negro y tener disponibilidad para trasladarse y permanecer en Catriel.

La inscripción es online a través de la plataforma del SER, que centraliza la base de datos laboral y coordina con empresas, sindicatos y municipios. La iniciativa se alinea con la apuesta del gobierno provincial por capturar empleo genuino en el marco de la expansión energética, y representa una oportunidad concreta para trabajadores del sector con certificaciones técnicas vigentes.

Oleoducto Gasoducto caño tubo trabajador operario soldador.jpg En Vaca Muerta, la búsqueda laboral se abre a soldadores y operarios especializados en distintos oficios.

Inversión privada y contratos que garantizan demanda

Duplicar Norte fue estructurado bajo contratos "ship or pay" firmados con operadoras como Chevron, Tecpetrol, Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén. Este esquema garantiza que las empresas pagan por la capacidad de transporte aunque no la utilicen en su totalidad, lo que asegura demanda y financiamiento privado para la obra. La inversión total se estima entre 380 y 400 millones de dólares.

El proyecto también se alinea con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el marco legal que busca atraer capital de largo plazo a sectores estratégicos. La adjudicación a Techint E&C representa, además, la continuidad de una relación de confianza: la empresa ya ejecutó el megaproyecto Duplicar+, que incluyó 254 kilómetros de oleoducto y finalizó en diciembre de 2024 antes del plazo contractual.

Para Salas, la dimensión de cada componente refleja la ambición del conjunto: "La UAM no es solo un nodo técnico, es un habilitador del crecimiento, de la integración con las operadoras y de la consolidación de un sistema preparado para el futuro". La obra contempla 150 cruces especiales, cuatro instalaciones de trampas fijas, dos de trampas móviles y 13 predios de válvulas, lo que da cuenta de la complejidad constructiva del emprendimiento.