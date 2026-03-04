YPF bajó sus costos de producción y se acerca a los estándares de Permian

Una torre perforadora en el área Loma Campana, un área emblema del shale oil que opera YPF en Vaca Muerta.

YPF consolidó durante 2025 uno de los niveles de eficiencia más altos de su historia , impulsada por mejoras operativas en sus segmentos intermedios y posteriores, y una política de costos disciplinada que permitió fortalecer sus márgenes y su competitividad internacional.

Durante el cuarto trimestre, la compañía logró incrementar un 10% su desempeño interno , alcanzando un margen EBITDA ajustado de 22,6 dólares por barril. A ese resultado se sumó un año activo en materia de adquisiciones, con la incorporación de bloques estratégicos en Vaca Muerta como La Escalonada y Rincón de la Ceniza.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó ante inversores que estos resultados reflejan un proceso sostenido de transformación interna y mejora productiva. “En paralelo, logramos una fuerte eficiencia operativa en nuestros segmentos intermedios y posteriores, alcanzando una tasa récord de utilización de refinerías de casi el 100%”, afirmó.

“Esta excelencia, junto con una mayor eficiencia a través de una gestión disciplinada de costos y una política de precios proactiva, resultó en un margen EBITDA ajustado de 22.6 dólares por barril. Además, 2025 fue un año muy activo para YPF con respecto a las fusiones y adquisiciones”, agregó.

La Amarga Chica YPF.jpg Una torre perforadora en La Amarga Chica, el proyecto de YPF y Vista se consolida en Vaca Muerta.

Costos récord y competitividad en Vaca Muerta

En 2025, los cuatro bloques petroleros de YPF en Vaca Muerta registraron los costos de elevación más eficientes entre los principales operadores de la roca madre. La empresa de mayoría estatal alcanzó un valor de 4,4 dólares por barril equivalente de petróleo, mientras que el promedio total fue de 5,9 dólares por BOE.

Según detalló Marín, este desempeño permitió ubicarse incluso por debajo de los costos promedio de Permian, que rondaron los 4,9 dólares por BOE. “Esta notable eficiencia subraya tres puntos clave: la productividad excepcional de Vaca Muerta, la calidad de nuestros activos y el programa de eficiencia implementado en los últimos años”, sostuvo.

El directivo remarcó además el valor geológico del yacimiento, que permite niveles de recuperación superiores al promedio internacional. “Los niveles de shale oil EUR en Vaca Muerta más que duplican el promedio del shale estadounidense, acumulando aproximadamente un millón de barriles”, explicó.

“El centro central del petróleo de esquisto de YPF promedia un EUR entre 1,2 y 1,5 millones de barriles. Esto indica que Vaca Muerta es un activo de clase mundial y que tenemos la mejor superficie dentro de la formación, con la mayor productividad”, añadió.

Bandurria Sur _ YPF.jpg YPF es la operadora del área Bandurria Sur, uno de los principales yacimientos de shale oil.

Productividad, tecnología y proyección de costos

La mejora en los costos estuvo acompañada por avances significativos en velocidad de perforación y etapas de fractura. En octubre pasado, YPF alcanzó un récord de 540 metros por día, perforando un pozo en apenas once días con más de 3.000 metros laterales.

Durante 2025, la velocidad promedio de perforación fue de 324 metros diarios, mientras que el fracking alcanzó 262 etapas por equipo al mes. En enero último, esos registros se elevaron a 378 metros por día y 282 etapas mensuales, con incrementos superiores al 60% respecto de 2023.

Marín explicó que estas mejoras impactan directamente en la estructura de costos. “El coste de elevación está bajando, no solo porque estamos fuera de lo convencional, sino porque estamos mejorando la producción de esquisto y estamos muy centrados en la productividad”, señaló.

“Creemos que tendremos, al final del año, un costo total en el orden de los 7 dólares por barril”, agregó.

En paralelo, la empresa amplió su actividad con un crecimiento del 26% en pozos petroleros conectados y alcanzó las 250 perforaciones activas. En el segmento downstream, el programa de eficiencia permitió inaugurar cinco centros de inteligencia en tiempo real, incluyendo la nueva sala de operaciones en la refinería de La Plata, que centraliza el monitoreo y la detección de desvíos operativos las 24 horas.