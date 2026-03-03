Pampa Energía consolida su salto en Vaca Muerta: las reservas probadas crecieron un 28% y la producción de crudo se cuadruplicó

Pampa Energía cerró el 2025 con un balance operativo marcado por un fuerte crecimiento apalancado en los hidrocarburos no convencionales. Las reservas probadas (P1) de la compañía ascendieron a 296 millones de barriles de petróleo equivalente (mboe) al cierre del ejercicio, lo que representa un incremento del 28% respecto a los 231 mboe registrados a fines de 2024.

Este salto se explica principalmente por una mayor cuantificación de reservas shale en Vaca Muerta . La mejora fue impulsada por el incremento en la actividad de perforación y completación de pozos en los bloques Rincón de Aranda , que sumó 43,7 mboe (+352% respecto a diciembre de 2024), y Sierra Chata , que adicionó 28 mboe (+41%).

El peso del no convencional en el portafolio de la empresa es cada vez mayor. Las reservas P1 certificadas de shale crecieron un 54% hasta alcanzar los 204 mboe en 2025. De este modo, el shale pasó a representar el 69% de las reservas probadas totales de Pampa, frente al 57% que significaban un año atrás. En el desglose general, el 81% de las reservas probadas totales correspondieron a gas natural y el 19% a petróleo.

Acompañando estos números, durante 2025 la firma logró un índice de reposición de reservas de 3,2 veces, lo cual refleja que las incorporaciones superaron ampliamente la creciente producción del período. Este nivel de actividad permitió extender la vida promedio de las reservas P1 de 8,6 años a aproximadamente 10,2 años.

Aceleración en la extracción y foco en Rincón de Aranda

En el plano productivo, la extracción total alcanzó los 81,2 kboepd en el cuarto trimestre de 2025, un 32% por encima del mismo período del año anterior.

El principal motor de este crecimiento fue la producción de petróleo, que promedió los 18,0 kbpd en el trimestre, evidenciando un notable salto del 355% interanual. Rincón de Aranda fue el núcleo indiscutido de esta expansión: el bloque aportó 17,1 kbpd y alcanzó los 28 pozos en producción, en fuerte contraste con los 2 pozos activos que tenía en el cuarto trimestre de 2024.

Pampa Energía trabajadores generica Chile gas gasoductos.jpg Pampa Energía comenzó a exportar gas a Chile.

El plan original para esta área contempla la construcción de toda la infraestructura asociada y de la planta de procesamiento necesaria para alcanzar un plateau de 45 kbpd en 2027. La inversión de desarrollo supera los US$1.500 millones, lo que representa la mayor asignación de capital en un único activo en la historia de Pampa.

Por el lado del gas natural, la producción se ubicó en 10,7 millones de metros cúbicos diarios (63,2 kboepd), marcando un alza del 10% interanual. En este segmento destacó el desempeño de Sierra Chata, que representó el 38% del total con 4,0 mcmpd. Este volumen estuvo apalancado por la completación de 4 nuevos pozos, lo que significó un aumento del 39% frente al cuarto trimestre de 2024.

Las finanzas de Pampa

Pampa Energía presentó ante inversores los resultados del último trimestre de 2025, un período marcado por un sólido desempeño en su negocio de generación eléctrica. El EBITDA del segmento alcanzó los US$111 millones, un 28% superior al mismo período de 2024, impulsado por la optimización operativa y el autoabastecimiento de gas en centrales térmicas Loma de la Lata y Genelba.

Gustavo Mariani, CEO de Pampa, afirmó que “la implementación de los nuevos lineamientos en generación representa un paso importante en la normalización del mercado eléctrico. Contar con reglas más claras mejora la previsibilidad del sector y crea un marco más adecuado para impulsar inversiones”.

En el acumulado anual, la facturación alcanzó aproximadamente US$2.000 millones, con un crecimiento del 7% frente a 2024. El EBITDA ajustado del cuarto trimestre fue de US$230 millones, con una suba del 26% interanual.

En materia financiera, en noviembre de 2025 la compañía emitió un bono internacional por US$450 millones con una tasa de 7,75% a 12 años, un plazo récord para una empresa privada argentina. Esta operación permitió extender el perfil de vencimientos a casi ocho años promedio y optimizar la estructura de deuda, manteniendo una disciplina financiera consistente con el plan de inversiones.